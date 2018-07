Tous ceux qui manipulent des photos avec leur ordinateur connaissent certainement le problème suivant. Vous venez d’importer un lot de photos depuis votre appareil numérique. Les appareils modernes offrent tous des résolutions de plus en plus impressionnantes, et vous vous retrouvez avec une collection de photos dont chacune pèse une bonne dizaine de mégaoctets, avec une résolution du genre 5184×3456 pixels.

Vous aimeriez bien réduire ces images pour les envoyer à la famille ou pour les publier sur votre blog. Vous ouvrez la première image avec GIMP, vous ouvrez successivement les menus Image > Échelle et taille de l’image, vous manipulez l’interface de redimensionnement, vous exportez votre image redimensionnée en l’écrasant et vous quittez GIMP en abandonnant les modifications. Pas très pratique, tout cela, et assez exaspérant lorsque l’opération doit être répétée un certain nombre de fois.

Sous Linux, la solution la plus courante pour redimensionner des images par lots consiste à utiliser ImageMagick, le couteau suisse de la manipulation d’images. Malheureusement, il ne s’utilise qu’en ligne de commande, et la plupart de mes clients restent quelque peu frileux face à l’utilisation de cet outil.

J’ai donc expérimenté un peu, et j’ai trouvé une solution relativement simple qui utilise l’outil de redimensionnement de la visionneuse d’images gThumb.

Voici un répertoire avec une collection de photos fraîchement importées. Notez la taille relativement importante de chaque image.

Je sélectionne l’ensemble des photos avec le raccourci Ctrl+A et j’effectue un clic droit sur la sélection. Dans le menu contextuel, je choisis d’ouvrir les fichiers avec la Visionneuse d’images, en l’occurrence gThumb.

Les fichiers sélectionnés s’affichent en tant que Catalogue dans gThumb.

Là encore, je sélectionne l’ensemble des fichiers. Je peux utiliser la souris pour ce faire, ou alors le même raccourci Ctrl+A.

Tout en gardant ma sélection, j’ouvre l’outil de redimensionnement de gThumb.

Dans la fenêtre de redimensionnement, je choisis un taux de réduction pour mes images en prenant soin de conserver les proportions, et je clique sur Exécuter.

Le redimensionnement commence et me propose par défaut l’écrasement du fichier existant. Ce dialogue apparaît pour chaque photo. Si l’on souhaite redimensionner l’ensemble de la sélection “à la louche”, il suffit de choisir l’option Écraser tous les fichiers.

Au final, j’aurai mis quelques secondes seulement pour redimensionner l’ensemble de mes photos importées.