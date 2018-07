Afficher le contenu d’un répertoire en temps réel

Cet article est consacré à un problème agaçant et que j’ai vu apparaître de manière plus ou moins aléatoire sur toutes sortes de distributions Linux, indépendamment de l’environnement de bureau utilisé. Prenons un cas de figure concret pour décrire le problème en question.

J’ouvre un navigateur de fichiers comme Dolphin, Thunar, Caja, etc. Je télécharge une archive compressée vers le répertoire courant. À première vue, le nouveau fichier n’apparaît pas dans la liste. J’appuie sur F5 pour rafraîchir l’affichage, et j’aperçois mon fichier. J’extrais l’archive vers le répertoire courant. Même problème, le contenu de l’archive n’apparaît pas. J’appuie encore sur F5 pour rafraîchir l’affichage, et le problème est réglé.

Certes, le problème n’est pas très grave en soi, puisqu’il suffit de rafraîchir manuellement l’affichage du répertoire pour accéder aux nouveaux fichiers. Mais en termes d’usabilité, ce n’est pas un comportement optimal. Sans oublier le fait que j’installe des postes de travail Linux à mes clients, et cela m’est arrivé plus d’une fois qu’un client m’appelle pour m’expliquer qu’il ne trouve pas le fichier qu’il vient pourtant de télécharger.

Après investigation, ce comportement est lié à inotify , un mécanisme du noyau Linux qui fournit des notifications concernant le système de fichiers. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques inquiétants et me concentrer sur l’essentiel. La valeur max_user_watches définit la limite système du nombre de fichiers dont on surveille les changements en temps réel. Sur les systèmes Red Hat Enterprise Linux et CentOS, cette valeur est trop basse.

# cat /proc/sys/fs/inotify/max_user_watches 8192

On peut déjà essayer d’augmenter cette valeur “à chaud”.

# sysctl fs.inotify.max_user_watches = 524288 # sysctl -p

Voyons si cela a réglé mon problème d’affichage.

J’ouvre le navigateur de fichiers Thunar. Je télécharge une archive compressée vers le répertoire courant. Le fichier s’affiche en temps réel. J’extrais l’archive vers le répertoire courant. Le répertoire résultant s’affiche directement. Mon problème est résolu.

À partir de là, je peux rendre la modification persistante en créant un fichier /etc/sysctl.d/inotify.conf et en l’éditant comme ceci.

# Monitor directories for change fs.inotify.max_user_watches = 524288

Un grand merci à Liam O’Toole sur la liste de diffusion de CentOS pour son aide précieuse.