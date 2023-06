Je suis un terroriste

La Quadrature du Net vient de publier un article assez effarant que je vous invite à lire. En résumé, un groupe de sept personnes assimilées à ce que le Ministre de l’Intérieur appelle « l’ultragauche » sont inculpées depuis 2020 pour « association de malfaiteurs terroristes » et attendent leur procès prévu en octobre 2023.

Les documents de l’instruction marquent un tournant dans la dérive sécuritaire de ce pays et jettent une lumière singulière sur les rapports que nous entretenons tous avec les outils numériques. Je vous renvoie vers l’article de la Quadrature et les nombreuses sources qu’il cite pour les détails, mais voici – entre autres choses – ce que la DGSI (Direction Générale de la Sécurité Intérieure) et le juge d’instruction reprochent aux inculpés :

l’utilisation d’applications comme Signal ou ProtonMail pour chiffrer les communications

le recours à des outils comme un VPN, Tor ou Tails pour protéger sa vie privée

l’utilisation de LineageOS et F-Droid pour se protéger contre l’exploitation de sa vie personnelle par Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft

la détention de documentation technique

etc.

J’ai parcouru ces documents d’un œil distrait et avec une inquiétude grandissante. Voici pourquoi :

J’utilise exclusivement Linux sur tous mes ordinateurs.

J’héberge mon propre serveur de messagerie avec des connexions sécurisées.

Je dispose d’un compte ProtonMail.

Il m’arrive d’utiliser ProtonVPN pour me connecter à Internet.

Il m’arrive de démarrer Tails et de lancer Tor.

Sur mon smartphone Samsung, j’ai remplacé Android par LineageOS.

J’installe des applications libres sur ce téléphone à l’aide de F-Droid.

Il m’arrive d’utiliser la messagerie instantanée Signal.

Je publie régulièrement des articles techniques sur mon blog.

etc.

Je jette un œil par la fenêtre de mon bureau. Les hirondelles font des loopings au-dessus des cimes de la Place des Platanes et viennent construire leur nid juste à côté de ma mansarde. Est-ce qu’elles se doutent que je suis potentiellement un terroriste qui utilise des outils hautement subversifs au quotidien ? Là, il y en a une qui a modifié sa trajectoire pour faire demi-tour devant mon nez à la dernière seconde. Je suis sûre qu’elle commence à se méfier de moi.

Bon, plus sérieusement. J’ai une suggestion à soumettre aux agents de la DGSI et au juge d’instruction. Allez donc au fond de votre logique et installez une webcam avec une adresse IP publique dans vos WC. Comme ça vous êtes sûrs de prouver à tout le monde et de manière définitive que vous n’avez rien à cacher. Et au passage, cela vous fera apprécier quelques concepts de base comme la vie privée et la confidentialité à leur juste valeur.

Salutations citoyennes,

— Nicolas Kovacs