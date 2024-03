Serveur DHCP + DNS local avec Dnsmasq sous Rocky Linux 8

Cette page décrit la configuration de Dnsmasq sur un serveur local tournant sous Rocky Linux 8. Dnsmasq est un serveur léger qui fournit les services DHCP et DNS pour des réseaux locaux, même de taille importante. Il est extrêmement facile à configurer, et l’on pourra l’utiliser pour remplacer DHCPD et Bind. Ce dernier n’est pas très adapté pour les DNS de réseaux locaux, notamment à cause de sa syntaxe farfelue.

Prérequis

Ouvrir les ports suivants dans le pare-feu :

53 en TCP et UDP pour les requêtes DNS

67 en UDP pour les requêtes DHCP

# firewall-cmd --permanent --zone=internal --add-service=dhcp # firewall-cmd --permanent --zone=internal --add-service=dns # firewall-cmd --reload # firewall-cmd --list-all internal (active) target: default icmp-block-inversion: no interfaces: enp2s0 sources: services: dhcp dns ssh ports: protocols: forward: no masquerade: yes forward-ports: source-ports: icmp-blocks: rich rules:

Le fichier /etc/hosts du serveur local doit comporter au moins les deux lignes suivantes :

# /etc/hosts 127.0.0.1 localhost.localdomain localhost 192.168.2.1 proxy.microlinux.lan proxy

C’est surtout la deuxième ligne qui est d’une importance capitale. Elle fait correspondre le nom de la machine locale avec l’adresse IP dans le réseau local.

Installation

Dnsmasq est fourni par les dépôts officiels de Red Hat Enterprise Linux et Rocky Linux :

# dnf install -y dnsmasq

La configuration de Dnsmasq s’effectue par le biais du fichier de configuration /etc/dnsmasq.conf . Le fichier fourni par défaut comporte près de 530 lignes de commentaires et sert également de documentation. On pourrait très bien activer l’une ou l’autre option en la décommentant. Dans le cas présent, il vaut mieux effectuer une copie de sauvegarde et commencer par un fichier vide :

# cd /etc # mv dnsmasq.conf dnsmasq.conf.orig

Éditer une configuration minimale :

# /etc/dnsmasq.conf domain-needed bogus-priv interface=enp2s0 dhcp-range=192.168.2.100,192.168.2.200,24h local=/microlinux.lan/ domain=microlinux.lan expand-hosts server=208.67.222.222 server=208.67.220.220 no-resolv log-facility=/var/log/dnsmasq.log

Les deux premières options domain-needed et bogus-priv évitent que Dnsmasq ne relaie les requêtes incomplètes ou locales à un ou plusieurs serveurs DNS en amont.

et évitent que Dnsmasq ne relaie les requêtes incomplètes ou locales à un ou plusieurs serveurs DNS en amont. L’option interface spécifie l’interface réseau que l’on souhaite utiliser.

spécifie l’interface réseau que l’on souhaite utiliser. L’option dhcp-range définit la plage d’adresses dynamiques utilisée par le serveur DHCP. Dans le cas présent, les adresses attribuées auront une durée de validité de 24 heures. Passé ce délai, elles devront être renouvelées par les clients.

définit la plage d’adresses dynamiques utilisée par le serveur DHCP. Dans le cas présent, les adresses attribuées auront une durée de validité de 24 heures. Passé ce délai, elles devront être renouvelées par les clients. L’option local indique que les réponses aux requêtes pour le domaine spécifié doivent être fournies directement par Dnsmasq, et non pas par un serveur DNS en amont.

indique que les réponses aux requêtes pour le domaine spécifié doivent être fournies directement par Dnsmasq, et non pas par un serveur DNS en amont. L’option domain attribue le nom de domaine spécifié aux clients. Pour des raisons évidentes, il doit coïncider avec le domaine défini dans l’option local .

attribue le nom de domaine spécifié aux clients. Pour des raisons évidentes, il doit coïncider avec le domaine défini dans l’option . L’option expand-hosts concerne les requêtes DNS sans le domaine et se charge d’ajouter celui-ci automatiquement. Concrètement, lorsqu’on essaie d’envoyer un ping sur la machine alphamule , Dnsmasq retournera automatiquement l’adresse IP de l’hôte alphamule.sandbox.lan .

