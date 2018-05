RGPD, je te prends, je te retourne, …

Ces dernières semaines, j’ai fait la même chose qu’à peu près toutes les entreprises de France et de Navarre et même un peu partout en Europe. J’ai laissé tomber à peu près tout travail intelligent et productif pour mon entreprise. Au lieu de cela, je me farcis les menus détails du nouveau Règlement Européen de la Protection des Données.

Concrètement, je suis en train de pondre une déclaration de confidentialité pour mon blog. Le genre de bousin qui ressemble vaguement aux mises en garde sur l’utilisation des cookies, sauf que c’est à peu près cinquante fois plus long. Le genre de texte qu’on voit fleurir partout, tout le monde clique dessus, et l’utilisateur de base, ça lui en secoue une sans faire bouger l’autre.

Évidemment, l’idée de base derrière le RGPD est bonne. On a tous droit à la confidentialité des données, à une vie privée et toussa, même sur Internet. Le RGPD nous permettra donc de reprendre la main sur nos données. Enfin, ça c’est la théorie.

Malheureusement, les gens qui ont écrit cette loi sont des têtes d’oeuf qui vivent sur une autre planète. Et comme pour la loi du Data Dock, on retrouve toujours le même écart criant entre la théorie et la pratique.

Tous pareils sauf les multinationales

Le RGPD vaut de la même manière pour Facebook, Google & Amazon que pour une petite entreprise comme la mienne (dont je suis le gérant, le principal développeur, le support technique, le commercial et le service comptable tout-en-un). Or, Facebook, Google & Amazon ont les moyens d’embaucher le personnel nécessaire pour lire, comprendre et appliquer le RGPD dans toutes ses nuances. Les estimations diverses et variées vont à quelque chose comme 500 (cinq cents) heures de travail pour cette tâche.

Le RGPD s’en contrefiche royalement que vous soyez une micro-entreprise ou une multinationale. Certes, il aurait pu faire dépendre certains prérequis légaux d’une série de paramètres comme le chiffre d’affaires de l’entreprise, le volume des données gérées ou autre chose. Au lieu de cela, c’est tout le monde au même régime, les petits comme les grands. Allez hop, marche ou crève.

Qui en profite ?

les grands groupes ;

les avocats.

On connaît la chanson.

Implosion de l’usine à gaz RGPD

Rien qu’à voir la longueur du bousin, on comprend que c’est un texte écrit par des juristes pour des juristes. Pour une fois que je vois des gens aussi dingues que nous les informaticiens, je tire une révérence.

En revanche, certains points sont techniquement impossibles à mettre en pratique. À titre d’exemple, parlons du droit à la suppression des données personnelles. Selon le contexte, c’est tout à fait envisageable, bien sûr.

Or, la loi stipule que ce droit comprend également les sauvegardes. Et là, l’administrateur système vous regarde comme s’il vous manquait quelques cases. Admettons que vous fassiez des instantanés quotidiens, hebdomadaires et mensuels de vos bases de données, comme on le fait à peu près tous. Dans ce cas, comment faire pour extraire un ou plusieurs jeux de données de ces sauvegardes ? Réponse courte : oubliez. C’est impossible. Revoyez votre copie, les gars.

Arrêtez le délire !

Je dois préciser quelque chose ici. En tant qu’immigré autrichien et fils d’immigré hongrois, je suis avant tout citoyen européen dans l’âme. J’ai assisté à la chute du mur de Berlin et du rideau de fer (en direct), et je suis convaincu de l’idée d’une Europe unie.

Ceci étant dit, les dix commandements de la Bible comptent quelque chose comme deux cent cinquante mots, alors que la Réglementation Européenne pour l’Importation des Caramels Mous en compte 22.568. Sans blague.

Soyons clairs, les gars. Je veux bien que les gens qui utilisent Internet bénéficient de la protection de leurs données personnelles. Mais de grâce, vous n’auriez pas pu faire ça de manière intelligente, en formulant une série de lois compréhensibles, compactes et utilisables au quotidien ? À lire vos logorrhées bureaucratiques rédigées en hexagonal, j’ai envie de vous taper dessus avec un Grévisse.

Je jette un oeil dans ma boule de cristal, et je vais vous dire ce qui va se passer dans les jours à venir. Des millions de sites web arboreront des déclarations à la mords-moi-le-noeud sur leur page d’accueil. Tout le monde va royalement s’en battre les couilles, personne ne les lira, et même si l’utilisateur qui n’a rien de mieux à faire s’amusait à les lire, il les comprendrait aussi peu que les gens qui les ont rédigées.

Et maintenant, de grâce, arrêtez de nous mettre des bâtons dans les roues et laissez-nous bosser.