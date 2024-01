Client OwnCloud sous Rocky Linux 8

Ce matin j’ai déménagé mon serveur OwnCloud en effectuant une mise à jour au passage, et j’ai eu une mauvaise surprise. Impossible de me connecter depuis le client owncloud-client qui tourne sur mon bureau KDE. J’ai eu droit à un message d’erreur Client version not supported .C’est là où les choses se sont compliquées.

OwnCloud supporte exclusivement Ubuntu, Debian, Fedora et OpenSUSE côté client.

Impossible de construire un RPM plus récent sous Rocky Linux 8. J’ai essayé, en vain.

Pas de paquet Flatpak en vue non plus.

Mais j’ai trouvé un dernier recours. Je me suis rendu sur le site officiel de OwnCloud et j’ai suivi le lien Resources > Download Desktop App. Dans la rubrique Linux Installation Guide, j’ai suivi le lien peu visible Download AppImage et j’ai téléchargé un fichier ownCloud-5.2.0.12726-x86_64.AppImage .

En temps normal j’évite d’utiliser ce format pour tout un tas de raisons, et je ne suis pas le seul à le détester. Mais bon, faute d’autre solution à l’horizon, on ne va pas faire la fine bouche.

Pour commencer, on va essayer de ranger ça proprement en un endroit approprié :

# mkdir /opt/owncloud-client # cd /home/kikinovak/Téléchargements/ # ls ownCloud-5.2.0.12726-x86_64.AppImage # mv ownCloud-5.2.0.12726-x86_64.AppImage /opt/owncloud-client/ # cd /opt/owncloud-client/ # chmod +x ownCloud-5.2.0.12726-x86_64.AppImage # ln -s /opt/owncloud-client/ownCloud-5.2.0.12726-x86_64.AppImage /usr/bin/owncloud-client

Le fichier AppImage ne comporte pas d’entrée de menu. Je vais donc en éditer une à la main :

# cat /usr/share/applications/owncloud.desktop [Desktop Entry] Type=Application Exec=owncloud-client Icon=owncloud X-GNOME-Autostart-Delay=3 MimeType=application/vnd.owncloud; GenericName=OwnCloud Name=Network Storage Name[de]=Filehosting-Dienst Name[fr]=Stockage en ligne Categories=Network;

Je prends en compte les modifications, et je vois apparaître l’application dans mon menu KDE, dans la catégorie Internet :

# update-desktop-database

Il ne me reste plus qu’à lancer l’application, et le tour est joué :

Cette version semble s’intégrer correctement dans mon bureau KDE. Le démarrage automatique au lancement du bureau fonctionne, et l’icône apparaît bien dans la zone de notification.

