Premiers pas sur le réseau

Objectif de cet atelier pratique :

Prise en main des bases de la configuration réseau sur un serveur Linux.

Système : Rocky Linux 8

À partir du moment où vous connectez deux ou plusieurs ordinateurs et où vous envoyez des données d’une machine à l’autre, vous fonctionnez en réseau. Cet atelier pratique vous prend par la main et vous initie pas à pas aux bases du réseau sous Linux.

Une confusion babylonienne

La communication est un besoin essentiel pour l’être humain, au même titre que respirer, boire et manger. De nos jours, on peut filer la métaphore et légitimement considérer que la communication avec d’autres machines fait partie du minimum syndical que l’on peut exiger d’un ordinateur, à plus forte raison lorsqu’il s’agit d’un serveur. Le hic, c’est que la communication entre les ordinateurs est une chose très complexe, probablement autant que celle entre les humains. Ça parle plusieurs langues, ça utilise des patois différents, ça crée des malentendus, ça entend de travers, ça monopolise le discours, c’est sourd comme un pot et parfois con comme un balai. Bref, c’est la pagaille.

Il existe certes une série d’ouvrages sur le sujet, toute la gamme allant de Pour les nuls à Pour les pros. En règle générale, ils comprennent une histoire exhaustive des réseaux depuis la guerre froide et ARPANET, suivie d’une introduction détaillée à l’algèbre binaire, octale et hexadécimale. Vous feuilletez ces livres de plus en plus vite, puis vous les reposez en vous sentant progressivement envahi par une vague nausée existentielle. MAC ? ARP ? IP ? TCP ? UDP ? DHCP ? DNS ? NTP ? HTTP ? FTP ? Comment vous en sortir ?

Je prends donc le parti de vous initier aux réseaux et à leur fonctionnement par une approche résolument pratique, en mettant les mains à la pâte, avec un minimum de théorie. Nous avancerons par étapes successives, en partant du cas de figure le plus simple. Puis, peu à peu, lorsque vous aurez digéré les notions de base, je vous présenterai des configurations un peu plus sophistiquées, quitte à rectifier le tir et à reprendre les simplifications abusives dont je me serai rendu coupable. Le tout part d’un exemple très concret, le cas de figure le plus simple : une machine locale reliée à Internet par le biais d’une Freebox.

Pour cet atelier pratique, n’importe quel modem routeur du genre Freebox, Livebox, SFR Box, etc. fera l’affaire.

Le modem routeur

Lorsque vous souscrivez un abonnement Internet auprès d’un des grands fournisseurs d’accès, celui-ci vous fournit un modem routeur. Que vous soyez abonné chez Free, Orange, SFR, Nerim ou autre, le principe technique de la connexion à Internet sera le même. Ce qui changera, c’est la forme du boîtier de votre modem et quelques menus détails dans la configuration.

Au moment où j’écris ces lignes, la fibre n’est pas encore arrivée à mon village, mais les travaux sont en cours. Je vais donc décrire la configuration d’une connexion ADSL classique.

Dans le cas d’un modem routeur comme la Freebox dans mon bureau, la prise ADSL à l’arrière du boîtier est branchée à la prise du téléphone. Quant aux prises Ethernet, elles sont reliées à une ou plusieurs machines locales ou à un switch.

Questions de câblage

Le modem routeur est équipé d’un point d’accès Wi-Fi, mais nous n’allons pas l’utiliser. Dans un premier temps, notre configuration de base nécessitera en tout et pour tout deux câbles (sans compter l’alimentation du modem, bien sûr) :

Le câble reliant la prise téléphonique au modem. Il vous faudra probablement songer à installer un filtre. Normalement, une feuille explicative livrée avec le modem détaille ce genre de chose de manière assez claire.

Le câble Ethernet reliant le modem routeur à la carte Ethernet du serveur ou au switch local.

Choisir le bon type de câble

Il existe deux types de câbles Ethernet :

le câble plat

le câble croisé

Les branchements des fils aux connecteurs ne sont pas les mêmes selon le type de câble. Attention à ne pas les confondre, vous risqueriez de passer des heures à vous demander pourquoi votre réseau ne fonctionne pas. Les câbles croisés sont uniquement utilisés pour les connexions directes de PC à PC. Ce n’est pas ce qu’il nous faut ici. Pour les connexions entre l’ordinateur et le modem, nous devons utiliser un câble plat.

Les câbles réseau sont classés en différentes catégories en fonction de leurs niveaux de performances. Repérez des indications comme Cat 5 , Cat 6 , Cat 7 ou Cat 8 imprimées sur le câble.

Les Cat 5E , Cat 6 ou supérieurs répondent à des normes plus élevées de transmission de données. C’est ce qu’il nous faut.

, ou supérieurs répondent à des normes plus élevées de transmission de données. C’est ce qu’il nous faut. Les Cat 5 ou inférieurs plafonnent à 100 Mbps voire moins, et nous éviterons de les utiliser.

Les connecteurs d’un câble Ethernet sont plus généralement connus sous le nom de « connecteurs RJ45 ».

La carte Ethernet

Si nous procédons méthodiquement, nous devons d’abord nous poser la question : la machine dispose-t-elle d’une carte Ethernet ? Si oui, est-elle branchée correctement ? Bien sûr, nous pouvons jeter un coup d’œil sur les branchements de la machine, ce qui nécessite parfois de grimper derrière le meuble où il est rangé. Alternativement, nous pouvons rester assis devant et nous contenter d’invoquer la commande suivante (fournie par le paquet pciutils ) :

$ lspci | grep -i eth 03:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 0c)

La machine en question est un PC Dell Optiplex qui me sert de bac à sable local dans mon bureau. Le résultat de la commande lspci montre que le PC est équipé d’une carte réseau Realtek.

