Gérer les connexions HTTPS avec Squid sous CentOS

Dans notre précédent article sur Squid, nous avons décrit en détail la configuration d’un serveur proxy filtrant HTTP. Dans l’état actuel, le serveur ne gère pas du tout les connexions HTTPS. Étant donné qu’un nombre grandissant de sites web utilisent un protocole sécurisé, nous n’avons fait que la moitié du travail. Cet article sera donc consacré à la gestion des requêtes HTTPS.

Depuis la version 3.5, Squid offre une fonctionnalité qui s’appelle le SSL-Bump. Notre démarche consistera à créer un certificat racine que l’on exportera vers les navigateurs web du réseau. Lorsque ceux-ci se connecteront sur un site HTTPS, ce trafic sera dévié vers un deuxième port de Squid, et le serveur générera un certificat dynamique.

La documentation officielle est malheureusement quelque peu laconique et pas toujours très claire, mais on arrive à faire fonctionner le tout avec une bonne dose d’obstination et d’expérimentation.

Vérifier les options de compilation

Squid doit impérativement être compilé avec les options suivantes.

./configure \ --with-openssl \ --enable-ssl-crtd \ ...

Le paquet binaire fourni par Red Hat Enterprise Linux 7 et CentOS 7 est parfaitement utilisable tel quel. La commande squid -v affiche l’ensemble des options de compilation de l’application.

# squid -v | egrep '(--with-openssl|--enable-ssl-crtd)' > \ /dev/null && echo OK OK

Configuration du pare-feu

Dans notre première configuration de Squid comme proxy cache transparent HTTP, nous avons redirigé les requêtes HTTP (port 80) vers le port 3128 de Squid. Pour utiliser le HTTPS, nous allons simplement rediriger les requêtes correspondantes (port 443) vers le port 3129 de Squid. Voici à quoi cela peut ressembler.

# Commandes IPT=/usr/sbin/iptables ... # Réseau local IFACE_LAN=enp3s1 ... # Serveur SERVER_IP=192.168.3.1 ... # Squid $IPT -A INPUT -p tcp -i $IFACE_LAN --dport 3128 -j ACCEPT $IPT -A INPUT -p udp -i $IFACE_LAN --dport 3128 -j ACCEPT $IPT -A INPUT -p tcp -i $IFACE_LAN --dport 3129 -j ACCEPT $IPT -A INPUT -p udp -i $IFACE_LAN --dport 3129 -j ACCEPT # Squid transparent $IPT -A PREROUTING -t nat -i $IFACE_LAN -p tcp ! -d $SERVER_IP \ --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128 $IPT -A PREROUTING -t nat -i $IFACE_LAN -p tcp ! -d $SERVER_IP \ --dport 443 -j REDIRECT --to-port 3129

Squid et SELinux

Il faudra modifier la configuration de SELinux pour utiliser l’outil de génération des certificats dynamiques /usr/lib64/squid/ssl_crtd . En attendant, on va basculer SELinux en mode permissif.

# setenforce 0

On abordera les problèmes relatifs à SELinux en temps et en heure.

Créer un certificat racine auto-signé

Le certificat racine sera utilisé par Squid pour générer à la volée les certificats dynamiques pour les sites qui passent par le proxy. Notez que par là, nous devenons une autorité de certification pour le réseau local.

Dans un premier temps, on va trouver un endroit approprié pour stocker le certificat. Les permissions seront définies en fonction de l’utilisateur système squid et du groupe système squid correspondant.

# cd /etc/squid # mkdir ssl_cert # chown squid:squid ssl_cert # cd ssl_cert

Ensuite, on va créer le certificat en fournissant les informations nécessaires. Notre certificat sera valable pour dix ans ( -days 3650 ), et le fichier résultant sera nommé en fonction du nom d’hôte pleinement qualifié de la machine ( hostname --fqdn ), en l’occurrence amandine.sandbox.lan.pem . Voici à quoi cela peut ressembler.

# openssl req -new -newkey rsa:2048 -sha256 -days 3650 -nodes \ -x509 -extensions v3_ca -keyout $(hostname --fqdn).pem \ -out $(hostname --fqdn).pem Generating a 2048 bit RSA private key ..............................................+++ .................................+++ writing new private key to 'amandine.sandbox.lan.pem' ----- You are about to be asked to enter information that will be incorporated into your certificate request. What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN. There are quite a few fields but you can leave some blank For some fields there will be a default value, If you enter '.', the field will be left blank. ----- Country Name (2 letter code) [XX]:FR State or Province Name (full name) []:Gard Locality Name (eg, city) [Default City]:Montpezat Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]:Microlinux Organizational Unit Name (eg, section) []: [Entrée] Common Name (eg, your server's hostname) []:amandine.sandbox.lan Email Address []:info@microlinux.fr

Enfin, créer un certificat encodé en DER (Distinguished Encoding Rules) que l’on pourra importer dans les navigateurs web des postes clients. Là aussi, on utilisera le nom d’hôte pleinement qualifié du serveur pour nommer le fichier résultant.

