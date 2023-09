Libérer son smartphone avec LineageOS

Depuis la présentation du premier iPhone en 2007, les téléphones portables sont devenus de véritables petits ordinateurs qu’on peut trimballer un peu partout. Les smartphones ont été adoptés à l’échelle planétaire et leur usage est banalisé, à tel point que l’on a vite oublié de s’émerveiller devant les possibilités techniques de ces petites machines. La logique commerciale implacable des fabricants participe probablement à ce désenchantement, et l’on se retrouve aujourd’hui avec une panoplie d’appareils toujours plus performants et vite obsolètes, qui coûtent une fortune et dont les systèmes propriétaires vous espionnent allègrement.

Et tout comme dans le monde de l’informatique, une poignée d’irréductibles refusent de jouer le jeu. Leur matériel est certes plus modeste, mais il suffit de remplacer le système d’exploitation installé d’office par un OS libre moins gourmand en ressources, ne serait-ce que parce qu’il n’est pas configuré d’office à traquer l’utilisateur jusque dans ses moindres mouvements en cannibalisant toutes ses données au passage.

Très concrètement, je suis actuellement en vacances dans ma famille en Autriche. Mon père est embêté avec son smartphone parce que le système Android installé par défaut ne peut plus être mis à jour. Lorsque son téléphone lui envoie une fois par mois un récapitulatif de tous ses déplacements des dernières semaines, ça ne lui plaît pas trop. Tout comme les pubs pour les violons qu’il voit fleurir partout sur le web depuis qu’il a eu un échange avec son luthier en Hongrie à propos de la réparation de son violon, en utilisant son adresse Gmail. Bref, il m’a demandé si je ne pouvais pas lui installer ton truc de hacker là.

Un OS libre basé sur Android

Le « truc de hacker » en question, c’est LineageOS : un système d’exploitation libre dérivé de CyanogenMod et basé sur AOSP (Android Open Source Project), la base de code libre d’Android. Ce n’est d’ailleurs pas le seul projet d’OS libre pour les smartphones, il en existe d’autres :

Replicant

GrapheneOS

Murena (anciennent « Eelo », puis « /e/ ». Le monde du libre a parfois un vrai problème avec les noms de ses projets.)

J’ai choisi LineageOS pour son bon support matériel. La page de téléchargement du projet fournit la liste exhaustive de tous les modèles de smartphones et de tablettes officiellement supportés.

Avantages de LineageOS

Plusieurs facteurs m’ont initialement motivé à hacker mon téléphone (au sens noble du terme).

L’appareil (un Samsung SM-A520F payé une centaine d’euros chez mon déstockeur préféré) est livré d’office avec Android 8.0, qui n’est plus maintenu depuis début 2021.

En contrepartie, LineageOS est activement maintenu par la communauté. La version 18.1 correspond à Android 11 et s’installe très bien sur cet appareil.

Android repose certes sur la base libre AOSP (Android Open Source Project), mais les applications propriétaires fournies par Google – qu’on le veuille ou non – sont extrêmement intrusives. Pour en savoir plus, jetez un œil sur cette étude détaillée des données collectées par Google.

La confidentialité est la denrée rare du 21ème siècle. Installer un OS libre me permet de reprendre la main sur mes données.

Un système ainsi dégooglisé (si l’on peut dire) est sensiblement plus réactif avec tout le cholestérol propriétaire en moins.

En passant, je participe à la lutte contre l’obsolescence programmée.

Choisir son smartphone

Pour savoir si votre smartphone est officiellement supporté par LineageOS, rendez-vous sur la page d’accueil du projet, cliquez sur Get LineageOS, choisissez successivement la marque et le modèle générique (par exemple Samsung Galaxy A5 2017 ) dans la colonne de gauche et cliquez dessus.

Sur la page des résultats avec le nom de code correspondant ( Builds for a5y17lte par exemple), cliquez sur Device Info et notez la liste des modèles supportés (par exemple SM-A520F , SM-A520K , SM-A520L , etc.) tout en bas à droite.

Dans le monde des smartphones et des tablettes, on parle de ROM (Read Only Memory) pour désigner les images que l’on flashe sur l’appareil. C’est plutôt l’équivalent d’une distribution. Ici, l’image de LineageOS est une custom ROM qui vient remplacer la stock ROM Android.

Support et documentation

Si vous ne trouvez pas de ROM adaptée à votre modèle précis de téléphone, vous pouvez toujours effectuer une recherche dans le forum XDA, qui est en quelque sorte le canal de communication officiel de tous les bidouilleurs de smartphones.

J’avoue que pour ma part j’ai été quelque peu surpris des us et des coutumes de ce forum. On va dire que si vous avez l’habitude du professionnalisme de la mailing list de CentOS ou de la précision éduquée du forum de Rocky Linux, le forum XDA vous prendra sans doute au dépourvu.

Une autre mise en garde s’impose ici. Si vous effectuez une recherche sur le web pour trouver une image de LineageOS pour un modèle précis de smartphone ou de tablette, vous avez de fortes chances de tomber sur toute une ribambelle de sites bidons avec des informations erronées.

Concrètement, si vous constatez avec consternation que votre Samsung SM-A500FU n’est pas officiellement supporté par LineageOS et que vous tapez lineageos samsung sm-a500fu dans un moteur de recherche, vous risquez de tomber sur des sites pourris comme GetDroidTips, TweakDroid, RootMyGalaxy et autres portails putaclic qui polluent le web et dont les mainteneurs méritent de cuire en enfer en écoutant Mireille Mathieu et Francis Lalanne.

La suite au prochain numéro, où nous allons mettre les mains dans le cambouis et installer LineageOS sur un smartphone Samsung en guise d’atelier pratique.

