Prise en main et configuration de PHPList

Dans un précédent article, nous avons vu l’installation de la plate-forme de publipostage PHPList. Cet article se concentrait sur l’aspect purement technique de la mise en place de l’application. Or, il reste encore pas mal de choses à configurer avant de pouvoir réellement utiliser PHPList en production, comme la création d’une liste, l’importation des utilisateurs initiaux et surtout la rédaction des nombreux messages de transactions, les gabarits de mails, etc.

Retour à la case départ

Lorsqu’on expérimente avec PHPList, il arrive assez fréquemment qu’on se tire dans le pied et qu’on ne s’y retrouve plus du tout dans la myriade d’options de configuration. Dans certains cas de figure, l’approche la plus saine consiste à revenir à la case départ. Ce n’est pas la peine de tout supprimer en passant par une réinstallation complète.

PHPList offre la possibilité de revenir à la case départ, via l’entrée de menu Système > Initialiser la base de données. L’interface nous affiche un avertissement en rouge parce que les tables existent déjà. Dans ce cas, il suffit de cliquer sur Forcer l’initialisation tout en bas de la page, ce qui supprimera toutes les données existantes. Ensuite, il faut se déconnecter en cliquant sur Logout et repasser par la procédure d’initialisation de la base de données en fournissant le nom, l’entreprise et l’adresse mail et en choisissant un mot de passe de connexion pour l’administrateur. Pour finir, cliquer une deuxième fois sur Logout.

Créer une liste

L’entrée de menu Abonnés > Liste des abonnés affiche les listes existantes. Dans la configuration par défaut, PHPList comporte deux listes test et newsletter. On va commencer par supprimer ces deux listes en cliquant sur la petite icône symbolisant une corbeille juste en-dessous de chacune d’elles.

Ensuite, cliquer sur Ajouter une liste et renseigner les données de base.

Nom de la liste : La Gazette de Microlinux

Liste publique : oui (cocher la case)

Description de la liste : Une publication épisodique qui vous parle de l’actualité numérique en général et celle de Microlinux en particulier, dans un langage accessible à tous. Et oui, c’est gratuit.

Importer des abonnés

Maintenant que la liste est créée, on peut importer quelques abonnés. Un simple clic sur Ajouter quelques abonnés permet de les ajouter à la main.

Si l’on dispose d’un fichier CSV avec une liste d’adresses électroniques, on peut passer par l’entrée de menu Abonnés > Importer des adresses électroniques.

Dans la fenêtre des méthodes d’importation, on choisira l’option Importer en envoyant un fichier CSV avec des adresses électroniques et informations supplémentaires. Cliquer sur Parcourir et choisir le fichier CSV, garder les valeurs par défaut pour les options d’importation et cliquer sur Importer. Vérifier le résultat de l’opération et cliquer sur Confirmer l’importation. Revenir dans Abonnés > Liste des abonnés, cliquer sur le nom de la liste et vérifier si les adresses ont bien été ajoutées.

Créer une page d’abonnement

La prochaine étape consiste à créer une page d’abonnement. On passera par l’entrée de menu Config > Pages d’abonnement > Ajouter une nouvelle page d’abonnement.

L’interface de création des pages d’abonnement comporte de très (!) nombreuses options, et il est facile de s’y perdre. Avant toute chose, on va noter que cette page est organisée en quatre grandes sections que l’on peut déplier et replier à sa guise.

Mettons un pied devant l’autre et commençons par la section Informations Générales.

Titre : S’abonner à la Gazette de Microlinux

Fichier de langue à utiliser : french

Introduction :

<h3>La Gazette de Microlinux</h3> <p>Une publication épisodique qui vous parle de l'actualité numérique en général et celle de Microlinux en particulier, dans un langage accessible à tous. Et oui, c'est gratuit.</p> <p> </p>

En-tête personnalisé :

<h1 id=”logo”><a href=”https://www.microlinux.fr” title=”Visitez le site web de Microlinux”>[ORGANISATION_NAME]</a></h1>

Pied de page : laisser tel quel.

Page qui s’affiche après inscription :

<h3>Merci de vous être abonné à la Gazette de Microlinux.</h3>

<p>Votre adresse e-mail a été ajoutée à notre système. Vous recevrez un message avec une demande de confirmation pour votre adhésion. Assurez-vous de cliquer sur le lien dans ce message pour confirmer votre inscription.</p> <p> </p>

Texte à afficher lors de la réussite de l’inscription par une requête AJAX :

<h3>Vous avez été abonné à la Gazette de Microlinux.</h3>

<p>Vous allez recevoir un courrier pour confirmer votre inscription. Assurez-vous de cliquer sur le lien dans ce message pour confirmer votre inscription.</p> <p> </p>

Texte sur le bouton à cliquer : Abonnez-vous à la Gazette de Microlinux

Message au format HTML : cocher l’option Ne pas offrir de choix, mettre au format texte par défaut.

