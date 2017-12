Installer KDE neon sur un Dell Optiplex 330

Dans mon bureau, je dispose de trois ordinateurs “bac à sable” pour tester des configurations pour lesquelles il vaut mieux du vrai matériel qu’une machine virtuelle. Ce sont trois modèles identiques, des Dell Optiplex 330 qui datent de 2008. Elles sont équipées chacune d’un processeur double coeur, d’une carte vidéo Intel intégrée à la carte mère, d’un disque dur de 80 gigaoctets et de 4 gigaoctets de RAM. Ce ne sont donc pas des foudres de guerre, mais elles s’avèrent suffisantes pour tester toutes les distributions Linux modernes, même celles qui ont un peu d’embonpoint. J’ai même réussi à faire tourner Windows 7 dessus, pour tester mes configurations Samba. C’est un type de machine que l’on voit très fréquemment dans les salles informatiques des établissements scolaires, dans les médiathèques, les administrations, etc.

L’article suivant explique sommairement l’installation de KDE neon sur ce genre de machine. KDE neon est un système édité par Jonathan Riddell, le fondateur de Kubuntu. J’aime bien utiliser cette distribution sur du matériel trop récent pour supporter CentOS.

Le LiveCD d’installation démarre certes, mais au moment de lancer le système graphique, on a juste droit à un clignotement frénétique, signe d’une carte vidéo non gérée. Pourtant, cette carte est un modèle extrêmement répandu.

Le développeur KDE Harald Sitter a bien voulu fournir une explication sur la liste de diffusion de KDE neon.

G33 is too old and not supported with neon. The intel xorg driver is offering subpar quality with Plasma/KWin, as a result, we force use of the KMS driver which supports all chips released after late-2007 [1] and does not cause random weird rendering bugs.