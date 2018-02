Marketing automatisé avec MailChimp

Ces derniers temps, j’ai publié une série d’articles sur la plate-forme de publipostage PHPList. C’est une solution de marketing libre et gratuite, qui fonctionne très bien et que l’on peut héberger soi-même sur son serveur dédié. Or, je suis actuellement en train de confectionner un site de vente en ligne pour un client, qui souhaite utiliser une solution basée sur OptimizePress, un plug-in propriétaire de vente en ligne pour WordPress. Ce plug-in offre à son tour une intégration avec une série de plate-formes de publipostage comme Aweber ou MailChimp, mais PHPList ne fait malheureusement pas partie des plate-formes officiellement supportées. On peut certes adapter du code fait maison, mais après quelques journées assez frustrantes de tentatives et d’échecs, j’ai décidé de ne pas réinventer la roue et de partir sur quelque chose qui est déjà bien intégré d’office.

L’offre gratuite de MailChimp est très intéressante pour des petites entreprises. Elle permet d’envoyer jusqu’à 12.000 e-mails par mois à une liste pouvant contenir jusqu’à 2.000 abonnés.

Il va sans dire qu’il s’agit là de gens qui vous ont explicitement donné votre accord pour l’envoi d’un bulletin d’informations. Dans le cas contraire, sachez tout simplement que tout envoi de courrier publicitaire non sollicité est considéré comme du spam. Et tout le monde déteste les spammeurs.

Dans cet article, je vais décrire pas à pas la prise en main de MailChimp, en vue de configurer un envoi automatique de quatre e-mails initiaux à une liste d’abonnés. MailChimp est une sacrée “usine à gaz”, et la prise en main peut être un peu déroutante pour celui ou celle qui n’a jamais travaillé avec ce genre d’outil.

Notez au passage que la liste La Gazette de Microlinux citée en exemple existe réellement, mais elle est hébergée sur mon propre serveur et tourne avec PHPList. Je n’ai pas voulu me servir de la liste de mon client pour des raisons évidentes de confidentialité.

Créer une liste

Une fois que nous avons créé un compte et que nous nous sommes connectés à MailChimp, nous devons créer une liste. Dans le menu principal de MailChimp, cliquez sur Create List.

Je fournis les coordonnées du siège social de mon entreprise.

J’active l’option Enable double opt-in, qui permet de procéder à la vérification de la validité d’une adresse e-mail. Cette option m’évite de me retrouver avec une liste contenant des adresses non valides. Je fais de même pour les Notifications, qui me permettront de surveiller en temps réel l’activité de ma liste. Il ne me reste plus qu’à confirmer la création de ma liste en cliquant sur Save.

Dans un premier temps, je vais laisser de côté la création des formulaires d’abonnement, et je vais ajouter les premiers contacts manuellement. Les formulaires d’abonnement seront traités dans un article à part, étant donné qu’ils seront intégrés à OptimizePress.

Dans le menu principal de ma liste, je me rends dans Add contacts > Add a subscriber et j’ajoute un abonné en spécifiant son adresse e-mail et son nom. N’oubliez pas de cocher la case qui spécifie que vous avez le droit d’envoyer des e-mails à cette personne. Songez à ce que je vous ai dit sur le spam un peu plus haut.

Une fois que j’ai fourni quelques abonnés à ma liste, voici comment les choses se présentent. Pour l’exemple j’ai mis en place une liste avec mes propres avatars.

Rédiger un gabarit d’e-mail

La prochaine étape consiste à confectionner un gabarit pour nos futurs e-mails. Dans le menu principal de MailChimp tout en haut de la page, aller dans Templates > Create Template.

MailChimp offre toute une panoplie de gabarits au choix. Nous allons faire simple et opter pour Simple Text. L’appellation est quelque peu trompeuse, car l’envoi de messages avec MailChimp ne se fait jamais au format texte simple, ce qui serait conforme à la netiquette. Les bulletins d’information contiennent toujours une mise en forme HTML, qu’on le veuille ou non. Dans ce cas, le moindre mal consiste donc à opter pour un gabarit qui n’est pas encombré par des logos d’entreprise, des images, des liens vers des réseaux sociaux et autres fantaisies tout juste aptes à faire monter le score de nos missives dans SpamAssassin.

Dans la configuration par défaut, un message est normalement constitué de trois parties distinctes.

l’en-tête (header)

le corps du message (body)

le pied de page (footer)

Ces trois zones distinctes apparaissent bien au survol de la souris.

L’en-tête du message

Lorsqu’on survole l’en-tête prédéfini et que l’on clique sur l’icône d’édition symbolisée par un crayon, le texte apparaît dans la colonne de droite, ce qui permet de le modifier.

Le titre par défaut est en style heading 1. J’ai ajouté deux informations supplémentaires juste en-dessous.

la date

un lien externe cliquable pour afficher le message dans un navigateur

MailChimp propose des merge tags pour afficher du contenu dynamique. Il s’agit là de variables pour toutes sortes d’infos. Voici la liste complète de toutes ces variables.

La date actuelle peut être représentée à l’aide de la variable *|DATE:d/m/y|* . Juste à côté de la date, j’ai inséré la mention Lire cet e-mail dans votre navigateur avec un lien vers la variable *|ARCHIVE|* . Pour terminer, j’ai inséré une ligne horizontale qui permet de clairement séparer l’en-tête du corps du message. Puisqu’on utilise le HTML, autant en profiter un petit peu.

