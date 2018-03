Serveur proxy cache HTTP avec Squid sous CentOS 7

Squid est un serveur mandataire (proxy en anglais). Dans les réseaux locaux, il est utilisé pour des fonctions de filtrage d’URL ou en tant que cache. Les pages web sont stockées sur le serveur local, ce qui évite d’aller les recharger plusieurs fois et permet d’économiser de la bande passante Internet. Cet article décrit l’installation et la configuration de Squid sur un serveur de réseau local CentOS.

La configuration présentée ici concerne les seules connexions HTTP. Le traitement des connexions HTTPS fera l’objet d’un article ultérieur. Cette façon de procéder est motivée avant tout par un souci pédagogique, étant donné que la gestion des connexions sécurisées par Squid est passablement complexe.

Prérequis

Dans la configuration par défaut, Squid utilise le port 3128 en TCP et en UDP. Il faut donc songer à l’ouvrir dans le pare-feu.

# Commandes IPT=/usr/sbin/iptables ... # Réseau local IFACE_LAN=enp2s0 ... # Squid $IPT -A INPUT -p tcp -i $IFACE_LAN --dport 3128 -j ACCEPT $IPT -A INPUT -p udp -i $IFACE_LAN --dport 3128 -j ACCEPT

Installation

Squid est officiellement supporté par Red Hat Enterprise Linux et CentOS. On peut donc l’installer depuis les dépôts officiels.

# yum install squid

Configuration

Squid se configure par le biais du fichier /etc/squid/squid.conf , qui est quasiment prêt à l’emploi, à quelques directives près. Notons que le répertoire offre déjà un fichier identique squid.conf.default , ce qui nous évite d’effectuer une copie de sauvegarde.

J’édite ce fichier par défaut en regroupant les directives existantes et en adaptant la configuration à mon réseau. Voici à quoi cela ressemble.

# /etc/squid/squid.conf # Définitions acl localnet src 192.168.2.0/24 acl SSL_ports port 443 acl Safe_ports port 80 # http acl Safe_ports port 21 # ftp acl Safe_ports port 443 # https acl Safe_ports port 70 # gopher acl Safe_ports port 210 # wais acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports acl Safe_ports port 280 # http-mgmt acl Safe_ports port 488 # gss-http acl Safe_ports port 591 # filemaker acl Safe_ports port 777 # multiling http acl CONNECT method CONNECT # Règles d'accès http_access deny !Safe_ports http_access deny CONNECT !SSL_ports http_access allow localhost manager http_access deny manager http_access allow localnet http_access allow localhost http_access deny all # Port du proxy http_port 3128 # Taille du cache dans la RAM cache_mem 2048 MB # Emplacement et taille du cache sur le disque # cache_dir ufs /var/spool/squid 100 16 256 # Vidage système coredump_dir /var/spool/squid # Durée de vie des fichiers sans date d'expiration refresh_pattern ^ftp: 1440 20% 10080 refresh_pattern ^gopher: 1440 0% 1440 refresh_pattern -i (/cgi-bin/|\?) 0 0% 0 refresh_pattern . 0 20% 4320

Cette configuration mérite quelques remarques.

Squid peut être utilisé par toutes les machines du réseau local 192.168.2.0/24 . La directive acl localnet définit une variable localnet qui indique l’étendue du réseau local.

. La directive définit une variable qui indique l’étendue du réseau local. Cette directive fonctionne de pair avec http_access localnet , qui autorise toutes les machines du réseau local à utiliser le cache. Le nom localnet est une convention, et on est libre d’en utiliser un autre.

, qui autorise toutes les machines du réseau local à utiliser le cache. Le nom est une convention, et on est libre d’en utiliser un autre. Dans l’exemple ci-dessus, le cache est uniquement écrit dans la RAM du serveur. La directive cache_mem permt de définir la taille du cache. Si l’on ne souhaite pas utiliser le disque dur pour le cache, il faut s’assurer de n’utiliser aucune directive cache_dir .

Utilisation

J’active et je démarre le service.

# systemctl enable squid # systemctl start squid

Je vérifie l’état de fonctionnement.

# systemctl status squid

Configuration manuelle des navigateurs

Lorsque Squid n’est pas utilisé comme proxy transparent, il faut procéder à une configuration individuelle des navigateurs web.

Mozilla Firefox

Ouvrir Édition > Préférences > Avancé > Réseau > Paramètres et indiquer le nom d’hôte ou l’adresse IP ainsi que le port du proxy.

Konqueror

Ouvrir Configuration > Configurer Konqueror > Navigation Web > Serveur mandataire (proxy). Cocher Utiliser la configuration manuellement spécifiée du serveur mandataire. Renseigner le nom d’hôte ou l’adresse IP ainsi que le port du proxy, en activant l’option Utiliser ce serveur mandataire pour tous les protocoles.

Vérifier le fonctionnement

Pour voir si les postes clients utilisent effectivement le proxy, on peut afficher en direct le contenu du journal /var/log/squid/access.log .

# tail -f /var/log/squid/access.log 1519986674.236 166 192.168.2.2 TCP_MISS/200 4330 GET http://www.slackware.com/ - HIER_DIRECT/95.100.252.163 ... 1519986674.607 45 192.168.2.2 TCP_MISS/200 676 GET http://www.slackware.com/favicon.ico - ...

Configurer Squid comme proxy transparent

Jusqu’ici, l’utilisation du proxy cache s’effectue de manière volontaire, c’est-à-dire que Squid est utilisé si les postes clients ont configuré leurs navigateurs Web en conséquence, comme nous venons de le voir. Si cette configuration n’est pas effectuée, les utilisateurs vont simplement contourner le cache.

Pour éviter cela, on va tout simplement rediriger toutes les requêtes HTTP (port 80) vers le port 3128 pour obtenir un proxy transparent. Ce qui signifie que le cache est utilisé automatiquement, sans la moindre configuration de la part de l’utilisateur. Évidemment, cela suppose que Squid tourne sur la machine qui fait office de passerelle dans le réseau local.

Dans le fichier /etc/squid/squid.conf , il faudra modifier une seule ligne.

# Port du proxy http_port 3128 transparent

On va partir du principe que le relais des paquets est déjà activé dans le pare-feu. Il ne reste plus qu’à rediriger les paquets IP, en faisant une exception pour les requêtes HTTP à destination du serveur lui-même. Voici à quoi cela peut ressembler.

# Commandes IPT=/usr/sbin/iptables ... # Réseau local IFACE_LAN=enp3s1 ... # Serveur SERVER_IP=192.168.3.1 ... # Squid $IPT -A INPUT -p tcp -i $IFACE_LAN --dport 3128 -j ACCEPT $IPT -A INPUT -p udp -i $IFACE_LAN --dport 3128 -j ACCEPT # Squid transparent $IPT -A PREROUTING -t nat -i $IFACE_LAN -p tcp ! -d $SERVER_IP \ --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128

Là aussi, il faut afficher les logs “à chaud” pour voir si le proxy transparent est effectivement utilisé par les postes clients.

# tail -f /var/log/squid/access.log