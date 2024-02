Bloquer les mails en provenance d’un domaine

Ce matin j’ai reçu un mail de mise en demeure en provenance d’un patent troll. La société PicRights qui a pignon sur rue en Suisse me demande de verser la modique somme de 328,00 € en dommages et intérêts parce que dans un de mes articles j’aurais utilisé une photo dont les droits ne m’appartiennent pas.

J’ai fait quelques recherches sur la photo en question trouvée via Google, et je n’ai pas trouvé le moindre souci de propriété intellectuelle litigieuse. Je me suis également renseigné un peu plus sur la société PicRights dont le siège principal se situe curieusement à la même adresse qu’une pizzeria, et dont la page Google arbore pas moins de 62 avis, avec une moyenne plutôt remarquable :

À partir de là, il était clair que j’avais affaire à un vulgaire troll de brevets. En ce qui me concerne, je suis plutôt expéditif avec les trolls, que ce soit dans la vraie vie ou sur Internet. Je ne vais donc pas perdre de temps à argumenter, et le meilleur moyen d’avoir la paix au quotidien, c’est d’abord de foutre tout ce petit monde dehors. Si PicRights cherche vraiment à me contacter, ils peuvent toujours m’envoyer un recommandé.

Concrètement, ma configuration Postfix arbore déjà toute une série de restrictions pour limiter le spam :

# SMTP restrictions smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, reject_rhsbl_helo dbl.spamhaus.org, reject_rhsbl_reverse_client dbl.spamhaus.org, reject_rhsbl_sender dbl.spamhaus.org, reject_rbl_client zen.spamhaus.org, reject_unauth_destination

Partant de là, je vais créer un fichier /etc/postfix/access et l’éditer comme ceci :

picrights.com REJECT

Je rends ce fichier exploitable par Postfix :

# postmap hash:access

Et je l’intègre à ma configuration comme ceci par exemple :

# SMTP restrictions smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, check_sender_access hash:/etc/postfix/access , reject_rhsbl_helo dbl.spamhaus.org, reject_rhsbl_reverse_client dbl.spamhaus.org, reject_rhsbl_sender dbl.spamhaus.org, reject_rbl_client zen.spamhaus.org, reject_unauth_destination

Je prends en compte ma nouvelle configuration :

# systemctl reload postfix

À partir de là, n’importe quel mail envoyé depuis le domaine picrights.com sera renvoyé à l’expéditeur avec un avertissement Undelivered mail returned to sender et un message Access denied pour expliquer succinctement que l’accès a été refusé. Mais on peut faire mieux.

J’ouvre à nouveau mon fichier /etc/postfix/access pour le peaufiner comme ceci :

picrights.com REJECT Patent trolls are blocked on this server.

Je prends en compte les modifications :

# postmap hash:access # systemctl reload postfix

À présent les trolls de brevet qui veulent m’embrouiller depuis le domaine picrights.com recevront toujours le même Undelivered Mail Returned to Sender en retour, avec en plus le message explicite Patent trolls are blocked on this server .

Je vous laisse, je dois aller rédiger un 63ème avis sur la page Google de PicRights.