Attention : cette commande me dit uniquement qu’une carte Ethernet est bien présente physiquement sur le serveur. Cela ne veut pas forcément dire que la carte est effectivement gérée par le système d’exploitation. Si je veux savoir ce que ce dernier – en l’occurrence le noyau – « pense » du périphérique en question, je peux utiliser la commande suivante :

$ dmesg | grep -i rtl ... r8169 0000:03:00.0 eth0: RTL8168g/8111g, b0:83:fe:90:4d:64, XID 4c0, IRQ 28

Le résultat de cette dernière commande me montre que, apparemment, le noyau reconnaît la carte Ethernet. Dans le cas contraire, j’aurais eu droit à un message d’erreur de ce genre :

eth0: unknown interface: No such device

Ce n’est pas le cas (heureusement) et je sais que le noyau est capable de gérer le matériel avec le module r8169 . Il est peut-être utile de s’attarder un moment sur cette notion de « module ».

Les pilotes sous Linux

Un module, ce n’est rien d’autre que ce que vous connaissez peut-être par ailleurs sous le nom de pilote (driver en anglais), c’est-à-dire un bout de code qui permet au système d’exploitation de communiquer avec le matériel et donc de le gérer. Sur un système Linux, la commande lsmod sert à afficher le statut des modules :

$ lsmod ... sg 40960 0 ahci 40960 2 libahci 40960 1 ahci crc32c_intel 24576 1 libata 266240 2 libahci,ahci r8169 90112 0 realtek 32768 1 dm_mirror 28672 0 dm_region_hash 20480 1 dm_mirror dm_log 20480 2 dm_region_hash,dm_mirror ...

Filtrons ce résultat s’il est trop long :

$ lsmod | grep r8169 r8169 90112 0

Les modules se trouvent dans /lib/modules , dans le répertoire correspondant à la version du noyau en cours. Concrètement, le pilote de notre carte se trouve donc dans l’arborescence /lib/modules/4.18.0-477.15.1.el8_8.x86_64 , dans le sous-répertoire kernel/drivers/net/ethernet/realtek , et c’est le fichier r8169.ko.xz . L’extension .ko signifie kernel object et .xz nous indique qu’il s’agit d’un fichier compressé. C’est précisément ce fichier qui est chargé par le noyau pour gérer une carte Ethernet équipée d’une puce Realtek.

Prenons un autre exemple pour illustrer ceci. Un serveur Dedibox chez Scaleway qui me sert de bac à sable public :

$ lspci | grep -i eth 01:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation I210 Gigabit Network Connection (rev 03)

Cette carte semble être prise en charge par le noyau :

$ dmesg | grep -i gigabit ... igb: Intel(R) Gigabit Ethernet Network Driver ... igb 0000:01:00.0: Intel(R) Gigabit Ethernet Network Connection

Vous aurez remarqué que les messages du noyau varient en fonction du type de la carte réseau. Sur la première machine, j’ai filtré dmesg avec le terme rtl . Sur la deuxième, j’ai utilisé gigabit . Les messages du noyau sont une soupe assez illisible.

La carte en question est donc gérée par le module igb situé dans l’arborescence /lib/modules/4.18.0-477.15.1.el8_8.x86_64 .

$ cd /lib/modules/4.18.0-477.15.1.el8_8.x86_64/ $ find . -name igb.* ./kernel/drivers/net/ethernet/intel/igb/igb.ko.xz

Afficher la configuration réseau

Après avoir vérifié que ma carte Ethernet est gérée, j’invoque la commande suivante :

$ ip address 1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN ... link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 inet 127.0.0.1/8 scope host lo valid_lft forever preferred_lft forever inet6 ::1/128 scope host valid_lft forever preferred_lft forever 2: enp3s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP ... link/ether b0:83:fe:90:4d:64 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 192.168.0.27/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic ... valid_lft 42911sec preferred_lft 42911sec inet6 2a01:e0a:85f:f780:b283:feff:fe90:4d64/64 scope global ... valid_lft 86292sec preferred_lft 86292sec inet6 fe80::b283:feff:fe90:4d64/64 scope link noprefixroute valid_lft forever preferred_lft forever

Le résultat de la commande ip address se décompose en deux sections dans notre exemple : lo et enp3s0 .

La partie lo (comme localhost ) désigne la boucle locale, une interface qui représente approximativement le journal intime de votre machine et qui lui permet de soliloquer. Laissons-la de côté pour l’instant.

(comme ) désigne la boucle locale, une interface qui représente approximativement le journal intime de votre machine et qui lui permet de soliloquer. Laissons-la de côté pour l’instant. L’interface qui nous intéresse plus particulièrement est celle qui n’est pas lo , en l’occurrence enp3s0 .

Essayons de lire les informations qui nous concernent :

$ ip address show enp3s0 2: enp3s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP ... link/ether b0:83:fe:90:4d:64 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 192.168.0.27/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic ... valid_lft 42911sec preferred_lft 42911sec inet6 2a01:e0a:85f:f780:b283:feff:fe90:4d64/64 scope global ... valid_lft 86292sec preferred_lft 86292sec inet6 fe80::b283:feff:fe90:4d64/64 scope link noprefixroute valid_lft forever preferred_lft forever

L’adresse MAC de votre carte

La ligne link/ether b0:83:fe:90:4d:64 identifie la carte réseau d’un point de vue purement matériel. Il s’agit d’une série de six chiffres hexadécimaux séparés par des symboles deux-points qui constitue l’empreinte digitale de votre carte Ethernet, en quelque sorte. Cette empreinte ou adresse MAC (Media Access Control, rien à voir avec les ordinateurs de la marque Apple) est normalement unique au monde. Nous pouvons tranquillement l’ignorer pour nos besoins de configuration, mais sachez au moins de quoi il s’agit.

Si nous avions voulu limiter l’affichage à l’adresse MAC, nous aurions utilisé la commande suivante :

$ ip link show enp3s0 2: enp3s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mode DEFAULT group default qlen 1000 link/ether b0:83:fe:90:4d:64 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

Dans le système décimal, on compte de un à dix. Dans le système hexadécimal, on compte de un à seize. On dispose donc des « chiffres » supplémentaires A, B, C, D, E et F.

