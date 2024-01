La documentation francophone de la certification LPIC-1/101 est en ligne

Fin 2020, j’ai intégré l’équipe du Linux Professional Institute suite à un échange avec Markus Wirtz, le responsable de leur projet de documentation. Mon rôle consiste principalement à traduire la documentation existante de l’anglais vers le français. De temps en temps, il m’arrive également de rédiger de nouveaux chapitres en anglais. C’est un travail que je fais avec beaucoup d’amour pour le détail, à côté de mon métier habituel de formateur et d’administrateur système.

Le projet est organisé de manière très professionnelle, avec des documents internes qui expliquent bien la toolchain utilisée pour la traduction, notamment Git et OmegaT. Je me suis donc attelé à la tâche, et j’ai trouvé mon rythme de croisière pour ce projet qui m’occupe un petit peu tous les jours (ou presque).

En cette nouvelle année 2024, je viens tout juste de boucler la traduction des cours du LPIC-1 pour l’examen 101, qui constituent en quelque sorte les fondamentaux de l’administration système Linux :

Inspecter le matériel en ligne de commande

Démarrer le système

Gérer l’initialisation et les cibles Systemd

Partitionner un disque dur

Installer un gestionnaire d’amorçage

Gérer les bibliothèques partagées

Utiliser le gestionnaire de paquets Debian

Utiliser les gestionnaires de paquets RPM, Yum et DNF

Linux en tant que système virtuel hébergé

Les bases du travail en ligne de commande

Traiter les flux de texte avec des filtres

Gestion élémentaire des fichiers en ligne de commande

Utiliser les flux, les tubes et les redirections

Créer et contrôler des processus

Utiliser les outils de recherche et les expressions régulières

Éditer un fichier au format texte simple

Créer des systèmes de fichiers et maintenir leur intégrité

Monter et démonter des systèmes de fichiers

Gérer les droits d’accès

Gérer les liens physiques et symboliques

Comprendre le FHS (Filesystem Hierarchy Standard)

Un mot de remerciement à mes vaillants relecteurs, puisqu’un des principes du projet, c’est que la traduction doit toujours être relue par au moins deux personnes du métier :

Mickael Rigonnaux, un des auteurs de l’excellent blog Net-Security, et que j’ai eu comme élève à l’occasion d’un stage lors du premier confinement. Les contraintes de la vie familiale et professionnelle l’ont malheureusement amené à quitter l’équipe du LPI en mars 2023.

Nizar Kerkeni, un pro de Linux qui enseigne l’informatique à l’Université de Monastir en Tunisie. C’est lui qui a pris la relève et qui est dorénavant chargé de trouver mes coquilles et autres âneries, et d’après ce que j’ai pu voir jusqu’ici, il s’en sort plutôt très (très) bien. Du coup il a également été intégré au trombinoscope officiel du LPI.

Et maintenant ? On contemple fièrement le résultat pendant dix secondes, et on attaque la suite. En l’occurrence la documentation de l’examen LPIC-101/102, dont la version PDF compte pas moins de 580 pages. C’est parti.