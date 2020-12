Enfoncer les clous avec un marteau-piqueur

L’été dernier, j’ai été contacté par Photon & Polymers, un petit laboratoire indépendant spécialisé dans la recherche et le développement sur les matériaux photopolymères. Le fondateur de l’entreprise m’a appelé au téléphone, avec une demande spécifique mais somme toute assez classique. Dans le labo, quatre postes de travail tournant sous Microsoft Windows font tourner toute une série d’applications métier, et il faudrait maintenant un serveur de fichiers pour centraliser toutes les données éparpillées sur tous les postes.

En temps normal, j’aurais proposé deux serveurs pour cette configuration. Un serveur Linux avec Samba pour le partage des données, l’autre avec Rsnapshot pour effectuer des sauvegardes quotidiennes de l’ensemble. Et puis un accès SSH depuis l’extérieur pour pouvoir prendre la main à distance et effectuer la maintenance des machines. Ce qui nécessitait l’acquisition de deux machines et un déplacement initial en Alsace pour intégrer les machines proprement dans le réseau. Ça m’est déjà arrivé d’envoyer des serveurs par la poste et de les configurer à distance, mais c’est parfois une opération aussi délicate que la construction d’une maquette de voilier dans une bouteille.

Cette fois-ci, je me suis retrouvé confronté à une double contrainte. D’une part le budget du labo est relativement limité, puisque c’est une petite structure. L’achat de deux serveurs et des deux contrats de maintenance qui vont avec signifierait un investissement conséquent. D’autre part le réseau interne fonctionne en circuit fermé sans connexion à Internet, ce qui exclut donc toute télémaintenance.

Au lieu d’en rester là, j’ai décidé de faire tout simplement avec les moyens du bord, et j’ai pris le temps d’expliquer une solution pragmatique et relativement peu onéreuse. J’ai conseillé au labo l’acquisition d’un NAS Synology, le même que j’ai dans mon bureau pour stocker les images Ghost des machines de mes clients. J’ai détaillé la marque et le modèle des deux disques durs qu’il fallait acheter, un modèle plus robuste, et configuré en miroir (RAID 1) pour plus de sécurité. J’ai expliqué sommairement la prise en main de l’interface d’administration et j’ai décrit en grandes lignes comment cette petite machine pouvait s’intégrer dans un réseau Windows existant. Pour finir, j’ai envoyé un petit mail récapitulatif avec les références du matériel et la procédure à suivre.

Le patron du labo s’est confondu en remerciements et m’a fait savoir qu’il était content de tomber sur un informaticien capable de ne pas sortir le marteau-piqueur pour enfoncer une paire de clous. Et ce matin, j’ai eu l’heureuse surprise de trouver dans ma boîte aux lettres un colis rempli de pâtisseries alsaciennes.

Morale de l’histoire : toujours accepter les cookies. :o)