L’adresse IP et le réseau

L’adresse IP inet 192.168.0.27 caractérise ma machine dans le réseau. Autrement dit, 192.168.0.27 est l’adresse IP de mon ordinateur dans le réseau local 192.168.0.0/24 . Je laisse de côté la valeur brd 192.168.0.255 ( brd pour broadcast) et je me concentre sur la notation inet 192.168.0.27/24 .

Le /24 signifie ici que mon réseau peut disposer d’un maximum de 254 hôtes distincts. Vous vous demanderez probablement comment j’en viens à cette conclusion. Dans le cas présent, je retire 24 de 32, j’obtiens 8, puis j’effectue l’opération 28 – 2 = 254. Gardez cette formule magique dans un coin de la tête, nous y reviendrons un peu plus loin.

Normalement, chaque ordinateur dans un réseau possède une adresse IP, une série de quatre nombres a . b . c . d :

a et d sont compris entre 1 et 254

et sont compris entre 1 et 254 b et c peuvent prendre toutes les valeurs comprises entre 0 et 255.

Tentez l’expérience : lancez ip address sur votre machine pour noter votre adresse IP et votre réseau. Vous aurez quelque chose comme 192.168.1.10 ou 10.23.2.4 (ou autre chose probablement) pour l’adresse IP et /24 ou /23 ou /16 (ou autre chose) pour le réseau.

Théoriquement, tous les ordinateurs de la terre se répartissent donc des adresses IP allant de 1.0.0.1 à 254.255.255.254 . Je dis bien théoriquement et je prie les puristes de bien vouloir fermer les yeux. Mais à quelques (gros) détails près, c’est ce qui se passe en réalité.

IPv4 et IPv6

Vous vous êtes peut-être demandé ce que peut bien signifier inet6 2a01:e0a:85f:f780:b283:feff:fe90:4d64/64 . Il s’agit là tout simplement d’un nouveau protocole d’adressage IP, dans la mesure où un protocole réseau mis au point vers la fin des années 1990 peut être qualifié de « nouveau ».

Les adresses IP que nous traitons dans cet atelier pratique font partie du protocole IPv4 à 32 bits : grosso modo, quatre nombres de 0 à 255 (en notation décimale), séparés par des points. Le hic avec ce protocole, c’est que le nombre d’adresses distinctes possibles est non seulement limité, mais véritablement épuisé dans la plupart des pays de la planète. Les adresses IP existantes y ont effectivement toutes été attribuées.

IPv6 constitue le remède à cette pénurie d’adresses. C’est un protocole à 128 bits ; le nombre d’adresses possibles passe donc de 232 à 2128. En contrepartie, les adresses IP du futur ressemblent à quelque chose du genre fe80::ebc5:8c3:26c4:1a13 .

Le protocole IPv6 est donc l’avenir du réseau. Dans la réalité quotidienne, cela veut dire que bon nombre d’administrateurs système comptent l’adopter à l’avenir. :o)

Vous pouvez très bien afficher l’adresse IPv4 en faisant fi de l’IPv6 :

$ ip -family inet address show enp3s0 2: enp3s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP ... inet 192.168.0.27/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic ... valid_lft 41758sec preferred_lft 41758sec

Adresses IP : un peu de pratique

Voici une petite expérience amusante pour illustrer la notion d’adresse IP. Prenons au hasard tout en choisissant bien un nom de site web suffisamment connu, par exemple www.google.fr . Ouvrons un terminal et invoquons la commande suivante :

$ host www.google.fr www.google.fr has address 142.250.179.99 www.google.fr has IPv6 address 2a00:1450:4007:81a::2003

La commande host fait partie du paquet bind-utils . Installez-la en invoquant la commande sudo dnf install -y bind-utils .

La commande me retourne deux réponses : une adresse IPv4 142.250.179.99 et une adresse IPv6 dont je ne me préoccupe pas.

Maintenant, ouvrez un navigateur web (Mozilla Firefox, Chromium, etc.) sur votre poste de travail, effacez le contenu de la barre d’adresses et mettez-y http://142.250.179.99 . Que constatez-vous ?

Notez que Mozilla Firefox – comme tous les navigateurs modernes – remplace aussitôt l’adresse IP saisie dans la barre d’adresses par le nom de domaine correspondant, dès l’ouverture de la page.

Non content de cela, vous serez redirigé vers le protocole sécurisé HTTPS.

Enfin, vous vous doutez probablement que derrière la machine www.google.fr se cache en réalité tout un parc de machines.

L’expérience ne fonctionne pas avec n’importe quel nom de domaine, puisqu’elle dépend de la configuration du serveur web correspondant. Vous pouvez quand même la retenter avec un autre site, par exemple www.centos.org .

Sans aller chercher plus loin, vous commencez à avoir une idée un peu plus concrète de l’utilité d’une adresse IP. Maintenant, revenons à notre réseau local et à notre machine. J’ai les informations suivantes :

Mon adresse IP est 192.168.0.27 .

. Mon réseau est 192.168.0.0/24 .

Adresses IP : un peu de théorie

Chaque adresse IP se subdivise en une partie réseau et une partie hôte. Prenons deux exemples.

J’ai un réseau 192.168.0.0/24 . Rappelez-vous la formule magique que nous avons vue un peu plus haut. Je retire 24 de 32, j’obtiens 8 et j’effectue l’opération 2 8 – 2 = 254. Je peux donc configurer un réseau de 254 hôtes différents, avec des adresses IP allant de 192.168.0.1 à 192.168.0.254 . Ces machines pourront toutes communiquer entre elles.

