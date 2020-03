Mémento : serveur LAMP sous CentOS 7

Cet article explique de manière succincte la configuration d’un serveur LAMP (Linux + Apache + MySQL/MariaDB + PHP) sur un serveur dédié sous CentOS 7. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les briques logicielles qui constituent cette configuration, je vous invite à lire les articles respectifs dans ce blog.

Installer MySQL/MariaDB.

$ sudo yum install mariadb-server

Activer et démarrer le service.

$ sudo systemctl enable mariadb --now

Lancer la sécurisation de MySQL/MariaDB.

$ sudo mysql_secure_installation ... Enter current password for root (enter for none): [Entrée] ... Set root password? [Y/n] y New password: ********** Re-enter new password: ********** ... Remove anonymous users? [Y/n] y ... Disallow root login remotely? [Y/n] y ... Reload privilege tables now? [Y/n] y

Ouvrir la console MySQL avec le mot de passe que l’on vient de définir.

$ mysql -u root -p

Utiliser la base de données mysql.

MariaDB [(none)]> use mysql; Database changed

Garder la seule entrée pour root@localhost et supprimer les deux autres.

MariaDB [mysql]> delete from user where host!='localhost'; Query OK, 2 rows affected (0.00 sec)

Vérifier le résultat de l’opération.

MariaDB [mysql]> select user, host, password from user; +------+-----------+-------------------------------------------+ | user | host | password | +------+-----------+-------------------------------------------+ | root | localhost | *6883419C147A759B04D78A2D1E4E0C5BB0CDD1B4 | +------+-----------+-------------------------------------------+ 1 row in set (0.00 sec)

Quitter la console.

MariaDB [mysql]> quit; Bye

Ouvrir les ports 80 et 443 dans le pare-feu.

$ sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http $ sudo firewall-cmd --permanent --add-service=https $ sudo firewall-cmd --reload

Installer Apache, le module SSL/TLS et Certbot.

$ sudo yum install httpd mod_ssl certbot

Récupérer mon script de génération de certificats.

$ git clone https://gitlab.com/kikinovak/certbot.git

Mettre en place la page par défaut du serveur.

$ sudo mkdir -pv default/html mkdir: created directory ‘default’ mkdir: created directory ‘default/html’ $ sudo chown -R microlinux:microlinux default/ $ cp -R /usr/share/httpd/noindex/* default/html/

Éditer la page par défaut default/html/index.html pour la différencier de la page de bienvenue du serveur.

<body> <div class="jumbotron text-center"> <div class="container"> <h1>sd-100246.dedibox.fr</h1> <p class="lead">This page is used to test...

Ranger le script de génération de certificats dans un endroit approprié avec les permissions qui vont bien.

$ mkdir -v ~/bin mkdir: created directory ‘/home/microlinux/bin’ $ cp -v certbot/letsencrypt.sh ~/bin/ ‘certbot/letsencrypt.sh’ -> ‘/home/microlinux/bin/letsencrypt.sh’ $ chmod 0700 bin/letsencrypt.sh

Éditer le script et renseigner l’adresse mail de notification.

EMAIL='info@microlinux.fr'

Renseigner le nom d’hôte du serveur pour la page par défaut et supprimer les autres entrées.

DOMAIN[1]='sd-100246.dedibox.fr' WEBDIR[1]='default'

Tester la génération du certificat.

$ sudo ./letsencrypt.sh --test

Générer le certificat.

$ sudo ./letsencrypt.sh --cert

Sauvegarder la configuration d’Apache.

$ cd /etc/httpd/conf $ sudo cp -v httpd.conf httpd.conf.orig ‘httpd.conf’ -> ‘httpd.conf.orig’ $ cd /etc/httpd/conf.d/ $ sudo cp -v ssl.conf ssl.conf.orig ‘ssl.conf’ -> ‘ssl.conf.orig’

Éditer /etc/httpd/conf/httpd.conf en adaptant la configuration.

