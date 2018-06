Prix de la Bureaucratie 2018 : la CCI du Gard

Il y a quelques semaines, je me suis inscrit à l’Édition 2018 du Prix de la TPE. Je ne sais pas s’il existe des gens qui ne savent pas ce que c’est qu’une TPE, mais en tout cas, quand on me parle de “Très Petite Entreprise”, je me sens vaguement concerné, et je pars du principe que mon entreprise Microlinux entre parfaitement dans cette catégorie.

J’ai donc ouvert le site mis en ligne par la Chambre de Commerce, j’ai cliqué sur Concourir, et j’ai dûment rempli le formulaire en ligne qui demande de décrire l’entreprise en détail. Étant donné que les entreprises informatiques spécialistes de Linux et de l’Open Source ne sont pas exactement répandues dans la région, je me suis dit en mon for intérieur que ce petit côté innovant plairait peut-être au jury de ce concours.

Et là je viens d’avoir un coup de fil de la Chambre de Commerce du Gard. Non pas pour me signifier que j’ai gagné quoi que ce soit. Mais pour m’informer que je suis exclu du concours au vu de mon statut de micro-entrepreneur. J’ai demandé à la dame au téléphone si c’était une mauvaise blague, mais apparemment, c’est bien sérieux. “De toute façon il y a beaucoup de personnes dans votre cas”, a-t-elle dit en guise de consolation. Je lui ai fait savoir que cela aurait été plus correct de leur part d’afficher un avertissement sur la page d’accueil de leur site.

Bref, à moi de décerner le Prix de la Bureaucratie 2018 à la Chambre de Commerce du Gard. Étant donné que le critère distinctif pour une TPE, ce n’est pas l’originalité de ses services ou ses produits ou son caractère innovant, mais plutôt sa manière de déclarer son chiffre d’affaires et le fait qu’elle récupère ou non la TVA, cela mérite bien une agrafeuse dorée en plastique jaune. Le responsable du Prix de la TPE pourra venir la récupérer au siège social de Microlinux au 7, place de l’église 30730 Microlinux. Et j’en profiterai au passage pour lui tirer les oreilles et lui expliquer un peu la life.

Post scriptum 29 juin 2018. Ma tendre moitié (qui a fait des études de droit) s’est renseigné sur le statut de la TPE en France, et comme on dit communément sur le Web, ce qu’elle a trouvé va vous surprendre.

Une entreprise est catégorisée TPE lorsqu’elle a moins de dix salariés et que son chiffre d’affaires (CA) annuel ou son bilan total est inférieur à 2 millions d’euros. Dans le cas contraire, elle est redéfinie comme une PME. Or, depuis la loin n° 2008-776 di 4 août 2008 de modernisation de l’économie, les TPE sont renommées microentreprise. Attention à ne pas confondre avec le régime fiscal de la micro-entreprise qui est le nouveau nom donné à l’auto-entreprise.

Conclusion n° 1 : le Prix de la TPE devrait s’appeler Prix de la Microentreprise, étant donné que l’appellation TPE est obsolète.

Conclusion n° 2 : vous pouvez participer à ce prix si vous êtes une microentreprise (écrit tout attaché) mais pas si vous êtes une micro-entreprise (avec un tiret).

Vous trouvez ça complètement dingue ? Bienvenue au club.