. Rappelez-vous la formule magique que nous avons vue un peu plus haut. Je retire 24 de 32, j’obtiens 8 et j’effectue l’opération 2 – 2 = 254. Je peux donc configurer un réseau de 254 hôtes différents, avec des adresses IP allant de à . Ces machines pourront toutes communiquer entre elles. J’ai un réseau 192.168.0.0/16 . Je retire 16 de 32, j’obtiens 16 et j’effectue l’opération 216 – 2 = 65534. Je peux donc configurer un réseau de 65534 hôtes différents, avec des adresses IP allant de 192.168.0.1 à 192.168.255.254 . Ces machines pourront également toutes communiquer entre elles.

Pour différencier la partie réseau de la partie hôte dans une adresse IP, on utilise souvent le masque de sous-réseau. L’outil ip préfère la notation CIDR (Classless Inter-Domain Routing), qui donne le numéro du réseau suivi par une barre oblique et le nombre de bits à 1 dans la notation binaire du masque de sous-réseau. Pour trouver le masque de sous-réseau de 192.168.0.27/24 , je peux utiliser l’outil ipcalc (fourni par le paquet du même nom) :

$ ipcalc --netmask 192.168.0.27/24 NETMASK=255.255.255.0 $ ipcalc --netmask 192.168.0.27/16 NETMASK=255.255.0.0

Un sous-réseau est un groupe de machines dont les adresses IP respectent un certain ordre. Il peut être défini à l’aide de deux éléments :

le réseau (network prefix) : quelque chose comme 192.168.0.0 ou 10.23.2.0 .

ou . le masque de sous-réseau (subnet mask) : quelque chose comme 255.255.255.0 ou 255.255.0.0 .

À première vue, on ne voit pas trop comment ces deux éléments sont censés définir l’ensemble des adresses IP d’un sous-réseau. Or, il suffit de les convertir en binaire pour mieux comprendre. Le masque définit l’emplacement des bits dans une adresse IP qui sont communs au sous-réseau. Voici par exemple les formes binaires de 192.168.0.0 et 255.255.255.0 :

192.168.0.0 : 11000000 10101000 00000000 00000000 255.255.255.0 : 11111111 11111111 11111111 00000000

Et voici la même conversion pour 10.23.2.0 et 255.255.0.0 :

10.23.2.0 : 00001010 00010111 00000010 00000000 255.255.0.0 : 11111111 11111111 00000000 00000000

Dans chacun des exemples, je peux faire varier les bits dans la partie à droite au-dessus des zéros du masque pour obtenir une adresse IP valide dans le sous-réseau.

Adresses IP : peaufiner l’affichage

L’outil ip dispose de toute une série d’options d’affichage, que nous allons explorer ici. Revenons à la commande que nous avons invoquée un peu plus haut :

$ ip address show enp3s0 2: enp3s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP ... link/ether b0:83:fe:90:4d:64 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff inet 192.168.0.27/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic ... valid_lft 42911sec preferred_lft 42911sec inet6 2a01:e0a:85f:f780:b283:feff:fe90:4d64/64 scope global ... valid_lft 86292sec preferred_lft 86292sec inet6 fe80::b283:feff:fe90:4d64/64 scope link noprefixroute valid_lft forever preferred_lft forever

Nous avons vu que l’option -family inet nous limite à l’affichage de l’adresse IPv4 :

$ ip -family inet address show enp3s0 2: enp3s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP ... inet 192.168.0.27/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic ... valid_lft 41758sec preferred_lft 41758sec

L’option -color met de la couleur dans l’affichage du résultat et le rend beaucoup plus lisible :

$ ip -color -family inet address show enp3s0 2: enp3s0 : <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP ... inet 192.168.0.27 /24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic ... valid_lft 41758sec preferred_lft 41758sec

Enfin, l’option -brief va droit au but et limite l’affichage à l’état de l’interface réseau et son adresse IP :

$ ip -brief -family inet address show enp3s0 enp3s0 UP 192.168.0.27/24

Jusqu’ici, j’ai fait exprès de détailler les options longues parce qu’elles sont plus parlantes. Jetez un œil dans la page de manuel de la commande ip(8) . Vous verrez que chaque option comprend également une version courte :

$ ip -c -4 a s enp3s0 2: enp3s0 : <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP ... inet 192.168.0.27 /24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic ... valid_lft 41758sec preferred_lft 41758sec

Allô, y’a quelqu’un ?

Retenons le fait que les machines d’un même réseau sont capables de communiquer entre elles. Pour l’instant, notre réseau ne comporte que deux machines, si l’on peut dire :

le serveur Linux

le routeur

Le routeur est aussi une machine (ou un hôte), même s’il n’est doté ni d’un clavier ni d’un écran. Il contient un petit système d’exploitation embarqué (Linux très probablement) et il s’acquitte des quelques tâches simples pour lesquelles il est construit.

Normalement, un routeur est livré avec une adresse IP fixe pré-configurée par défaut, indiquée sur la petite note explicative qui l’accompagne. À titre d’exemple, les Livebox de chez Orange sont souvent pré-configurées avec une adresse 192.168.1.1 . Dans notre cas, la Freebox a une adresse IP par défaut 192.168.0.254 . Voyons voir si j’arrive à établir une liaison avec la box. Pour cela, j’utilise la commande ping , qui dit en quelque sorte « Allô, y’a quelqu’un ? » :

$ ping -c 4 192.168.0.254 PING 192.168.0.254 (192.168.0.254) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.298 ms 64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.274 ms 64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.283 ms 64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.307 ms --- 192.168.0.254 ping statistics --- 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3000ms rtt min/avg/max/mdev = 0.274/0.290/0.307/0.021 ms

Le routeur a répondu !

Un centre de tri pour paquets numériques

Je viens d’insister sur le fait que les machines d’un même réseau peuvent communiquer entre elles. Dans ce cas, comment se fait-il qu’on puisse communiquer, par exemple, avec la machine 142.250.179.99 , alors que celle-ci ne fait manifestement pas partie de notre réseau 192.168.0.0/24 ?