Maintenant qu’on a rempli cette première section, on peut déjà enregistrer les modifications, revenir à la page d’édition, replier la section Informations Générales et passer à la section Messages de transaction. Cette section fournit le contenu de trois types de messages.

Le message que les utilisateurs reçoivent lorsqu’ils s’inscrivent.

Le message qu’ils reçoivent lorsqu’ils confirment leur inscription.

Enfin, le message qui s’affiche lorsqu’ils annulent leur inscription.

Commençons par le message que les utilisateurs reçoivent lorsqu’ils s’inscrivent.

Sujet : Demande de confirmation

Message :

Bienvenue (ou presque) à la Gazette de Microlinux… Vous recevez cet e-mail parce que quelqu’un – vous, on l’espère – a inscrit votre adresse électronique. Si cela est correct, veuillez confirmer votre inscription en cliquant sur le lien suivant. Notez que sans cette confirmation, vous ne serez pas inscrit : [CONFIRMATIONURL] S’il s’agit d’une erreur, vous n’avez rien à faire, il vous suffit de supprimer ce message. Un gentil bonjour de la garrigue gardoise. Nicolas Kovacs, rédacteur de la Gazette de Microlinux

Ensuite, passons au message que les utilisateurs reçoivent lorsqu’ils confirment leur inscription.

Sujet : Bienvenue à la Gazette de Microlinux

Message :

Bienvenue à la Gazette de Microlinux. Votre adresse e-mail a été ajoutée à la liste d’envoi de notre bulletin d’information. Un gentil bonjour de la garrigue gardoise. Nicolas Kovacs, rédacteur de la Gazette de Microlinux —

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette publication, il vous suffit de vous rendre à l’adresse suivante : [UNSUBSCRIBEURL]

Enfin, configurons le message que les utilisateurs reçoivent lorsqu’ils annulent leur inscription.

Sujet : À une prochaine…

Message :

Vous recevez ce message parce que vous vous êtes désabonné(e) de la Gazette de Microlinux. Vous ne recevrez plus aucun message en provenance de notre liste. Si jamais vous changez d’avis, vous pouvez vous réinscrire ici : [SUBSCRIBEURL] Merci & au revoir Nicolas Kovacs, rédacteur de la Gazette de Microlinux

Nous n’allons pas toucher à la section Sélectionnez les attributs à utiliser, étant donné que nous n’avons pas à gérer de listes complexes.

Enfin, dans la section Sélectionnez les listes à proposer, il ne reste plus qu’à cocher la liste que nous venons de créer.

Configurer le pied de page des e-mails

Le pied de page se configure via l’entrée de menu Config > Réglages, dans la section Campaign Settings.

Pied de page par défaut pour l’envoi d’une campagne :

— Vous recevez cet e-mail parce que vous êtes actuellement abonné à la Gazette de Microlinux. Pour transférer ce message, cliquez ici : [FORWARDURL] Pour vous désabonner, cliquez ici : [UNSUBSCRIBEURL]

Pied de page utilisé lorsqu’un message a été transféré :

—

Cette lettre d’information de la Gazette de Microlinux vous a été transférée par [FORWARDEDBY]. Si vous souhaitez vous abonner à cette publication, vous pouvez le faire ici : [SUBSCRIBEURL] Si vous ne souhaitez recevoir aucun message – même transféré – de la Gazette de Microlinux, il vous suffit de cliquer ici : [BLACKLISTURL]

L’espace entre le corps du message et le pied de page est assez important. Pour corriger ce défaut, on peut éditer le fichier admin/sendemaillib.php . Avant de faire cela, on va faire une copie de sauvegarde.

# cd admin # cp sendemaillib.php sendemaillib.php.orig

Repérer la ligne suivante, aux alentours de la ligne 350.

$textmessage .= "



".$text['footer'];

Ici, on peut très bien supprimer les deux retours chariot forcés comme ceci.

$textmessage .= "".$text['footer'];

Dans la configuration par défaut, chaque message arbore la mention Powered by PHPList, www.phplist.com dans son pied de page. Si l’on souhaite modifier ce message du sponsor voire le supprimer pour de bon, il faudra repérer la ligne suivante, aux alentours de la ligne 210 et éditer le contenu de la variable $text['signature'] à sa guise.

$text['signature'] = "



- Powered by phpList --



";

Doublons et autres redondances

La configuration de PHPList contient une redondance pour le moins curieuse dans la section Config > Réglages > Transactional Settings. Les messages que les utilisateurs sont censés recevoir lorsqu’ils s’inscrivent, lorsqu’ils confirment leur inscription ou lorsqu’ils se désinscrivent y figurent également. Or, nous les avons déjà définis plus haut, lorsque nous avons créé la page d’abonnement.

Si quelqu’un a une explication pour cette inconsistance manifeste, je suis preneur.

Notez que la publication citée en exemple existe réellement. Si vous souhaitez vous abonner à la Gazette de Microlinux, vous pouvez le faire ici.