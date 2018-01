Gérer les playlists avec Audacious, VLC et K3B

Je fais encore partie de la “vieille” génération qui a l’habitude de graver des compils audio sur CD pour les écouter sur la chaîne hi-fi ou sur poste radio antédiluvien de ma voiture. La gravure de playlists sous Linux est assez aisée, à condition toutefois d’utiliser les applications intégrées entre elles par défaut, c’est-à-dire le couple Amarok et K3B sous KDE ou Rhythmbox et Brasero sous GNOME. Or, dès qu’on sort des sentiers battus, ça se complique un peu.

Sur ma station de travail, j’utilise CentOS 7 avec un environnement de bureau KDE et une série d’applications légères. En l’occurrence, j’ai une préférence marquée pour le lecteur audio Audacious, qui offre juste les fonctionnalités qu’il faut sans tout le fatras inutile que l’on trouve habituellement dans les “usines à gaz” comme Amarok ou Clementine.

L’enregistrement d’une playlist sous Audacious passe par l’entrée de menu Liste de lecture > Exporter.

Audacious propose toute une série de formats de playlists au choix dans le sélecteur de types de fichiers. J’opte pour le format M3U.

Malheureusement, lorsque j’ouvre K3B et que je crée un projet audio pour importer ma playlist, l’application ne semble pas gérer ce fichier.

L’expérience peut être répétée avec tous les formats de playlists proposés par Audacious, comme ASXv3, AUDPL, PLS ou XSPF. Il semble bien qu’aucun ne soit géré par K3B. C’est à ce moment précis que l’on commence sérieusement à détester la confusion babylonienne de certains formats de fichiers.

Après quelques recherches sur Google, j’ai appris qu’il y avait apparemment différents formats M3U. Un peu comme ce personnage dans Molière qui disait qu’il y avait fagots et fagots. Ma foi.

Pour lire les vidéos, j’utilise normalement MPlayer en ligne de commande. Étant donné que je ne peux pas infliger ça à mes clients, j’installe également VLC. Or, VLC fait également office de lecteur audio. Je tente donc l’expérience suivante.

Je lance VLC et j’ouvre ma playlist via l’entrée de menu Média > Ouvrir un fichier.

Mon fichier M3U généré avec Audacious se présente comme ceci dans VLC. Les morceaux individuels sont reconnus et lus correctement, même s’ils s’affichent sans les méta-informations dans la fenêtre de VLC.

Sans modifier quoi que ce soit, j’enregistre cette playlist via l’entrée de menu Média > Enregistrer la liste de lecture. Je choisis le même nom et le même format de fichiers M3U.

Comme il faut s’y attendre, VLC me demande de confirmer l’écrasement du fichier.

À partir de là, je peux ouvrir K3B, créer un projet audio et importer ma playlist sans problèmes.

Comment expliquer ce comportement curieux ? Jetons donc un coup d’oeil au fichier M3U tel qu’il a été généré par Audacious. Je me suis permis de couper les lignes à rallonge.

$ cat Hybrid\ Best\ Of\ CD1.m3u file:/// ... /04%20-%20Disappear%20Here.mp3 file:/// ... /04%20-%20Hybrid%20-%20Falling%20Down.mp3 file:/// ... /03%20-%20I%20Know.mp3 ...

.Et voici le “même” fichier tel qu’il est généré par VLC.

$ cat Hybrid\ Best\ Of\ CD1.m3u #EXTM3U ... /04 - Disappear Here.mp3 ... /04 - Hybrid - Falling Down.mp3 ... /03 - I Know.mp3 ...

Pour résoudre ce dilemme, il suffirait donc de demander aux développeurs d’Audacious d’inclure la gestion du format M3U étendu… ou alors de suggérer aux développeurs de K3B de bien vouloir gérer le format M3U simple. Apparemment, ça a déjà été fait à plusieurs reprises. En attendant, on peut toujours s’en sortir avec la bidouille décrite ci-dessus.