$ ping -c 4 142.250.179.99 PING 142.250.179.99 (142.250.179.99) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 142.250.179.99: icmp_seq=1 ttl=119 time=19.7 ms 64 bytes from 142.250.179.99: icmp_seq=2 ttl=119 time=19.6 ms 64 bytes from 142.250.179.99: icmp_seq=3 ttl=119 time=19.6 ms 64 bytes from 142.250.179.99: icmp_seq=4 ttl=119 time=19.6 ms --- 142.250.179.99 ping statistics --- 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms rtt min/avg/max/mdev = 19.657/19.680/19.710/0.141 ms

Réponse : parce que nous passons par le routeur. Ce dernier est défini en tant que passerelle (gateway), qui sert à faire communiquer votre machine avec le monde extérieur.

L’information que vous envoyez ou que vous recevez transite sur le réseau sous forme de paquets. Si une passerelle est définie, tous les paquets qui ne concernent pas le réseau local sont envoyés par cette porte vers le monde extérieur. La commande ip route show indique si la passerelle est définie correctement :

$ ip route show default via 192.168.0.254 dev enp3s0 ... ...

Sous les pavés numériques, la plage d’adresses IP privées

La commande ip address vous a retourné votre adresse IP sous la forme inet 192.168.0.27/24 . Même si le nom le suggère, cette adresse n’est pas normalement « joignable » à partir d’Internet. Elle fait partie de la plage standardisée d’adresses IP privées réservées aux réseaux locaux privés :

10.0.0.0 à 10.255.255.255

à 172.16.0.0 à 172.31.255.255

à 192.168.0.0 à 192.168.255.255

Bien sûr, la solution la plus simple consisterait à utiliser une adresse publique. Le hic, c’est que vous devez acheter celle-ci chez un fournisseur d’accès. Un abonnement à Internet vous fournit en général une seule adresse publique pour vous rattacher au monde extérieur. C’est largement suffisant si vous n’utilisez qu’une seule machine. Pour configurer votre réseau domestique, il vous faudrait acheter un bloc d’adresses entier, ce qui revient très cher, mais rassurez-vous, il existe une solution au problème.

Relier le public et le privé

Un routeur est un hôte un peu spécial, qui assure la communication entre deux réseaux. Il fait transiter les paquets d’un réseau à un autre. Dans les réseaux domestiques, c’est le plus souvent le modem routeur qui assume ce rôle. Dans le réseau local d’une TPE ou d’une PME – comme dans le bureau où j’écris ces lignes – c’est souvent une machine un peu spéciale, un serveur équipé d’au moins deux cartes réseau, qui fait office de passerelle vers le monde extérieur. Dans un cas comme dans l’autre, à partir du moment où nous avons un réseau local avec plusieurs machines, tous les hôtes du réseau utilisent cette passerelle pour communiquer avec les machines en dehors du réseau.

Sans trop entrer dans les détails, l’astuce du routeur consiste à manipuler les paquets qu’il fait transiter. Côté Internet, le routeur dispose d’une adresse publique. Il se fait donc passer lui-même pour l’expéditeur de chaque paquet qu’il envoie sur Internet. La procédure s’inverse pour les paquets entrants : la passerelle remplace l’adresse de destination par l’adresse IP privée de la machine qui attend une réponse d’Internet.

S’il ne fallait retenir que cela : dans un réseau local privé, la passerelle vous permet de communiquer avec Internet.

Le système de noms de domaine : l’annuaire d’Internet

Maintenant, comment s’y retrouver dans toute cette jungle d’adresses IP ? Est-ce qu’il faut se constituer un agenda, comme dans le bon vieux temps où les téléphones avaient juste un cadran et rien d’autre ? Eh non, ce n’est pas nécessaire grâce au DNS, le système de noms de domaine (Domain Name System).

Les humains savent passablement mémoriser et gérer des noms comme www.google.fr ou www.centos.org . Le système de noms de domaine nous épargne donc la tâche pénible de devoir mémoriser des adresses comme 142.250.179.99 ou 52.56.83.118 . Vous pouvez d’ailleurs filer la métaphore avec les numéros de téléphone en considérant DNS comme un service d’annuaire global.

Les serveurs DNS (qu’on appelle aussi « serveurs de noms ») sont organisés de façon hiérarchique. Lorsqu’un serveur n’arrive pas à résoudre un certain nom, c’est-à-dire à fournir une adresse IP correspondante, il envoie à son tour une requête au prochain serveur dans la hiérarchie et ainsi de suite. Chaque client doit donc connaître au moins un serveur DNS pour ensuite se faufiler dans cette hiérarchie.

Lorsque nous avons invoqué la commande host un peu plus haut, nous avons fait exactement cela : nous avons envoyé une requête à un serveur de noms en lui fournissant un nom de domaine et il nous a gracieusement retourné une adresse IP.

Configurer une connexion à Internet

Tentons un petit récapitulatif. Quel est le minimum syndical dont nous avons besoin pour configurer une connexion à Internet ? Ici, je vais partir du principe que le matériel est correctement géré par le système :

une adresse IP pour la machine

un masque de sous-réseau pour la machine

l’adresse IP de la passerelle

au moins une adresse IP de serveur DNS

C’est tout. Ces quatre conditions suffisent pour vous connecter à Internet.

Dans notre exemple, nous n’avons pas vraiment configuré quoi que ce soit. Nous nous sommes contentés d’afficher les détails de la configuration. D’où nous viennent donc ces données ?

Configuration dynamique : DHCP

La réponse à notre question est simple et elle s’appelle DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Ce sigle désigne le protocole d’allocation dynamique d’adresses IP.

Sur une machine raisonnablement récente, les messages de démarrage du système apparaissent tellement vite qu’on n’a pas vraiment le temps de les lire. Si nous voulons en savoir un peu plus sur ce qui s’est passé lors du dernier démarrage, nous pouvons utiliser la commande suivante :

$ journalctl

Et pour afficher ce qui nous intéresse dans tout ce fatras d’informations :

$ journalctl | grep dhcp ... dhcp: init: Using DHCP client 'internal' ... dhcp4 (enp3s0): activation: beginning transaction (timeout in 45 seconds) ... dhcp4 (enp3s0): state changed new lease, address=192.168.0.27

Ma machine a requis un bail DHCP (DHCP lease).