Le corps du message

Passons à la deuxième section, censée contenir le corps du message. Pour ma part, je supprime l’intégralité du contenu prédéfini pour le remplacer par un gros paragraphe de lorem ipsum. Pour ceux qui ne savent pas ce que c’est, il s’agit là d’un texte en faux latin inventé par les typographes, et qui est censé ne pas attirer l’attention sur un quelconque contenu. J’insère ma signature en-dessous de ce texte “bidon”.

Le pied de page

La dernière section de notre message est soumise à une série de réglementations. En effet, MailChimp impose une série d’éléments obligatoires dans cette section, pour des raisons légales et pour lutter contre le spam. Au minimum, le pied de page devra comprendre une description de la lettre d’information, un lien vers la page qui permet de se désabonner, ainsi qu’un message discret du sponsor dans le cadre de l’offre gratuite.

Le pied de page proposé par défaut est un sacré morceau, et c’est aussi la partie où j’ai le plus expérimenté. En effet, si vous réduisez cette partie en omettant certains éléments, il peut arriver que MailChimp ne soit pas d’accord avec vos choix et vous recolle toute la tartine en fin de message, ce qui est passablement moche à voir. Après pas mal de tentatives et d’échecs, je vous propose donc un compromis potable qui fonctionne très bien.

Je commence par insérer une ligne horizontale qui permet de bien délimiter cette section.

La variable *|LIST:DESCRIPTION|* sera remplacée par la description de la liste fournie plus haut, c’est-à-dire quelque chose comme Vous recevez cet e-mail parce que vous êtes abonné à la Gazette de Microlinux.

On pourrait très bien ajouter l’adresse grâce à *|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* . Le problème, c’est que Mailchimp en fait tout un pâté avec une série de retours à la ligne, et qui n’est franchement pas beau à voir.

La solution consiste ici à écrire l’adresse à la main, sur une ligne, avec les champs séparés par des points · en guise de séparateurs. La ligne complète ressemble donc à quelque chose comme ceci.

*|LIST:DESCRIPTION|* Cette publication est rédigée par Microlinux · 7, place de l’église · 30730 Montpezat · France

Je note ici que c’est le Courrier du Hacker qui m’a fourni l’idée. Un grand merci à Carl Chenet, qui utilise également MailChimp pour son excellente publication.

Le pied de page doit obligatoirement comporter une option pour se désinscrire, et c’est la variable *|UNSUB|* qui pointe vers la page d’inscription. On peut donc ajouter quelque chose comme Si vous souhaitez vous désabonner, cliquez ici avec un lien vers la variable en question.

Enfin, on veillera à conserver toute la partie finale *|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|* .

Note importante : Si jamais vous vous tirez dans le pied en expérimentant avec le pied de page et que vous souhaitez revenir en arrière, vous pouvez très bien le faire. Pour repartir sur des bases saines, il suffit de supprimer le pied de page, puis de sélectionner la boîte Footer dans le volet droit et d’effectuer un glisser-déposer vers le champ du pied de page dans le volet gauche.

Une fois que vous avez terminé la rédaction du gabarit, cliquez sur Save & Exit en bas à droite et choisissez un nom pour votre modèle de lettre d’abonnement.

Mettre en place une campagne automatisée

Dans le menu principal de MailChimp, rendez-vous dans la partie Campaigns, repérée la partie qui concerne les envois automatisés (automated welcome email) et cliquez sur Try It Out.

Le message de bienvenue s’affiche avec la mise en page par défaut. Repérez le bouton Setup tout en bas de la page et cliquez dessus.

Le nom de l’e-mail (Name your email) apparaîtra tel quel dans la liste des messages à envoyer. Renseignez ensuite le sujet du message (Email subject). En temps normal, les coordonnées de l’expéditeur (From name et From email address) sont déjà correctement remplies. Pour ma part, je ne m’occupe pas du champ Preview text, et je le laisse tel quel. Cliquez sur Next pour passer à la suite.

Je souhaite utiliser le gabarit défini plus haut pour mon message de bienvenue. Je clique sur Saved Templates et je sélectionne mon gabarit personnalisé.

Une fois que j’ai confirmé mon choix en cliquant sur Change Template, je peux rédiger mon message à partir du gabarit personnalisé.

Une fois que j’ai terminé la rédaction de mon message, je clique sur Save & Continue. Dans la configuration par défaut, le message initial est envoyé un jour après qu’un prospect s’est abonné à la liste, ce qui me va très bien.

Partant de là, je clique sur Add Email et sur Design Email pour ajouter le message subséquent. La rédaction s’effectue exactement comme pour le message initial, et je peux ajouter autant de messages que je veux. Notez que ce deuxième message sera envoyé à un jour d’intervalle par rapport au message précédent.

Une fois qu’on a terminé de rédiger toute la séquence de messages, cliquer sur Next en bas à droite pour passer à la suite.

MailChimp affiche un récapitulatif de la campagne. Pour la démarrer, cliquer sur Start Workflow en bas à droite.

La campagne est désormais active, et les messages sont envoyés au rythme de un par jour à tous les abonnés de la liste.