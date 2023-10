ublock Origin et les publicités sur Youtube

Cet après-midi j’ai eu la désagréable surprise de devoir me farcir entre quinze et trente secondes de pubs au démarrage de chaque vidéo Youtube. Ce qui ne m’était pas arrivé depuis quelques années, un grand merci à l’extension uBlock Origin. Or, il se trouve qu’il suffit de faire une petite manipulation pour que les choses rentrent dans l’ordre avec Firefox. Comme ça j’évite de devoir céder à l’envie de mettre un coup de poing dans mon écran au bout de dix minutes de visionnage de vidéos.

Paramètres > Extensions et thèmes > uBlock Origin > Notes de version : vérifier que l’on dispose au moins de la version 1.52.0.

> > > : vérifier que l’on dispose au moins de la version 1.52.0. Ouvrir les Préférences de uBlock Origin :

Cliquer sur Vider tous les caches :

Cliquer sur Mettre à jour maintenant :

Une fois que les filtres sont mis à jour, Youtube s’affiche à nouveau sans la moindre publicité.

Post Scriptum 11 octobre 2023 : depuis hier, Youtube affiche un nouveau message qui ressemble à ça :

Le type qui a mis en place cette nouvelle politique écoute de cuire en enfer en écoutant Francis Lalanne pendant deux millions d’années.