Le modem routeur intègre un serveur DHCP. C’est lui qui se charge de configurer ma machine « par magie » au moment du démarrage.

Ce serveur DHCP m’attribue alors l’adresse 192.168.0.27 dans le réseau.

Les informations dans les logs peuvent paraître un peu maigres. Sous le capot, c’est le client DHCP intégré à NetworkManager qui se charge de la configuration réseau. Red Hat Enterprise Linux 7 et CentOS 7 utilisaient dhclient par défaut, et les logs faisaient apparaître non seulement l’adresse IP de la machine, mais également le masque de sous-réseau, la durée du bail, l’adresse IP de la passerelle ainsi que le ou les serveurs DNS. Dans le monde de l’informatique, le mieux est souvent l’ennemi du bien.

Paramétrer le serveur DHCP intégré dans le routeur

Le paramétrage du modem routeur s’effectue généralement par le biais d’une interface web, en ouvrant un navigateur web à l’adresse IP locale de la box. Dans d’autres cas de figure – comme les Freebox – la configuration se fait sur le site web du fournisseur d’accès.

Ouvrez l’interface de paramétrage de votre box et essayez de retrouver les informations suivantes :

l’adresse IP de la box

le masque de sous-réseau

l’activation et la désactivation du serveur DHCP intégré

la plage d’adresses dynamiques attribuées par le serveur DHCP

La configuration DHCP en détail

Il est temps maintenant de voir comment notre ordinateur est configuré « en DHCP ». Lorsque j’ai installé Rocky Linux sur mon serveur bac à sable, l’installateur a reconnu que l’interface enp3s0 correspondait à la carte réseau active et l’a configurée en DHCP. Voyons maintenant ce que cela a donné sous le capot et jetons un œil dans le répertoire /etc/sysconfig/network-scripts :

$ ls /etc/sysconfig/network-scripts/ ifcfg-enp3s0

Lorsque vous vous demandez ce que peut bien contenir un fichier, de quel type il est – si c’est un fichier texte, une image, un document PDF, un binaire exécutable ou autre chose – la commande file vous le dit. Certes, dans de nombreux cas, un suffixe de fichier (comme .txt ou .jpg ) vous en informe, mais sachez que ce suffixe ne vous garantit rien. En d’autres termes, il est possible de tricher en renommant le fichier. Pour en avoir le cœur net, utilisez la commande file .

Voyons d’abord de quel type de fichier il s’agit :

$ file /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp3s0 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp3s0: ASCII text

Il s’agit d’un fichier texte ASCII. Ce qui m’importe ici, c’est qu’il soit humainement lisible et que je puisse afficher son contenu à l’aide d’outils comme cat , less , head ou de mon éditeur de texte préféré :

$ cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp3s0 TYPE=Ethernet PROXY_METHOD=none BROWSER_ONLY=no BOOTPROTO=dhcp DEFROUTE=yes IPV4_FAILURE_FATAL=no IPV6INIT=yes IPV6_AUTOCONF=yes IPV6_DEFROUTE=yes IPV6_FAILURE_FATAL=no IPV6_ADDR_GEN_MODE=eui64 NAME=enp3s0 UUID=5abba8aa-ce62-4ab8-bf50-a3ed182a3908 DEVICE=enp3s0 ONBOOT=yes

ASCII ou American Standard Code for Information Interchange signifie qu’il s’agit de texte simple, c’est-à-dire pas écrit par des mangeurs de grenouilles et de fromages qui cavalent sur la table. Ce texte ne contient donc pas de caractères comme ç , é , ô ou autres horreurs du genre.

Ce fichier ifcfg-enp3s0 a été généré automatiquement lors de l’installation de la machine. Même si vous ne comprenez pas tout, vous devinez probablement le sens des principales directives :

DEVICE=enp3s0 – Un device, c’est un périphérique. En l’occurrence, c’est l’interface réseau en question, c’est-à-dire notre carte Ethernet.

– Un device, c’est un périphérique. En l’occurrence, c’est l’interface réseau en question, c’est-à-dire notre carte Ethernet. BOOTPROTO=dhcp – Cette ligne indique que la machine doit demander sa configuration IP à un serveur DHCP sur le réseau.

– Cette ligne indique que la machine doit demander sa configuration IP à un serveur DHCP sur le réseau. ONBOOT=yes – L’interface est activée au démarrage.

Le serveur DHCP nous a donc fourni l’adresse IP et le masque de sous-réseau. Mais ce n’est pas tout. Il a également renseigné le serveur DNS à utiliser, en l’occurrence celui qui est intégré dans la Freebox :

$ cat /etc/resolv.conf # Generated by NetworkManager nameserver 192.168.0.254 ...

Enfin, c’est également le serveur DNS qui a renseigné l’adresse IP de la passerelle, c’est-à-dire de la machine à laquelle il faut s’adresser pour communiquer avec Internet. Là aussi, c’est la Freebox :

$ ip route show default via 192.168.0.254 dev enp3s0 proto dhcp ...

Gérer la configuration réseau avec NetworkManager

NetworkManager est un outil de gestion de réseau développé par Red Hat depuis 2004, et qui a changé la donne notamment pour les utilisateurs d’ordinateurs portables sous Linux.

Red Hat met en avant l’utilisation de NetworkManager depuis RHEL 7.0. Cette préférence s’est accentuée depuis la publication de RHEL 8.0.

Sous RHEL et CentOS 7.x il était tout à fait possible de supprimer tous les paquets NetworkManager-* et de passer par la configuration manuelle des scripts ifcfg-* dans /etc/sysconfig/network-scripts .

et de passer par la configuration manuelle des scripts dans . Sous RHEL et Rocky Linux 8.x cette manière de procéder est théoriquement tolérée quoique considérée officiellement comme obsolète.

