Installer Rocky Linux 9.x Minimal avec une seule connexion Wi-Fi

Mon portable Dell XPS 13 dispose d’une seule carte Wi-Fi et de trois ports USB-C. Pour installer un système de base Rocky Linux, je peux certes brancher un adaptateur réseau filaire, mais ce n’est pas toujours possible. Dans cet article, je vous montre qu’il est tout à fait possible d’utiliser une seule connexion sans fil pour installer une version minimale de Rocky Linux.

Ici, l’installateur ne m’affiche que ma seule carte Wi-Fi. Je clique sur Sélectionner un réseau :

Une fois que j’ai sélectionné le réseau Wi-Fi et que j’ai saisi le mot de passe, j’obtiens une adresse IP :

L’installateur n’offre pas la possibilité d’afficher le mot de passe Wi-Fi en clair. Il faut donc être particulièrement vigilant lors de la saisie.

Si j’installe un système minimal sans interface graphique, je n’aurai pas de connexion Internet au premier redémarrage :

# nmcli con show NAME UUID TYPE DEVICE lo 2e587469-cf0f-4676-aa46-ac665105a3aa loopback lo microlinux 0bcc6b2d-6893-4390-b4e1-42ea4678cae3 wifi --

Ce dysfonctionnement apparent tient au fait que le profil par défaut de l’installation minimale ne contient pas le paquet NetworkManager-wifi qui permettrait de se connecter sans fil :

# rpm -qa | grep NetworkManager | sort NetworkManager-1.46.0-4.el9_4.x86_64 NetworkManager-libnm-1.46.0-4.el9_4.x86_64 NetworkManager-team-1.46.0-4.el9_4.x86_64 NetworkManager-tui-1.46.0-4.el9_4.x86_64

Nous nous retrouvons piégés dans un cercle vicieux :

L’installation de NetworkManager-wifi avec dnf nécessite une connexion Internet.

avec nécessite une connexion Internet. Pas de connexion Internet sans NetworkManager-wifi .

Pour rompre ce cercle vicieux, nous allons monter la clé USB d’installation et installer NetworkManager-wifi à la main en utilisant le bon vieux gestionnaire de paquets bas niveau RPM.

Affichez d’abord les périphériques de type bloc :

# lsblk NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS sda 8:0 0 223.6G 0 disk ├─sda1 8:1 0 600M 0 part /boot/efi ├─sda2 8:2 0 1G 0 part /boot └─sda3 8:3 0 222G 0 part ├─rl-root 253:0 0 70G 0 lvm / ├─rl-swap 253:1 0 7.7G 0 lvm [SWAP] └─rl-home 253:2 0 144.3G 0 lvm /home nvme0n1 259:0 0 476.9G 0 disk ├─nvme0n1p1 259:1 0 200M 0 part ├─nvme0n1p2 259:2 0 500M 0 part ├─nvme0n1p3 259:3 0 16G 0 part └─nvme0n1p4 259:4 0 460.3G 0 part

Je branche la clé USB, j’attends quelques secondes, je réitère la commande et j’identifie ma clé USB en tant que /dev/sdb avec une partition /dev/sdb1 qui contient le système d’installation :

# lsblk NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS sda 8:0 0 223.6G 0 disk ├─sda1 8:1 0 600M 0 part /boot/efi ├─sda2 8:2 0 1G 0 part /boot └─sda3 8:3 0 222G 0 part ├─rl-root 253:0 0 70G 0 lvm / ├─rl-swap 253:1 0 7.7G 0 lvm [SWAP] └─rl-home 253:2 0 144.3G 0 lvm /home sdb 8:16 1 7.2G 0 disk ├─ sdb1 8:17 1 1.7G 0 part └─sdb2 8:18 1 6.9M 0 part nvme0n1 259:0 0 476.9G 0 disk ├─nvme0n1p1 259:1 0 200M 0 part ├─nvme0n1p2 259:2 0 500M 0 part ├─nvme0n1p3 259:3 0 16G 0 part └─nvme0n1p4 259:4 0 460.3G 0 part

Je vais monter cette partition en utilisant le point de montage « classique » :

# mount -v /dev/sdb1 /mnt/ mount: /mnt: WARNING: source write-protected, mounted read-only. mount: /dev/sdb1 mounted on /mnt.

Les paquets RPM de l’installateur se trouvent dans le répertoire minimal/Packages du support d’installation :

# cd /mnt/minimal/Packages/ # ls NetworkManager-*.rpm NetworkManager-1.46.0-4.el9_4.x86_64.rpm NetworkManager-libnm-1.46.0-4.el9_4.x86_64.rpm NetworkManager-team-1.46.0-4.el9_4.x86_64.rpm NetworkManager-tui-1.46.0-4.el9_4.x86_64.rpm NetworkManager-wifi-1.46.0-4.el9_4.x86_64.rpm

Jetons un œil sur les dépendances du paquet manquant :

# rpm -ivh --test NetworkManager-wifi-1.46.0-4.el9_4.x86_64.rpm error: Failed dependencies: wireless-regdb is needed by NetworkManager-wifi-1:1.46.0-4.el9_4.x86_64 wpa_supplicant >= 1:1.1 is needed by NetworkManager-wifi-1:1.46.0-4.el9_4.x86_64

Le paquet wpa_supplicant ne requiert pas d’autres dépendances :

# rpm -ivh --test wpa_supplicant-2.10-5.el9.x86_64.rpm Verifying... ################################# [100%] Preparing... ################################# [100%] # rpm -ivh wpa_supplicant-2.10-5.el9.x86_64.rpm Verifying... ################################# [100%] Preparing... ################################# [100%] Updating / installing... 1:wpa_supplicant-1:2.10-5.el9 ################################# [100%]

En revanche, le paquet wireless-regdb nécessite à son tour une dépendance :

# rpm -ivh --test wireless-regdb-2023.09.01-1.el9.noarch.rpm error: Failed dependencies: iw is needed by wireless-regdb-2023.09.01-1.el9.noarch # rpm -ivh --test iw-6.7-1.el9.x86_64.rpm Verifying... ################################# [100%] Preparing... ################################# [100%] # rpm -ivh iw-6.7-1.el9.x86_64.rpm Verifying... ################################# [100%] Preparing... ################################# [100%] Updating / installing... 1:iw-6.7-1.el9 ################################# [100%] # rpm -ivh wireless-regdb-2023.09.01-1.el9.noarch.rpm Verifying... ################################# [100%] Preparing... ################################# [100%] Updating / installing... 1:wireless-regdb-2023.09.01-1.el9 ################################# [100%]

Maintenant que toutes les dépendances sont satisfaites, je peux installer NetworkManager-wifi :

# rpm -ivh NetworkManager-wifi-1.46.0-4.el9_4.x86_64.rpm Verifying... ################################# [100%] Preparing... ################################# [100%] Updating / installing... 1:NetworkManager-wifi-1:1.46.0-4.el################################# [100%]

Je redémarre :

# reboot

Cette fois-ci la connexion est bien activée :

# nmcli con show NAME UUID TYPE DEVICE microlinux 0bcc6b2d-6893-4390-b4e1-42ea4678cae3 wifi wlp2s0 lo db8776df-5728-48b8-990c-c883970fda94 loopback lo

Et j’ai une connexion sans fil qui fonctionne correctement même sur un système minimal :

# ping -c 1 -q wifi.microlinux.lan PING wifi.microlinux.lan (192.168.2.254) 56(84) bytes of data. --- wifi.microlinux.lan ping statistics --- 1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms rtt min/avg/max/mdev = 6.819/6.819/6.819/0.000 ms

