OpenSUSE Leap 15.0 KDE pour les impatients

Cet article est la synthèse de nos précédents articles sur la distribution OpenSUSE Leap 15.0. Son but est de vous guider de manière rapide et concise dans l’installation d’un poste de travail cohérent et complet. C’est donc en quelque sorte la version quick & dirty (ou plutôt quick & clean) de ma série de guides d’installation personnalisés.

Support d’installation

Si vous ne disposez pas du support d’installation, vous devez d’abord confectionner un DVD ou une clé USB d’installation.

Réinitialiser les disques durs

Ce n’est pas strictement nécessaire, mais c’est toujours une bonne idée de réinitialiser le ou les disques durs avant de commencer l’installation à proprement parler.

Deux disques en RAID 1 ?

Au cas où votre station de travail est équipée de deux disques durs, vous pouvez les configurer en miroir en utilisant le software RAID 1.

Installation standard d’un poste de travail

L’installateur d’OpenSUSE est assez intuitif. Si vous avez besoin d’explications sur certains paramètres de l’installateur, lisez l’article sur l’installation d’un poste de travail OpenSUSE Leap 15.0 KDE.

Partitionnement automatique ou manuel ?

Rien ne vous empêche d’opter pour le partitionnement automatique avec le schéma proposé par défaut par l’installateur. Si vous ne souhaitez pas utiliser le système de fichiers Btrfs, vous devrez procéder au partitionnement manuel de votre disque.

Définir un utilisateur provisoire

Lorsque l’installateur vous demande de définir un utilisateur non privilégié, créez un utilisateur install provisoire. Cet utilisateur sera supprimé une fois l’installation terminée.

Connexion initiale

Au terme du redémarrage initial, connectez-vous en tant qu’utilisateur install dans la fenêtre du gestionnaire de connexion SDDM.

Effectuez tout d’abord la mise à jour initiale de votre système nouvellement installé. Vous pouvez très bien utiliser l’applet de mise à jour située dans la zone de notification en bas à droite du bureau. Vous aurez probablement plusieurs mises à jour successives à faire, et qui nécessiteront un redémarrage.

Récupérer les scripts de post-installation

Ouvrez le terminal Système > Konsole, devenez root et installez le logiciel de gestion de versions git .

$ su - Mot de passe : # zypper install --no-recommends git

Récupérez le contenu de mon dépôt Github.

# git clone https://github.com/kikinovak/opensuse

Le répertoire opensuse/scripts contient une série de scripts post-installation numérotés qu’il suffit d’exécuter successivement.

Personnaliser le shell

Le premier script se charge de personnaliser le shell pour root et les utilisateurs.

# ./01-personnaliser-shell.sh

Configurer les dépôts de paquets

Le deuxième script configure automatiquement les dépôts de paquets nécessaires pour disposer d’un poste de travail complet.

# ./02-configurer-depots.sh

Supprimer les applications inutiles

Le troisième script supprime toutes les applications inutiles ainsi que leurs dépendances orphelines.

# ./03-supprimer-paquets.sh

Installer une panoplie d’applications

Le quatrième script installe automatiquement les paquets nécessaires pour disposer d’un poste de travail complet et fonctionnel.

# ./04-installer-paquets.sh

En dehors des outils en ligne de commande, le script 04-installer-paquets.sh récupère également un certain nombre d’applications pour la bureautique, le multimédia, etc.

Installer les polices TrueType supplémentaires

Le cinquième script récupère et installe une panoplie de polices TrueType propriétaires qui serviront notamment à assurer une meilleure interopérabilité avec les utilisateurs de Microsoft Office.

# ./05-installer-polices.sh

Personnaliser les entrées de menu

Le sixième script se charge de personnaliser les entrées de menu KDE des applications.

# ./06-personnaliser-menus.sh

Personnaliser la configuration de KDE

Enfin, le septième script installe un profil personnalisé pour l’environnement de bureau KDE. Cette configuration sera utilisée par défaut pour tous les futurs utilisateurs.

# ./07-installer-profil.sh

Créer un utilisateur

Maintenant que le profil par défaut pour KDE est installé, nous pouvons créer un utilisateur. Lancez l’utilitaire de configuration YaST et repérez l’entrée de menu Gestion des groupes et des utilisateurs.

Cliquez sur Ajouter et définissez votre nouvel utilisateur.

Une fois que vous vous serez connecté avec votre identifiant, vous pourrez supprimer l’utilisateur provisoire install .

Conclusion

Félicitations, votre poste de travail OpenSUSE Leap 15.0 KDE est désormais configuré “aux petits oignons”. Jetez un oeil dans le sommaire des articles pour voir comment configurer votre carte graphique ou votre imprimante ou arrondir les angles de votre nouvelle installation.

Je souhaite un Joyeux Noël à tous mes lecteurs. Passez de bonnes fêtes, et à très bientôt pour de nouveaux articles.