Le guide officiel Considerations in adopting Red Hat Enterprise Linux 8 le dit bien :

Network scripts are deprecated in Red Hat Enterprise Linux 8 and are no longer provided by default.

Bref, fini l’âge d’or de la philosophie Unix et du principe KISS où les administrateurs réseau chassaient l’ours à mains nues et éditaient une poignée de scripts pour configurer leurs serveurs.

Parmi les avantages de NetworkManager, on notera l’abolition des idiosyncrasies de configuration spécifiques aux distributions. De ce point de vue, NetworkManager est au réseau ce que systemd est à l’initialisation et la gestion des services.

Configuration statique

Jusque-là, c’est le serveur DHCP qui a « décidé » de la configuration IP de notre machine. Il est possible de faire autrement, en configurant notre machine de manière statique. Sur un serveur, c’est même la manière orthodoxe de procéder.

Nous avons vu que le minimum syndical pour configurer une connexion à Internet, c’était une adresse IP et un masque de sous-réseau pour la machine, une adresse IP de passerelle et – au moins – une autre pour un serveur DNS.

Voici quelques règles à respecter dans le choix d’une adresse IP :

D’une part, l’adresse IP doit appartenir au même réseau que les autres machines, le routeur en l’occurrence. Si votre routeur est 192.168.0.254 avec un masque de sous-réseau 255.255.255.0 et que vous définissez une adresse 192.168.3.2 avec un masque 255.255.255.0 , vous n’irez pas bien loin, étant donné que les deux adresses IP appartiennent à des réseaux différents. Les deux machines ne pourront pas s’envoyer de ping .

avec un masque de sous-réseau et que vous définissez une adresse avec un masque , vous n’irez pas bien loin, étant donné que les deux adresses IP appartiennent à des réseaux différents. Les deux machines ne pourront pas s’envoyer de . D’autre part, il ne doit pas y avoir de conflit d’adresses, c’est-à-dire que toutes les machines du réseau doivent avoir des adresses IP bien distinctes. Dans une salle de classe, ce n’est pas bien grave si deux élèves répondent au nom de « Tom ». L’institutrice fera la distinction et tranchera en cas de confusion. Dans un réseau informatique en revanche, c’est très ennuyeux si deux machines ont la même adresse IP. Vous ne pourrez pas en montrer une du doigt et lui dire : « Non, pas toi, l’autre ! »

Enfin, pour faire les choses proprement, prenez l’habitude de définir les adresses IP statiques en dehors de la plage d’adresses attribuées par le serveur DHCP. Comme cela, si quelqu’un vient se connecter à l’improviste à votre réseau, avec son ordinateur portable par exemple, il ne se verra pas attribuer une adresse déjà utilisée par ailleurs.

Dans notre exemple, je choisis l’adresse IP 192.168.0.250 pour ma machine :

Elle n’est utilisée par aucune autre machine dans le réseau.

Elle se situe en dehors de la plage d’adresses attribuées par le serveur DHCP.

Sur un serveur sans interface graphique, je dispose de deux options pour contrôler la configuration de NetworkManager :

l’outil en ligne de commande nmcli

l’interface graphique en mode texte NetworkManager TUI (Text User Interface) invoquée par la commande nmtui

Dans le cas de figure présent, l’outil graphique – basé sur la bibliothèque ncurses – constitue la solution la plus confortable. C’est donc celle-là que nous allons utiliser pour éviter de nous compliquer la vie.

Affichez les interfaces réseau gérées par NetworkManager :

$ nmcli dev DEVICE TYPE STATE CONNECTION enp3s0 ethernet connected enp3s0 lo loopback unmanaged --

Lancez NetworkManager TUI pour configurer la connexion :

$ sudo nmtui

Sélectionnez Edit a connection .

. Éditez la connexion en surbrillance.

Remplacez le nom de profil par quelque chose de parlant comme LAN .

. Passez IPv4 CONFIGURATION de Automatic à Manual .

de à . Cliquez sur Show pour afficher les détails.

pour afficher les détails. Fournissez l’adresse IP du serveur en notation CIDR, par exemple 192.168.0.250/24 .

. Renseignez l’adresse IP de la passerelle dans le champ Gateway .

. N’indiquez rien dans les champs DNS server et Search domains .

et . Passez IPv6 CONFIGURATION de Automatic à Ignore .

de à . Confirmez par OK .

. Revenez à la fenêtre principale.

Activez la connexion LAN : Activate a connection > LAN

> Quittez NetworkManager TUI : Quit

Redémarrez pour prendre en compte la nouvelle configuration :

$ sudo reboot

Les experts objecteront que j’aurais pu me passer d’un redémarrage. Certes, mais au vu du fonctionnement idiosyncratique de NetworkManager, je n’ai pas voulu compliquer les choses inutilement.

Renseigner les serveurs DNS

Il ne nous reste plus qu’un détail à régler pour rendre notre configuration statique fonctionnelle. Éditez /etc/resolv.conf et indiquez l’adresse du serveur DNS, précédée de la directive nameserver :

# /etc/resolv.conf nameserver 192.168.0.254

Si vous souhaitez utiliser les serveurs DNS de Cloudflare, vous éditerez /etc/resolv.conf comme suit :

# /etc/resolv.conf nameserver 1.1.1.1 nameserver 1.0.0.1

Les serveurs DNS fournis par Cloudflare sont rapides et respectent votre vie privée. Malheureusement, vous ne pourrez pas les utiliser avec certaines Livebox, étant donné que les ingénieurs de chez Orange ont eu la mauvaise idée de considérer l’adresse IP publique 1.1.1.1 comme une adresse privée utilisée par la puce du modem.

