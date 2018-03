Synchroniser Mozilla Thunderbird avec OwnCloud

Dans une précédente série d’articles, nous avons vu en détail l’installation et la prise en main de la plateforme de stockage et de partage de fichiers OwnCloud. Souvenons-nous que la principale motivation d’une telle installation, c’est de garder le contrôle de ses données et de se passer de Dropbox, Google Drive, OneDrive ou iCloud Drive. Depuis les révélations d’Edward Snowden, il est établi que ces plateformes propriétaires se contrefichent de votre vie privée avec une désinvolture parfaite.

Puisque la confidentialité semble bien être la denrée rare du XXIème siècle, nous allons poursuivre notre quête qui vise à libérer nos données, en synchronisant le client de courrier électronique Mozilla Thunderbird avec OwnCloud. Plus concrètement, le carnet d’adresses de Thunderbird sera synchronisé avec les Contacts OwnCloud. Quant au calendrier Lightning et à la liste des tâches, on va les connecter à l’agenda dans OwnCloud.

Activer les applications Contacts et Calendar

Dans la configuration par défaut, les applications Contacts et Calendar ne sont pas activées. Il faut donc le gérer dans les Paramètres de OwnCloud.

Installer l’extension SOGo Connector

Thunderbird a besoin de l’extension SOGo Connector pour être en mesure de se connecter à OwnCloud. Cette extension peut être téléchargée ici. Ne cliquez pas directement sur le lien, mais faites un clic droit sur le bouton de téléchargement et choisissez Enregistrer la cible du lien sous dans le menu contextuel.

Ouvrez Thunderbird, allez dans Modules Complémentaires > Extensions et choisissez Installer un module depuis un fichier. Sélectionnez le fichier sogo-connector-31.0.5.xpi , installez-le et redémarrez Thunderbird.

Synchroniser le Carnet d’adresses

Ouvrez l’application Contacts dans OwnCloud. En bas à gauche de l’interface web, repérez le bouton Paramètres et cliquez dessus. Dépliez le menu symbolisé par trois petits points à côté de la ligne Contacts et cliquez sur Lien.

L’URL du carnet d’adresses s’affiche alors en-dessous de Contacts, c’est quelque chose comme https://cloud.microlinux.fr/remote.php/dav/addressbooks/users/kikinovak/contacts . Sélectionnez cette URL et copiez-la dans le presse-papier.

Ouvrez le Carnet d’adresses de Thunderbird et créez un nouveau carnet d’adresses en allant dans Fichier > Nouveau > Carnet d’adresses distant. Choisissez un nom pour votre carnet d’adresses – par exemple Contacts OwnCloud – et collez l’URL du carnet d’adresses dans le champ prévu à cet effet. Éventuellement, activez la Synchronisation Périodique et confirmez en cliquant sur OK.

Pour rapatrier vos contacts existants, il suffit de cliquer droit sur le carnet d’adresses Contacts OwnCloud, puis sur Synchroniser dans le menu contextuel.

Synchroniser l’agenda et les tâches

On procédera de manière similaire pour la synchronisation du calendrier. Dans l’interface web de OwnCloud, ouvrez l’application Agenda et repérez le bouton Paramètres et importation en bas à gauche. Cliquez dessus,repérez les trois petits points à côté de l’agenda Personnel, cliquez dessus et affichez le Lien. Copiez-collez l’URL de l’agenda dans le presse-papier.

Ouvrez Thunderbird, affichez l’agenda Lightning et créez un nouvel agenda via l’entrée de menu Fichier > Nouveau > Agenda > Sur le réseau. Sélectionnez le format CalDAV, collez l’URL de l’agenda dans le champ Emplacement et cochez l’option Prise en charge du mode hors connexion.

Dans la fenêtre subséquente, choisissez un nom pour votre agenda.

Éventuellement, on peut supprimer l’agenda local pour être sûr de synchroniser l’ensemble des tâches et des rendez-vous.

Conclusion

J’utilise cette solution depuis quelque temps pour synchroniser mes contacts, mon agenda et ma liste de tâches entre ma station de travail et mon ordinateur portable, et elle fonctionne à merveille.

Notons que je me sers principalement de l’interface de Thunderbird pour la création, l’édition et la suppression des contacts, des rendez-vous et des tâches, et non pas de l’interface web des applications Contacts et Agenda.