Git par la pratique (17) – Renommer des branches

Voici le dix-septième volet de la formation Git. Dans mon précédent article, nous avons abordé en détail le renommage de fichiers suivis par Git. Aujourd’hui nous allons nous intéresser au renommage des branches d’un dépôt Git.

En français s’il vous plaît

Nous allons nous servir des fichiers de l’atelier pratique formation-git/atelier-12 . Effectuez une nouvelle copie de ce dépôt Git pour vous entraîner dessus :

$ cd ~/formation-git/ $ cp -R atelier-12/ atelier-24 $ cd atelier-24/hello/

Le dépôt contient trois branches :

$ git branch * hello-cow hello-figlet master

Basculez vers la branche master :

$ git switch master Switched to branch 'master' $ git branch hello-cow hello-figlet * master

Vos nouveaux collègues sont allergiques à la langue anglaise et ont décidé de franciser l’ensemble du code, des scripts et des projets, y compris les noms des branches.

La première façon de renommer une branche, c’est de se positionner dessus avant de définir un nouveau nom :

$ git switch hello-cow Switched to branch 'hello-cow' $ git branch --move bonjour-vache $ git branch * bonjour-vache hello-figlet master

Dans certains cas de figure comme ici par exemple, je préfère utiliser les options longues comme --move . J’aurais pu utiliser l’option courte correspondante -m , mais c’est avant tout une question de mémorisation.

La deuxième façon de renommer une branche, c’est lorsqu’on ne se trouve pas sur la branche en question. Dans ce cas, il faudra fournir en argument le nom de la branche ainsi que le nom que l’on souhaite lui donner :

$ git branch --move hello-figlet bonjour-figlet $ git branch bonjour-figlet * bonjour-vache master

Politiquement correct ou non ?

Un de vos nouveaux collègues vous fait remarquer que le nom de branche master est potentiellement problématique, étant donné que le vocabulaire master / slave ou whitelist / blacklist est historiquement chargé. On en pensera ce qu’on voudra, mais le fait est que les projets informatiques comme Git et Github ont emboîté le pas et ont décidé d’utiliser des termes politiquement corrects. En l’occurrence, les outils Git ont remplacé le nom de branche master par défaut par le terme neutre main depuis 2020.

Si ces considérations vous turlupinent et que vous utilisez une version de Git un peu plus ancienne, rien ne vous empêche de renommer votre branche principale :

$ git branch --move master main $ git branch bonjour-figlet * bonjour-vache main

Et n’oubliez pas que vous êtes libres d’appeler votre branche d’intégration principale comme vous voulez :

$ git branch --move main branche-principale $ git switch branche-principale $ git branch bonjour-figlet bonjour-vache * branche-principale

Exercice

Pas la peine de créer une nouvelle copie de travail pour cet exercice :

Restez positionné sur la branche branche-principale .

. Renommez-la en main .

. Finalement, vous préférez revenir à la version anglaise. Renommez votre branche bonjour-vache en hello-cow .

en . Basculez vers la branche hello-cow .

. Depuis cette branche, renommez la branche bonjour-figlet en hello-figlet .