Alternativement, vous pouvez utiliser les serveurs DNS fournis par OpenDNS :

# /etc/resolv.conf nameserver 208.67.222.222 nameserver 208.67.220.220

Testez la connexion en envoyant un ping vers une machine extérieure :

$ ping -c 4 www.google.fr PING www.google.fr (142.250.179.99) 56(84) bytes of data. 64 bytes from ... (142.250.179.99): icmp_seq=1 ttl=119 time=19.5 ms 64 bytes from ... (142.250.179.99): icmp_seq=2 ttl=119 time=19.7 ms 64 bytes from ... (142.250.179.99): icmp_seq=3 ttl=119 time=19.6 ms 64 bytes from ... (142.250.179.99): icmp_seq=4 ttl=119 time=19.6 ms --- www.google.fr ping statistics --- 4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms rtt min/avg/max/mdev = 19.509/19.653/19.770/0.195 ms

Diagnostiquer le réseau en cas de panne

Tout cela vous paraît bien compliqué ? Sachez que dans l’écrasante majorité des cas, les paramètres réseau d’une machine se définissent lors de son installation. Une fois que c’est fait, c’est assez rare que l’on soit obligé de remettre les mains à la pâte.

En contrepartie, il peut arriver que quelque chose coince dans le réseau et, dans ce cas, la connaissance des principes de base et d’une poignée d’outils de diagnostic fera toute la différence. Le jour où votre connexion Internet sera interrompue pour une raison inconnue, vous ne resterez plus « comme le bœuf devant la nouvelle porte de l’étable », comme on dit dans mon pays natal.

Les mécaniciens dans les garages BMW disposent de véritables checklists qui les aident à faire face de façon un peu plus systématique à toute une série de dysfonctionnements éventuels. Nous pourrions nous amuser à établir notre propre liste de détails à vérifier pour le cas d’une connexion à Internet défaillante. La liste ne sera pas forcément exhaustive, mais cela vous aidera :

La carte réseau est-elle physiquement installée dans la machine ? La question peut paraître stupide, mais il arrive qu’un utilisateur qui garde le serveur sous son bureau lui donne un coup de pied par inadvertance et, de ce fait, déloge la carte Ethernet de son emplacement. Si la commande lspci | grep -i eth ne vous retourne rien, il faudra ouvrir le serveur et remettre la carte réseau en place.

ne vous retourne rien, il faudra ouvrir le serveur et remettre la carte réseau en place. La carte est-elle correctement gérée par le système ? Que disent ip address et dmesg | grep -i eth ?

et ? La machine est-elle censée être configurée en IP dynamique (DHCP) ou en IP statique ?

L’interface est-elle activée ? Si vous invoquez ip address , est-ce que vous voyez bien state UP ?

, est-ce que vous voyez bien ? Sommes-nous physiquement reliés au modem routeur ? Arrivons-nous à envoyer un ping à ce dernier ? Là aussi, les petites languettes sur les connecteurs RJ45 s’arrachent parfois et il en résulte de simples faux contacts. Une petite lumière verte sur la prise Ethernet vous indique si le contact est bon.

à ce dernier ? Là aussi, les petites languettes sur les connecteurs RJ45 s’arrachent parfois et il en résulte de simples faux contacts. Une petite lumière verte sur la prise Ethernet vous indique si le contact est bon. Parvenons-nous à envoyer un ping à d’autres machines du réseau ? Dans le cas contraire, avons-nous des doublons dans le réseau ? Y a-t-il un conflit d’adresses IP quelque part ?

à d’autres machines du réseau ? Dans le cas contraire, avons-nous des doublons dans le réseau ? Y a-t-il un conflit d’adresses IP quelque part ? Arrivons-nous à envoyer un ping vers une adresse IP sur Internet ? Essayez par exemple 8.8.8.8 ou 8.8.4.4 (les deux serveurs DNS de Google), ou les DNS de votre FAI. Si cela ne marche pas, c’est probablement un problème de passerelle mal définie. Vérifiez le résultat de ip route show .

vers une adresse IP sur Internet ? Essayez par exemple ou (les deux serveurs DNS de Google), ou les DNS de votre FAI. Si cela ne marche pas, c’est probablement un problème de passerelle mal définie. Vérifiez le résultat de . Essayez d’envoyer un ping vers un nom de domaine comme google.fr ou duckduckgo.com . Si vous arrivez à joindre des adresses IP sur Internet alors que la résolution de noms de domaine échoue, c’est à coup sûr un problème de DNS mal renseigné. Dans ce cas, vérifiez le contenu de /etc/resolv.conf et voyez si les adresses IP des serveurs DNS y figurent bien.

Tradition : ifconfig et route

Les commandes ifconfig et route fournies par le paquet net-tools sont officiellement considérées comme obsolètes et c’est la commande ip – plus fonctionnelle et plus flexible – qui est censée les remplacer. Dans la pratique quotidienne, les administrateurs du monde entier continuent allègrement à utiliser les anciennes commandes et vous risquez de tomber dessus tôt ou tard, par exemple en lisant des pages de documentation un peu anciennes. Je vais donc vous les présenter très brièvement.

Installez les commandes réseau obsolètes :

$ sudo dnf install -y net-tools

Affichez la configuration des interfaces réseau actives :

$ ifconfig enp3s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500 inet 192.168.0.250 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255 inet6 2a01:e0a:85f:f780:b283:feff:fe90:4d64 prefixlen 64 scopeid 0x0 inet6 fe80::b283:feff:fe90:4d64 prefixlen 64 scopeid 0x20 ether b0:83:fe:90:4d:64 txqueuelen 1000 (Ethernet) RX packets 1357 bytes 444689 (434.2 KiB) RX errors 0 dropped 12 overruns 0 frame 0 TX packets 688 bytes 86782 (84.7 KiB) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0 lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536 inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0 inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host> loop txqueuelen 1000 (Boucle locale) RX packets 0 bytes 0 (0.0 B) RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0 TX packets 0 bytes 0 (0.0 B) TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

Affichez toutes les interfaces réseau disponibles :

$ ifconfig -a

Affichez la table de routage :

$ route -n Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 0.0.0.0 192.168.0.254 0.0.0.0 UG 100 0 0 enp3s0 192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 100 0 0 enp3s0

