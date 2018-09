Migrer vers GNOME sous CentOS

Ces dernières semaines, je me suis plus ou moins réconcilié avec le bureau GNOME, que je trouve plutôt bien ficelé et assez propre dans la version qui est livrée avec CentOS. Du coup, j’ai décidé de migrer petit à petit toutes mes installations existantes vers ce bureau. Les premières réactions des utilisateurs sont assez positives. Pour m’éviter de repartir de zéro pour chaque installation, j’ai élaboré une combine qui supprime uniquement la couche graphique du système sans toucher à tout le reste. La migration s’effectue donc “à chaud”, avec les données des utilisateurs en place.

Cet article décrit la migration depuis un bureau Xfce. Le même principe est également applicable de manière similaire pour les installations basées sur KDE.

Dans un premier temps, on va basculer en mode console.

# systemctl set-default multi-user.target # systemctl isolate multi-user.target

Les groupes de paquets sont plus faciles à gérer en anglais.

# LANG=en_US.utf8 && export LANG

La principale astuce consiste à supprimer le paquet libX11-common ainsi que toutes les dépendances orphelines qui en résultent.

# yum autoremove libX11-common

Une particularité du gestionnaire de paquets yum , c’est qu’un groupe de paquets dont on supprime manuellement les composants est toujours marqué comme installé.

# yum group list hidden | less ... Installed Groups: X Window System Xfce Available Groups: Additional Development Anaconda Tools Backup Client Backup Server Base ...

Ici, il faut rectifier le tir à la main et marquer les groupes de paquets comme étant supprimés.

# yum group mark remove "Xfce" # yum group mark remove "X Window System"

Je réinstalle explicitement le groupe de paquets Core pour me retrouver avec un système de base cohérent et récupérer une poignée de paquets essentiels.

# yum group install "Core"

À partir de là, je peux suivre la procédure d’installation du bureau GNOME décrite en détail dans cet article.

# yum install git # git clone https://github.com/kikinovak/centos-7-desktop-gnome # cd centos-7-desktop-gnome # ./postinstall.sh

La prochaine étape consiste à remplacer les profils par défaut des utilisateurs par ceux que j’ai confectionnés pour GNOME. Étant donné que dans notre lycée local, j’ai une bonne centaine d’utilisateurs dans la salle info, je vais m’acquitter de cette tâche par un petit script.

#!/bin/bash if [ ! -d /etc/skel/.config/dconf ]; then echo echo ":: Les profils par défaut ne sont pas installés." echo exit 1 fi echo for UTILISATEUR in $(ls /home); do echo ":: Mise à jour du profil de l'utilisateur $UTILISATEUR." rm -rf /home/$UTILISATEUR/.config/dconf cp -R /etc/skel/.config/dconf /home/$UTILISATEUR/.config/ cp /etc/skel/.config/mimeapps.list /home/$UTILISATEUR/.config/ cp /etc/skel/.gtkcdlabelrc /home/$UTILISATEUR/ chown -R $UTILISATEUR:$UTILISATEUR /home/$UTILISATEUR/.config chown $UTILISATEUR:$UTILISATEUR /home/$UTILISATEUR/.gtkcdlabelrc done echo exit 0

Il ne me reste plus qu’à tester mon nouvel environnement graphique.

# systemctl isolate graphical.target

Si tout se passe bien, je peux démarrer en mode graphique par défaut.

# systemctl set-default graphical.target