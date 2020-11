Vagrant et les Guest Additions de VirtualBox

Depuis quelque temps, j’ai adopté l’outil Vagrant que j’utilise conjointement avec VirtualBox pour tester toutes mes configurations dans un bac à sable virtuel. Certaines fonctionnalités de Vagrant comme par exemple le partage de données entre le système hôte et le système invité reposent sur les Guest Additions (Additions Invité), ce qui peut s’avérer problématique.

Certaines machines virtuelles fournies par Vagrant Cloud ou autres ne contiennent pas du tout les Guest Additions.

D’autres les fournissent, mais pas forcément dans la même version que l’installation locale de VirtualBox.

Une mise à jour de VirtualBox nécessite de toute façon de rectifier le tir.

Voici par exemple la machine virtuelle fournie par le projet CentOS.

$ vagrant init centos/7 $ vagrant up Bringing machine 'default' up with 'virtualbox' provider... ==> default: Importing base box 'centos/7'... ... ==> default: Machine booted and ready! ==> default: Checking for guest additions in VM... default: No guest additions were detected on the base box for this VM! Guest default: additions are required for forwarded ports, shared folders, host only default: networking, and more. If SSH fails on this machine, please install default: the guest additions and repackage the box to continue.

L’installation manuelle des Guest Additions n’est pas une tâche complexe en soi, mais elle peut vite s’avérer pénible. Voilà ce qu’il faut faire en gros.

Insérer un lecteur virtuel vide dans la machine virtuelle.

Démarrer la machine virtuelle.

Installer les outils de construction nécessaires dans la machine virtuelle.

Installer l’image des Guest Additions.

Construire les Guest Additions.

C’est là où le plugin vagrant-vbguest entre en jeu. Il permet la gestion automatique de toutes ces opérations aussi répétitives que chronophages.

$ vagrant plugin install vagrant-vbguest Installing the 'vagrant-vbguest' plugin. This can take a few minutes... Fetching: vagrant-vbguest-0.26.0.gem (100%) Installed the plugin 'vagrant-vbguest (0.26.0)'!

Je recharge ma machine virtuelle CentOS de tout à l’heure, et voilà ce que j’obtiens.

Mounting Virtualbox Guest Additions ISO to: /mnt mount: /dev/loop0 is write-protected, mounting read-only Installing Virtualbox Guest Additions 6.1.16

Alternativement, le plugin vagrant-vbguest existe aussi sous forme de paquet sous OpenSUSE. J’évite cependant de l’installer, car il dépend de la version officielle de VirtualBox fournie par le distributeur.

