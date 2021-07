Lettre ouverte à Online/Scaleway

J’héberge mes serveurs dédiés chez vous depuis 2013, après être passé par toute une série de fournisseurs concurrents (pas de noms). Même s’il m’arrive de chipoter sur des détails, je suis plutôt content dans l’ensemble de la qualité de service que vous offrez. À l’heure où j’écris ces lignes, je gère une petite vingtaine de serveurs dédiés éparpillés dans vos datacenters, pour mon compte aussi bien que pour celui de quelques-uns de mes clients.

Jusqu’à fin 2020, ces machines tournaient à peu près exclusivement sous CentOS, un clone de Red Hat Enterprise Linux que j’ai choisi en premier lieu pour son cycle de support inégalé de dix ans par version. Or, en décembre 2020, les mainteneurs de la distribution CentOS ont décidé de nous couper l’herbe sous les pieds en changeant de paradigme. L’émoi dans le petit monde des administrateurs de serveurs a été considérable. Je vous fais grâce des détails, vous les connaissez aussi bien que moi-même.

Le jour même où l’équipe de CentOS a jeté ce pavé dans la mare, Greg Kurtzer – le fondateur historique de la distribution – a annoncé la création de Rocky Linux, un clone binairement identique à Red Hat Enterprise Linux, dans le but de satisfaire les utilisateurs qui se sentaient trahis par la nouvelle trajectoire de CentOS. Le nom de la distribution a été choisi en hommage à Rocky McGaugh, le co-fondateur de CentOS.

Le lendemain de la sortie de Rocky Linux 8.4, Online/Scaleway a décidé de l’intégrer dans la liste officielle des systèmes d’exploitation proposés sur ses serveurs.

Rocky Linux a connu un départ prometteur. En seulement sept mois, l’équipe a réussi à publier une distribution Linux de qualité entreprise et tout ce qui va avec : le site web, la newsletter, le forum d’utilisateurs, la documentation, sans oublier la Rocky Enterprise Software Foundation, la structure juridique qui permet d’éviter à l’avenir les mésaventures comme celle que nous avons connue avec CentOS.

Est-ce que Rocky Linux est un bon choix ? La maintenance d’une distribution de telle envergure est un travail herculéen, et qu’il faut financer ce travail. C’est plutôt bien parti, puisque Rocky Linux arbore fièrement Microsoft Azure, Google Cloud et Amazon Web Services parmi ses sponsors. Pour l’instant, tout semble indiquer que dans cinq ans, la distribution Rocky Linux existera toujours et sera toujours maintenue. L’avenir nous le dira.

En attendant que Rocky Linux fasse ses preuves dans les années à venir, je vous propose d’intégrer Oracle Linux dans votre panoplie d’OS. Pour toute une série d’excellentes raisons.

Oracle Linux existe depuis 2006 – l’année de la toute première Ubuntu LTS. C’est comme dans les pubs Nutella : quinze ans d’expérience font toute la différence.

Oracle Linux est gratuit (free as in free beer) depuis 2012. Le modèle économique adopté par Oracle Linux est exactement le même que celui de Canonical avec Ubuntu Server.

Oracle Linux est sans conteste le clone le mieux maintenu de Red Hat Enterprise Linux. Ils ont toujours été beaucoup plus réactifs pour la publication des mises à jour que les concurrents CentOS, Scientific Linux, Cloud Linux, Springdale Linux, etc.

Oracle Linux comporte toute une série d'ajouts intéressants comme un noyau entreprise plus récent ou le support officiel de Btrfs.

La documentation officielle d'Oracle Linux est tout bonnement excellente.

Non, je ne bosse pas chez Oracle. Oui, je sais que le PDG d’Oracle est un sombre type qui soutient Donald Trump. Oui, je sais qu’ils ont fait des choses horribles avec Java, OpenOffice et MySQL. N’oubliez pas qu’ils font également des choses chouettes comme VirtualBox.

Oracle Linux, c’est un peu le Nickelback des distributions Linux. C’est du rock solide et un peu ennuyeux à la base, mais depuis quelques années – allez savoir pourquoi – il est de bon ton de leur taper dessus, même si les gens ne savent plus trop pourquoi exactement.

S’il ne fallait retenir que cela : Intégrez Oracle Linux dans la panoplie d’OS pour vos Dedibox. C’est libre, c’est gratuit, et c’est carrément bien fichu.

Un gentil bonjour de la garrigue gardoise,

— Nicolas Kovacs, Microlinux