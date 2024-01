Monter son serveur mail de A à Z sous Rocky Linux 8

Héberger son propre serveur mail fait partie des ordalies de notre époque moderne. C’est le baptême du feu de l’administrateur en herbe, et au vu de la complexité de la tâche, nombreux sont ceux qui capitulent pour se résoudre à confier leur messagerie à un fournisseur clé en main.

Les solutions « gratuites » comme Google, Outlook ou Yahoo! considèrent de manière quelque peu cavalière qu’en contrepartie de l’utilisation de leur messagerie c’est vous le produit et que du coup tous vos messages leur appartiennent.

Si vous partez du principe que la confidentialité ce n’est pas simplement un truc de vieux con, vous pouvez toujours vous rabattre sur une solution éthique et payante, auquel cas je vous conseille ProtonMail, un service de messagerie axé sur la sécurité et développé par des pointures du CERN et du MIT.

Même si l’hébergement de son propre serveur mail en 2024 est une sacrée tannée, ce n’est pas non plus la mer à boire. Au cours de ces dernières semaines, j’ai rédigé une série d’articles détaillés à ce sujet, et le moment est venu de proposer un petit récapitulatif avec une vue d’ensemble sur toutes les opérations qu’il faut effectuer dans l’ordre, pas à pas. Suivez le guide.

La configuration décrite ici convient parfaitement à une TPE, une PME, une école, etc. Comptez une bonne journée pour sa mise en place, éventuellement une autre journée pour les tests et le débogage. C’est un travail considérable, mais qui en vaut la chandelle. Parce qu’au final, on gagne en flexibilité tout en restant maître de ses données. Et j’ai la persistante et sournoise impression que la confidentialité constitue la denrée rare du XXIème siècle.

