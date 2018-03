Installer un serveur NFS sous CentOS 7

Prérequis

NFSv4 utilise le port 2049 en TCP. Il faut donc songer à ouvrir ce port dans le pare-feu.

Si l’on a désactivé l’IPv6 sur le serveur, il faut impérativement reconstruire le disque mémoire initial, sous peine de se retrouver avec un service RPC qui refuse obstinément de démarrer.

# dracut -f -v

Pour plus de détails, consulter les explications sur cette page.

Installation

Installer la panoplie d’outils NFS et leurs dépendances.

# yum install nfs-utils

Configuration

Renseigner le domaine local dans /etc/idmapd.conf .

[General] #Verbosity = 0 # The following should be set to the local NFSv4 domain name # The default is the host's DNS domain name. Domain = microlinux.lan

Configurer le partage des répertoires utilisateurs pour le réseau local dans /etc/exports .

# /etc/exports /home 192.168.2.0/24(rw,async)

L’option rw monte le répertoire distant en lecture/écriture.

monte le répertoire distant en lecture/écriture. L’option async permet des écriture asynchrones, c’est-à-dire que le serveur n’attend pas l’écriture d’une requête précédente avant de répondre.

permet des écriture asynchrones, c’est-à-dire que le serveur n’attend pas l’écriture d’une requête précédente avant de répondre. Attention à ne pas mettre d’espace entre la définition du réseau 192.168.2.0/24 et les options (rw,async) .

Gestion

Activer et démarrer les services RPC et NFS.

# systemctl enable rpcbind # systemctl enable nfs-server # systemctl start rpcbind # systemctl start nfs-server

La configuration des clients NFS fera l’objet de notre prochain article.

Documentation