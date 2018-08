Ma propre webradio avec MPD et Icecast (3)

Voici le troisième article consacré à la mise en place d’une webradio avec MPD et Icecast. Dans notre précédent article, nous avons décrit la mise en oeuvre d’un serveur de flux audio sur un serveur dédié. Aujourd’hui, nous allons rendre notre webradio plus fonctionnelle.

Évidemment, rien ne m’empêche de transférer mes fichiers audio vers mon serveur et d’y établir mes playlists. Dans ce cas, tout se passerait en ligne de commande.

rsync ou scp pour transférer les fichiers

ou pour transférer les fichiers chown et chmod pour définir les permissions qui vont bien

et pour définir les permissions qui vont bien ncmpcpp pour définir les playlists

Après avoir expérimenté un peu, j’ai trouvé une solution plus pratique pour gérer le contenu à proprement parler.

MPD pour le commun des mortels

Le serveur MPD permet de tourner avec les droits d’un utilisateur du commun des mortels. Je vais donc installer MPD pour mon utilisateur kikinovak local.

Le contenu de la radio sera stocké dans ~/Webradio/music et ~/Webradio/playlists .

Ensuite, je crée un utilisateur kikinovak sur le serveur dédié, et je reconfigure MPD pour qu’il tourne avec les droits de cet utilisateur.

Il ne me reste plus qu’à rédiger un petit script qui me permette de synchroniser le contenu de l’arborescence ~/Webradio locale et distante, et le tour est joué.

Installer et configurer MPD sur ma station de travail

Sur ma station de travail locale, je crée l’arborescence de ma webradio.

$ mkdir -pv ~/Webradio/{music,playlists} mkdir: création du répertoire « /home/kikinovak/Webradio » mkdir: création du répertoire « /home/kikinovak/Webradio/music » mkdir: création du répertoire « /home/kikinovak/Webradio/playlists »

J’installe le serveur MPD et le client qui va avec.

# yum install mpd ncmpcpp

Après avoir sauvegardé le fichier de configuration d’origine, j’édite /etc/mpd.conf comme ceci.

music_directory "/home/kikinovak/Webradio/music" playlist_directory "/home/kikinovak/Webradio/playlists" db_file "/home/kikinovak/Webradio/mpd.db" log_file "/var/log/mpd/mpd.log" state_file "/home/kikinovak/Webradio/mpdstate" user "kikinovak" group "kikinovak"

Je configure la sortie audio comme ceci.

audio_output { type "alsa" name "My ALSA Device" device "hw:0,0" # optional mixer_type "hardware" # optional mixer_device "default" # optional mixer_control "PCM" # optional mixer_index "0" # optional } ... # audio_output { # type "pulse" # name "My Pulse Output" # server "remote_server" # optional # sink "remote_server_sink" # optional #}

Débogage de SELinux

Lorsqu’on fait tourner MPD en tant qu’utilisateur simple, SELinux affiche toute une série d’alertes qu’il est nécessaire de corriger. Voici en gros ce que j’ai dû faire.

Problème n° 1 :

SELinux is preventing /usr/bin/mpd from search access on the directory /home/kikinovak.

Solution :

# setsebool -P mpd_enable_homedirs 1

Problème n° 2 :

SELinux is preventing /usr/bin/mpd from search access on the directory Webradio.

Solution :

# ausearch -c 'mpd' --raw | audit2allow -M my-mpd # semodule -i my-mpd.pp

Problème n° 3 :

SELinux is preventing /usr/bin/pulseaudio from read access on the directory /home/kikinovak.

Solution :

# ausearch -c 'pulseaudio' --raw | audit2allow -M my-pulseaudio # semodule -i my-pulseaudio.pp

À partir de là, tout semble rentré dans l’ordre.

# sealert -a /var/log/audit/audit.log 100% done found 0 alerts in /var/log/audit/audit.log

Reconfigurer MPD sur le serveur dédié

À présent, je crée un utilisateur kikinovak sur le serveur, je définis les répertoires ~/Webradio/music et ~/Webradio playlists , je reconfigure MPD comme je l’ai fait sur ma station de travail, mais en conservant ma sortie audio de type shout redirigé vers Icecast.

music_directory "/home/kikinovak/Webradio/music" playlist_directory "/home/kikinovak/Webradio/playlists" db_file "/home/kikinovak/Webradio/mpd.db" log_file "/var/log/mpd/mpd.log" state_file "/home/kikinovak/Webradio/mpdstate" user "kikinovak" group "kikinovak"

Là aussi, je devrai procéder à une série d’ajustements avec SELinux. Pour plus de détails, on pourra lire cet article.

Synchroniser les fichiers locaux avec le serveur dédié

Mon utilisateur kikinovak devra être capable de se connecter par clé SSH au serveur dédié. Une fois que c’est fait, il ne me reste plus qu’à écrire un petit script qui me permet de synchroniser mon arborescence locale avec celle du serveur dédié. Voici à quoi cela peut ressembler.

#!/bin/bash # # Script pour synchroniser Radio Novak avec le serveur HOST=alphajet.microlinux.fr MPDDIR=/home/kikinovak/Webradio ping -c 1 $HOST >/dev/null 2>&1 || { echo "L'hôte distant n'est pas joignable" exit } echo echo ":: Transfert des fichiers audio..." echo rsync -av --delete $MPDDIR/music/ $HOST:/$MPDDIR/music/ echo echo ":: Transfert des playlists..." echo rsync -av --delete /$MPDDIR/playlists/ $HOST:/$MPDDIR/playlists/