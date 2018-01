Configurer l’affichage des polices pour Mozilla Thunderbird

J’utilise Mozilla Thunderbird au quotidien pour gérer mon courrier électronique, et je suis plus que satisfait des fonctionnalités de ce client mail. Je l’ai adopté depuis sa sortie fin 2004, et il fait partie de ces applications qui fonctionnent tout simplement, sans drame et sans surprises.

Le romancier allemand Kurt Tucholsky disait d’une femme célèbre de son époque qu’il ne lui manquait plus qu’un défaut pour atteindre la perfection. Pour ma part, je songe à cette citation à chaque fois que j’essaie de régler la taille de la police d’affichages des messages de Thunderbird. En règle générale, cette opération se termine par un bon quart d’heure de recherches sur Google… et une fatwa murmurée dans ma barbe à l’encontre des développeurs de l’application. J’ai donc décidé cette fois-ci de noter la procédure une bonne fois pour toutes, histoire de commencer l’année de manière constructive.

L’affichage des polices se configure dans l’onglet Affichage du menu Édition > Préférences. En ce qui me concerne, je fais partie de la vieille école qui respecte la nétiquette et part du principe que le mail sera au format texte simple ou ne sera pas. Je choisis donc une police à chasse fixe comme police par défaut.

Le bouton Avancé m’amène vers un menu de sélection plus détaillé. Dans la configuration par défaut, le menu de sélection de polices tout en haut de cette partie de l’interface est réglé à Polices pour langues latines. L’astuce consiste ici à sélectionner Autres systèmes d’écriture pour l’affichage des messages encodés en UTF-8. Ensuite, on peaufine le jeu de polices utilisées pour l’affichage des messages. Là aussi, je vais entériner mon choix d’une police à chasse fixe. Un détail crucial ici, c’est qu’il faut absolument décocher l’option Autoriser les messages à utiliser d’autres polices, faute de quoi on aura droit à un joyeux mélange de polices dans l’affichage des messages.

Au final, les messages formatés correctement au format texte simple s’affichent de manière très lisible.

Quant aux newsletters, notifications des administrations et autres missives formatées en HTML, elles se retrouvent “assainies” du fait que les polices fantaisistes sont remplacées par une seule et même police à chasse fixe.