OpenSUSE Leap et les polices TrueType Microsoft

Dans notre septième article sur la distribution OpenSUSE Leap 15.0, nous nous intéressons à l’installation d’un jeu de polices TrueType Microsoft, dans le but d’assurer une meilleure interopérabilité avec les systèmes Microsoft Windows, notamment dans l’affichage des documents confectionnés avec Microsoft Word.

L’une des doléances que l’on entend régulièrement de la part des utilisateurs de Microsoft Office, c’est que LibreOffice “n’est pas compatible avec les standards Microsoft”. C’est un peu comme si quelqu’un qui se nourrit de cheeseburgers et de crocodiles Haribo trouvait votre nourriture bio suspecte et se demandait s’il ne risque pas d’attraper une intoxication alimentaire en acceptant de manger la ratatouille cuisinée avec les légumes de votre jardin.

Prenons un cas “d’incompatibilité” et regardons de près ce qui se passe. Un utilisateur de Windows a confectionné un document avec Word. Ce document utilise des polices installées par défaut sur un système Windows : Times New Roman, Trebuchet, Verdana, Courier, etc. L’utilisateur enregistre le document au format proprosé par défaut, c’est-à-dire .doc ou .docx . Il le fait parvenir à un utilisateur de Linux, qui ouvre le document avec LibreOffice Writer. Que se passe-t-il alors ?

Les formats .doc et .docx sont à peu près correctement gérés par LibreOffice, et il faut saluer au passage les efforts de rétroingénierie de la part des développeurs, puisque ces formats de fichier sont fermés et non documentés. En revanche, il semble y avoir des problèmes curieux avec la mise en page. La raison en est que vous ne disposez pas du même jeu de polices que votre collègue sous Windows. S’il avait fait correctement les choses, il aurait exporté son document en PDF (Portable Document Format) avant de vous l’envoyer, car le format est fait précisément pour cela. Simplement sa version de Microsoft Office ne gère pas l’export PDF et il n’avait pas envie d’acheter le plug-in correspondant. Dans notre cas de figure, Writer ne dispose pas du jeu de polices installées par défaut sur une machine Windows, et il ne lui reste qu’à remplacer les polices Times New Roman, Trebuchet, Verdana et Courier par celles qui lui ressemblent le plus, ce qui reste une approximation.

La solution la plus simple consiste à installer un jeu de polices Microsoft sur notre machine. Étant donné que j’effectue cette opération sur tous les postes de travail que j’installe, j’ai écrit un petit script qui récupère et installe non seulement les “classiques” comme Times New Roman, Arial, Trebuchet ou Verdana, mais également les plus récentes comme Calibri. Ce script requiert le paquet fontforge, qu’il faudra éventuellement installer au préalable.

# git clone https://github.com/kikinovak/opensuse # cd opensuse/scripts # ./05-installer-polices.sh

Ensuite, lancez LibreOffice Writer et vérifiez si vous disposez bien des jeux de polices Microsoft dans le sélecteur de polices.

La suite au prochain numéro, où nous parlerons de la personnalisation du bureau KDE.