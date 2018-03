Squid et les exceptions pour les sites problématiques

Il y a quelques jours, j’ai mis en place un serveur proxy cache transparent dans mon entreprise. Dans la configuration actuelle, Squid gère les connexions HTTP aussi bien que les connexions HTTPS. Le but de l’opération, c’est de tester la journalisation et l’analyse du trafic web d’un réseau local avant d’installer ça chez les clients, selon la célèbre devise “eat your own dog food“.

Au bout de quelques jours, j’ai pas mal peaufiné la configuration, et je dois dire que la combinaison Squid + SquidAnalyzer est rudement efficace pour savoir en quelques clics qui fait quoi sur le web, quels sont les sites les plus populaires, qui télécharge le plus, etc.

Dans l’ensemble, ça fonctionne plutôt bien pour l’écrasante majorité des sites visités. L’article du jour traite donc de la poignée de sites restants qui peuvent poser problème. Ce ne sont pas forcément des sites web d’ailleurs, mais tout ce qui nécessite une connexion sur le port 443. Comme la synchronisation d’un dépôt Github, par exemple.

# git pull fatal: unable to access 'https://github.com/kikinovak/depot/': Peer's certificate issuer has been marked as not trusted by the user.

De manière similaire, Thunderbird proteste au démarrage lorsqu’il essaie de synchroniser le carnet d’adresses avec OwnCloud.

La solution pragmatique consiste ici à créer des exceptions pour tous ces domaines qui posent problème, de manière à ce qu’ils contournent le serveur proxy.

J’ai essayé dans un premier temps de le faire au niveau de la configuration du proxy, mais je me suis rendu compte au bout d’une matinée ensoleillée de tentatives et d’échecs qu’une fois que le trafic arrivait au niveau de Squid il devait nécessairement être traité. Le problème se situait donc en amont.

Pour contourner le proxy il faut tout simplement éviter de lui faire passer les paquets TCP en premier lieu. Et pour ce faire, il faut attaquer le problème au niveau du pare-feu. Dans la configuration par défaut – c’est-à-dire où tout le trafic web est redirigé vers Squid, sans exceptions – il ressemble à ceci.

# Commandes IPT=/usr/sbin/iptables ... # Réseau local IFACE_LAN=enp3s1 ... # Serveur SERVER_IP=192.168.3.1 ... # Squid $IPT -A INPUT -p tcp -i $IFACE_LAN --dport 3128 -j ACCEPT $IPT -A INPUT -p udp -i $IFACE_LAN --dport 3128 -j ACCEPT $IPT -A PREROUTING -t nat -i $IFACE_LAN -p tcp ! -d $SERVER_IP \ --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128 $IPT -A INPUT -p tcp -i $IFACE_LAN --dport 3129 -j ACCEPT $IPT -A INPUT -p udp -i $IFACE_LAN --dport 3129 -j ACCEPT $IPT -A PREROUTING -t nat -i $IFACE_LAN -p tcp ! -d $SERVER_IP \ --dport 443 -j REDIRECT --to-port 3129 $IPT -A INPUT -p tcp -i $IFACE_LAN --dport 3130 -j ACCEPT $IPT -A INPUT -p udp -i $IFACE_LAN --dport 3130 -j ACCEPT

On pourrait être tenté d’ajouter une exception dans la ligne qui gère la redirection des paquets à destination du port 443, comme ceci. Notez au passage qu’on a simplement remplacé ! -d $SERVER_IP par ! -d microlinux.fr , vous verrez pourquoi.

$IPT -A PREROUTING -t nat -i $IFACE_LAN -p tcp ! -d microlinux.fr \ --dport 443 -j REDIRECT --to-port 3129

Le problème se pose dès que l’on utilise un domaine qui pointe vers plusieurs adresses IP, comme github.com , par exemple.

$IPT -A PREROUTING -t nat -i $IFACE_LAN -p tcp ! -d github.com \ --dport 443 -j REDIRECT --to-port 3129

Dans ce cas, on se retrouve confronté à l’erreur suivante.

iptables v1.4.21: ! not allowed with multiple source or destination IP addresses

La solution consiste ici d’accepter le domaine en amont de la règle de redirection.

# Exception $IPT -A PREROUTING -t nat -i $IFACE_LAN -d github.com -j ACCEPT # Squid $IPT -A INPUT -p tcp -i $IFACE_LAN --dport 3128 -j ACCEPT $IPT -A INPUT -p udp -i $IFACE_LAN --dport 3128 -j ACCEPT $IPT -A PREROUTING -t nat -i $IFACE_LAN -p tcp ! -d $SERVER_IP \ --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128 $IPT -A INPUT -p tcp -i $IFACE_LAN --dport 3129 -j ACCEPT $IPT -A INPUT -p udp -i $IFACE_LAN --dport 3129 -j ACCEPT $IPT -A PREROUTING -t nat -i $IFACE_LAN -p tcp ! -d $SERVER_IP \ --dport 443 -j REDIRECT --to-port 3129 $IPT -A INPUT -p tcp -i $IFACE_LAN --dport 3130 -j ACCEPT $IPT -A INPUT -p udp -i $IFACE_LAN --dport 3130 -j ACCEPT

Et pour finir, on va écrire une boucle qui lit les domaines – ou les adresses IP – dans un fichier no-proxy.txt . Cette boucle devra donc être insérée dans le script de pare-feu avant les redirections vers le proxy.

# Exceptions EXCEPTIONS=$(egrep -v '(^\#)|(^\s+$)' /usr/local/sbin/no-proxy.txt) for EXCEPTION in $EXCEPTIONS; do $IPT -A PREROUTING -t nat -i $IFACE_LAN -d $EXCEPTION -j ACCEPT done

Et voici à quoi ressemble mon fichier no-proxy.txt pour l’instant.

# Ne pas utiliser le proxy pour les domaines suivants # # Crédit Coopératif www.credit-cooperatif.coop # Github github.com # Microlinux cloud.microlinux.fr cloud.microlinux.eu # Squid squid-cache.org # Thunderbird start.thunderbird.net

À partir de là, il suffit d’ajouter les domaines – ou les adresses IP – problématiques au fichier no-proxy.txt et de relancer le script de pare-feu, et le tour est joué.