# /etc/httpd/conf/httpd.conf ServerRoot "/etc/httpd" Listen 80 KeepAlive on Include conf.modules.d/*.conf User apache Group apache ServerAdmin info@microlinux.fr ServerName sd-100246.dedibox.fr <Directory /> AllowOverride none Require all denied </Directory> <Directory "/var/www"> AllowOverride None Require all granted </Directory> <IfModule dir_module> DirectoryIndex index.html </IfModule> <Files ".ht*"> Require all denied </Files> ErrorLog "logs/error_log" LogLevel warn <IfModule log_config_module> LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common <IfModule logio_module> LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\" %I %O" \ combinedio </IfModule> CustomLog "logs/access_log" common </IfModule> <IfModule mime_module> TypesConfig /etc/mime.types AddType application/x-compress .Z AddType application/x-gzip .gz .tgz AddType text/html .shtml AddOutputFilter INCLUDES .shtml </IfModule> AddDefaultCharset off <IfModule mime_magic_module> MIMEMagicFile conf/magic </IfModule> EnableSendfile on IncludeOptional conf.d/*.conf

Éditer /etc/httpd/conf.d/ssl.conf .

# /etc/httpd/conf.d/ssl.conf Listen 443 https SSLPassPhraseDialog exec:/usr/libexec/httpd-ssl-pass-dialog SSLSessionCache shmcb:/run/httpd/sslcache(512000) SSLSessionCacheTimeout 300 SSLRandomSeed startup file:/dev/urandom 256 SSLRandomSeed connect builtin SSLCryptoDevice builtin # Désactiver TLS 1.0 & TLS 1.1 SSLProtocol all -SSLv2 -SSLv3 -TLSv1 -TLSv1.1 SSLCipherSuite HIGH:3DES:!aNULL:!MD5:!SEED:!IDEA # Préférences de chiffrement SSLHonorCipherOrder on # HSTS Header always set Strict-Transport-Security \ "max-age=63072000; includeSubDomains" # Bloquer le clickjacking Header always set X-Frame-Options DENY # Bloquer le changement de type MIME Header always set X-Content-Type-Options nosniff

Configurer l’hôte virtuel pour la page par défaut du serveur.

# /etc/httpd/conf.d/00-sd-100246.dedibox.fr-ssl.conf # # http://sd-100246.dedibox.fr -> https://sd-100246.dedibox.fr <VirtualHost *:80> ServerName sd-100246.dedibox.fr Redirect / https://sd-100246.dedibox.fr </VirtualHost> # https://sd-100246.dedibox.fr <VirtualHost _default_:443> ServerAdmin info@microlinux.fr DocumentRoot "/var/www/default/html" ServerName sd-100246.dedibox.fr:443 SSLEngine on SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/sd-100246.dedibox.fr/cert.pem SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/sd-100246.dedibox.fr/privkey.pem SSLCertificateChainFile /etc/letsencrypt/live/sd-100246.dedibox.fr/fullchain.pem BrowserMatch "MSIE [2-5]" \ nokeepalive ssl-unclean-shutdown \ downgrade-1.0 force-response-1.0 ErrorLog logs/sd-100246.dedibox.fr-error_log CustomLog logs/sd-100246.dedibox.fr-access_log common </VirtualHost>

Tester la configuration.

$ sudo apachectl configtest Syntax OK

Activer et lancer Apache.

$ sudo systemctl enable httpd --now

Vérifier le bon fonctionnement du serveur.

$ systemctl status httpd

Ouvrir la page par défaut dans un navigateur web.

Lancer un audit de qualité pour le chiffrement.

Activer les dépôts SCL si ce n’est pas déjà fait.

$ sudo yum install centos-release-scl

Installer PHP 7.2.

$ sudo yum install rh-php72 rh-php72-php-fpm rh-php72-php-mysqlnd

Éditer un fichier /etc/httpd/conf.d/php-fpm.conf .

AddType text/html .php DirectoryIndex index.php <FilesMatch \.php$> SetHandler "proxy:fcgi://127.0.0.1:9000" </FilesMatch>

Créer un lien symbolique /usr/bin/php .

$ cd /usr/bin/ $ sudo ln -s /opt/rh/rh-php72/root/usr/bin/php .

Créer un fichier /etc/opt/rh/rh-php72/php.d/20-date.ini pour configurer le fuseau horaire.

[Date] ; Defines the default timezone used by the date functions ; ; http://php.net/date.timezone date.timezone = Europe/Paris

Prendre en compte les modifications.

$ sudo systemctl enable rh-php72-php-fpm --now $ sudo systemctl restart httpd

Éditer un fichier /var/www/default/html/phpinfo.php pour tester PHP.

<?php echo phpinfo(); ?>

Afficher la page dans un navigateur web.