concerne les requêtes DNS sans le domaine et se charge d’ajouter celui-ci automatiquement. Concrètement, lorsqu’on essaie d’envoyer un sur la machine , Dnsmasq retournera automatiquement l’adresse IP de l’hôte . L’option server spécifie l’adresse IP d’un ou plusieurs serveurs DNS en amont. Dans l’exemple ci-dessus, on utilise les deux serveurs DNS de chez OpenDNS.

spécifie l’adresse IP d’un ou plusieurs serveurs DNS en amont. Dans l’exemple ci-dessus, on utilise les deux serveurs DNS de chez OpenDNS. L’option no-resolv indique à Dnsmasq de ne pas prendre en compte le contenu du fichier /etc/resolv.conf .

indique à Dnsmasq de ne pas prendre en compte le contenu du fichier . Dans la configuration par défaut, Dnsmasq écrit ses logs un peu partout dans /var/log . La directive log-facility permet de centraliser les logs en un seul fichier, ce qui est bien plus propre.

Activer et démarrer Dnsmasq :

# systemctl enable dnsmasq --now

Vérifier l’état du service :

# systemctl status dnsmasq ● dnsmasq.service - DNS caching server. Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/dnsmasq.service; enabled; vendor preset: disabled) Active: active (running) since Tue 2024-03-05 08:09:55 CET; 1min 20s ago

Attribuer des adresses statiques

On pourra attribuer une adresse IP et un nom d’hôte fixe en fonction de l’adresse MAC des interfaces réseau respectives, en ajoutant une série d’entrées comme ceci :

# /etc/dnsmasq.conf ... dhcp-host=00:1E:C9:43:A7:BF,poste-01,192.168.2.2 dhcp-host=00:1D:09:15:4A:D8,poste-02,192.168.2.3 ...

Choisissez les adresses IP attribuées de manière statique en-dehors de la plage d’adresses dynamiques. Dans l’exemple, cette plage se situe entre 192.168.2.100 et 192.168.2.200 .

Si l’on souhaite attribuer une adresse IP et un nom d’hôte fixe à un portable que l’on connecte aussi bien par le wifi que par une connexion filaire, on peut utiliser la syntaxe suivante :

# /etc/dnsmasq.conf ... dhcp-host=B8:CA:3A:D6:5A:43,1C:3E:84:32:7E:87,macbook,192.168.2.4 ...

Gérer les hôtes statiques

L’ajout d’hôtes statiques est extrêmement simple avec Dnsmasq. Il suffit d’ajouter l’entrée correspondante dans le fichier /etc/hosts du serveur, et celui-ci se chargera de propager l’info au niveau du réseau local :

# /etc/hosts 127.0.0.1 localhost.localdomain localhost 192.168.2.1 proxy.microlinux.lan proxy 192.168.2.2 poste-01 192.168.2.3 poste-02 192.168.2.4 macbook ... 192.168.2.252 hp-officejet 192.168.2.253 nas 192.168.2.254 wifi

Dnsmasq lit les informations sur les hôtes statiques dans le fichier /etc/hosts , et non pas dans /etc/dnsmasq.conf . La résolution correcte des noms d’hôtes dans le réseau local se fait donc au prix d’une petite redondance.

Relancer Dnsmasq pour prendre en compte les modifications :

# systemctl restart dnsmasq

Les postes clients sur le réseau utilisent les informations sur les noms d’hôtes fournies par Dnsmasq. Pour que le serveur lui-même puisse les prendre en compte aussi, il faudra éditer /etc/resolv.conf comme ceci :

# /etc/resolv.conf nameserver 127.0.0.1

Vérifions :

[microlinux@proxy:~] $ host poste-01 poste-01 has address 192.168.2.2 [microlinux@proxy:~] $ host poste-02 poste-02 has address 192.168.2.3

Afficher en direct l’attribution des baux DHCP

Sur le serveur, on peut suivre en direct l’attribution des baux DHCP en affichant en continu le journal /var/log/dnsmasq.log :

# tail -f /var/log/dnsmasq.log Mar 4 09:28:42 ... DHCPREQUEST(enp3s1) 192.168.2.3 00:1d:09:15:4a:d8 Mar 4 09:28:42 ... DHCPACK(enp3s1) 192.168.2.3 00:1d:09:15:4a:d8 poste-02 Mar 4 09:28:42 ... DHCPREQUEST(enp3s1) 192.168.2.2 00:1e:c9:43:a7:bf Mar 4 09:28:42 ... DHCPACK(enp3s1) 192.168.2.2 00:1e:c9:43:a7:bf poste-01

