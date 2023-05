Client NFS sous Rocky Linux 8

Dans notre précédent article, nous avons décrit la mise en place d’un serveur NFS comme première brique logicielle dans la configuration d’un réseau local avec des profils itinérants et une authentification centralisée. Passons maintenant à la deuxième brique, le montage des partages NFS sur les postes clients.

Prérequis

Le serveur et les postes clients doivent impérativement être synchronisés via NTP, faute de quoi on peut s’attendre à toute une série de dysfonctionnements bizarres.

Nous allons démarrer les clients en mode console par défaut, le temps de tout mettre en place :

# systemctl set-default multi-user.target # systemctl isolate multi-user.target

Supprimer tous les utilisateurs locaux du système et vérifier si le point de montage /home est bien vide :

# userdel -r microlinux # ls /home/

Installation

Les outils NFS et leurs dépendances sont fournis par les dépôts officiels de la distribution :

# dnf install -y nfs-utils

Configuration

Renseigner le domaine local dans /etc/idmapd.conf :

[General] # Verbosity = 0 # The following should be set to the local NFSv4 domain name # The default is the host's DNS domain name. Domain = scholae.lan

Effectuer un premier montage à la main :

# mount -t nfs serveur:/home /home # df -hT /home Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on serveur:/home nfs4 914G 314G 554G 37% /home # umount /home

Éditer /etc/fstab et ajouter une ligne pour rendre le montage persistant au démarrage :

serveur:/home /home nfs defaults,_netdev 0 0

L’option _netdev indique qu’il s’agit d’un système de fichiers qui nécessite un accès réseau et empêche le système de vouloir y accéder avant que le réseau ne soit activé (cf. man 8 mount ).

La suite au prochain numéro.

