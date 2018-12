Le blog de Microlinux déménage

Le blog de Microlinux a entrepris son déménagement. L’ancien site hébergé à l’adresse blog.microlinux.fr commence à accuser son âge, avec son thème non responsive et ses plug-ins divers et variés qui ne fonctionnent pas avec un habillage plus moderne.

Or, ces derniers temps, de plus en plus de lecteurs m’ont fait la réflexion qu’ils souhaiteraient accéder à mon blog technique avec leur smartphone ou leur tablette. Plutôt que de faire la grosse disruption et de tout chambouler, j’ai décidé de repartir sur des bases saines, et j’en ai profité pour intégrer le blog directement au site de mon entreprise, comme je voulais le faire depuis un moment déjà.

Lisez la suite sur le nouveau blog technique de Microlinux.