Agrandir une VM sous Rocky Linux 8

Dans mon précédent article, j’ai installé une série de VMs sur un hyperviseur aux performances plus que modestes. Les machines virtuelles sont toutes réduites en taille, équivalant à peu de choses près au minimum syndical nécessaire pour disposer d’un système Rocky Linux avec une poignée d’outils et de services. Mon approche consiste ici à partir de ce minimum syndical pour ensuite adapter la taille de la machine virtuelle aux besoins de ce qui sera installé par la suite.

Dans l’exemple présenté ici, ma VM sandbox-01.microlinux.fr est installée sur un disque virtuel d’une taille de 6 Go.

est installée sur un disque virtuel d’une taille de 6 Go. Je vais l’augmenter de 4 Go pour arriver à une taille totale de 10 Go.

Dans un premier temps, j’éteins ma VM et je me connecte à l’hyperviseur pour modifier la taille de l’image :

# cd /var/lib/libvirt/images/ # qemu-img resize sandbox-01.microlinux.fr.qcow2 +4G Image resized.

Je démarre la VM, je me connecte et j’installe l’outil growpart :

# dnf install -y cloud-utils-growpart

Voici mon disque virtuel dans son état actuel :

# lsblk | grep sda sda 8:0 0 10G 0 disk ├─sda1 8:1 0 1G 0 part [SWAP] └─ sda2 8:2 0 5G 0 part / # df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on devtmpfs 466M 0 466M 0% /dev tmpfs 483M 0 483M 0% /dev/shm tmpfs 483M 6.5M 476M 2% /run tmpfs 483M 0 483M 0% /sys/fs/cgroup /dev/sda2 4.9G 2.3G 2.3G 51% / tmpfs 97M 0 97M 0% /run/user/0

J’agrandis la partition principale /dev/sda2 :

# growpart -v /dev/sda 2 update-partition set to true resizing 2 on /dev/sda using resize_sfdisk_dos 20971520 sectors of 512. total size=10737418240 bytes ## sfdisk --unit=S --dump /dev/sda label: dos label-id: 0xd5c6d70d device: /dev/sda unit: sectors ...

La partition a visiblement été redimensionnée :

# lsblk | grep sda sda 8:0 0 10G 0 disk ├─sda1 8:1 0 1G 0 part [SWAP] └─ sda2 8:2 0 9G 0 part /

Il ne reste plus qu’à redimensionner le système de fichiers ext4 de la partition principale avec l’outil resize2fs :

# resize2fs /dev/sda2 resize2fs 1.45.6 (20-Mar-2020) Filesystem at /dev/sda2 is mounted on /; on-line resizing required old_desc_blocks = 1, new_desc_blocks = 2 The filesystem on /dev/sda2 is now 2359035 (4k) blocks long.

J’ai réussi à agrandir l’espace disponible dans ma VM :

# df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on devtmpfs 466M 0 466M 0% /dev tmpfs 483M 0 483M 0% /dev/shm tmpfs 483M 6.5M 476M 2% /run tmpfs 483M 0 483M 0% /sys/fs/cgroup /dev/sda2 8.8G 2.3G 6.1G 28% / tmpfs 97M 0 97M 0% /run/user/0

Et maintenant, si quelqu’un connaît une méthode simple et fiable pour réduire la taille d’une VM dont on n’utilise pas tout l’espace, je suis preneur. Si vous avez un lien vers une bonne doc sur ce sujet, n’hésitez pas à le poster dans les commentaires.