# openssl x509 -in $(hostname --fqdn).pem -outform DER \ -out $(hostname --fqdn).der

Au final, on obtient deux fichiers qui ressemblent à ceci.

# ls amandine.sandbox.lan.der amandine.sandbox.lan.pem

Importer le certificat dans les navigateurs des clients

Le fichier amandine.sandbox.lan.der devra être distribué aux postes clients, et le certificat devra être installé manuellement dans les navigateurs web.

Mozilla Firefox

Ouvrir Édition > Préférences > Avancé > Certificats > Afficher les certificats et cliquer sur Importer.

Sélectionner le fichier amandine.sandbox.lan.der et cocher l’ensemble des options proposées.

Le certificat apparaît désormais dans la liste, sous le nom que l’on a choisi à la rubrique Organization Name .

Konqueror

L’ajout du certificat dans Konqueror ne se fait pas directement dans la configuration du navigateur, mais dans les Préférences SSL de KDE.

Cliquer sur Ajouter, sélectionner le fichier amandine.sandbox.lan.der et confirmer en cliquant sur Appliquer.

Le certificat apparaît alors tout en bas dans la liste, dans les Certificats ajoutés par l’utilisateur.

Adapter la configuration de Squid

Pour la configuration de Squid, je me suis basé sur l’exemple fourni dans la documentation, en l’adaptant à mes besoins.

# Ports du proxy http_port 3128 transparent https_port 3129 transparent ssl-bump \ cert=/etc/squid/ssl_cert/amandine.sandbox.lan.pem \ generate-host-certificates=on dynamic_cert_mem_cache_size=4MB # Emplacement de ssl_crtd et du cache des certificats TLS sslcrtd_program /usr/lib64/squid/ssl_crtd -s /var/lib/ssl_db -M 4MB # SSL-Bump acl step1 at_step SslBump1 ssl_bump peek step1 ssl_bump bump all

J’initialise le cache qui contiendra les certificats TLS créés à la volée.

# /usr/lib64/squid/ssl_crtd -c -s /var/lib/ssl_db Initialization SSL db... Done # chown -R squid:squid /var/lib/ssl_db

Il ne me reste plus qu’à redémarrer Squid.

# systemctl restart squid

Vérifier le fonctionnement

Pour vérifier le fonctionnement du proxy pour les protocoles HTTP et HTTPS, il suffit de naviguer au hasard sur des sites sécurisés et non sécurisés, en gardant un oeil sur le contenu du journal /var/log/squid/access.log .

# tail -f /var/log/squid/access.log 1520243219.271 39 192.168.3.2 TCP_MISS_ABORTED/000 0 POST https://www.youtube.com/youtubei/v1/log_event? - ... 1520243220.667 154 192.168.3.2 TCP_MISS/200 1989 GET http://www.slackware.com/getslack/ - ...

Configuration de SELinux

SELinux produit toute une série d’erreurs relatives à ssl_crtd . Lorsqu’on regarde de plus près, on se rend compte que ces erreurs concernent toutes l’accès au contenu de /var/lib/ssl_db . Quoi qu’il en soit, une solution nous est suggérée.

# sealert -a /var/log/audit/audit.log ***** Plugin catchall (17.1 confidence) suggests ***** If you believe that ssl_crtd should be allowed read access on the index.txt file by default. Then you should report this as a bug. You can generate a local policy module to allow this access. Do allow this access for now by executing: # ausearch -c 'ssl_crtd' --raw | audit2allow -M my-sslcrtd # semodule -i my-sslcrtd.pp

Essayons d’appliquer cette solution suggérée.

# ausearch -c 'ssl_crtd' --raw | audit2allow -M my-sslcrtd ******************** IMPORTANT *********************** To make this policy package active, execute: semodule -i my-sslcrtd.pp # semodule -i my-sslcrtd.pp

Pour vérifier si le problème est résolu, je vide d’abord mes alertes SELinux.

# echo > /var/log/audit/audit.log

Je navigue sur quelques sites sécurisés en gardant un oeil sur /var/log/squid/access.log . Ensuite, je vois ce qu’en pense SELinux.

# sealert -a /var/log/audit/audit.log 100% done found 0 alerts in /var/log/audit/audit.log

Les problèmes relatifs à SELinux sont manifestement résolus. Je peux donc repasser en mode renforcé.

# setenforce 1