Réinitialiser les disques d’un serveur

Dans mon quotidien professionnel, j’installe assez régulièrement des serveurs Linux sur du matériel existant ou reconditionné. Si les disques ne sont pas trop anciens, je vérifie leur santé matérielle et je prends soin de les réinitialiser pour partir sur des bases saines. J’en profite au passage pour vous montrer comment on fait.

On commence par démarrer la console de secours. Si vous n’avez pas lu l’article en question, c’est le moment de le faire.

L’opération fonctionnera à l’identique si vous utilisez un support d’installation de Red Hat Enterprise Linux, CentOS, Oracle Linux ou Springdale Linux. En principe, n’importe quel LiveCD de Linux fera l’affaire, du moment que vous disposez des commandes lsblk , mdadm et sgdisk utilisées ci-dessous.

Une fois que vous disposez d’un shell, affichez les disques et les partitions à l’aide de la commande lsblk . Voici à quoi cela ressemble sur un routeur muni d’un seul disque.

# lsblk NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT sda 8:0 0 465.8G 0 disk ├─sda1 8:1 0 500M 0 part /boot ├─sda2 8:2 0 461.3G 0 part / └─sda3 8:3 0 4G 0 part [SWAP] ...

Et voici un serveur muni de deux disques configurés en miroir.

# lsblk NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT sda 8:0 0 1.8T 0 disk ├─sda1 8:1 0 8G 0 part │ └─md126 9:126 0 8G 0 raid1 [SWAP] ├─sda2 8:2 0 501M 0 part │ └─md125 9:125 0 500M 0 raid1 /boot └─sda3 8:3 0 1.8T 0 part └─md127 9:127 0 1.8T 0 raid1 / sdb 8:16 0 1.8T 0 disk ├─sdb1 8:17 0 8G 0 part │ └─md126 9:126 0 8G 0 raid1 [SWAP] ├─sdb2 8:18 0 501M 0 part │ └─md125 9:125 0 500M 0 raid1 /boot └─sdb3 8:19 0 1.8T 0 part └─md127 9:127 0 1.8T 0 raid1 / ...

Le cas échéant, désactivez les assemblages RAID provenant d’une installation antérieure.

# mdadm --stop --scan

Effacez les métadonnées RAID persistantes sur toutes les partitions.

# mdadm --zero-superblock /dev/sda1 # mdadm --zero-superblock /dev/sda2 # mdadm --zero-superblock /dev/sda3 # mdadm --zero-superblock /dev/sdb1 # mdadm --zero-superblock /dev/sdb2 # mdadm --zero-superblock /dev/sdb3 ...

Il ne reste plus qu’à supprimer les tables de partitions.

# sgdisk --zap-all /dev/sda # sgdisk --zap-all /dev/sdb ...

Post Scriptum 28 janvier 2021 : Après la publication de cet article, deux lecteurs ont attiré mon attention sur la commande wipefs , qui fait essentiellement la même chose. J’ai donc expérimenté un peu avec cette commande, et effectivement, elle simplifie les choses de manière significative.

Voici ce que cela donne avec quatre disques durs sur un serveur installé en RAID 6.

# wipefs --all /dev/sda /dev/sda: 2 bytes were erased at offset 0x000001fe (dos): 55 aa /dev/sda: calling ioclt to re-read partition table: Success # wipefs --all /dev/sdb /dev/sdb: 2 bytes were erased at offset 0x000001fe (dos): 55 aa /dev/sdb: calling ioclt to re-read partition table: Success # wipefs --all /dev/sdc /dev/sdc: 2 bytes were erased at offset 0x000001fe (dos): 55 aa /dev/sdc: calling ioclt to re-read partition table: Success # wipefs --all /dev/sdd /dev/sdd: 2 bytes were erased at offset 0x000001fe (dos): 55 aa /dev/sdd: calling ioclt to re-read partition table: Success # lsblk NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT sda 8:0 0 60G 0 disk sdb 8:16 0 60G 0 disk sdc 8:32 0 60G 0 disk sdd 8:48 0 60G 0 disk ...

Attention : wipefs n’efface que les tables de partitions, les signatures de systèmes de fichiers et les métadonnées RAID. Les données elles-mêmes restent sur le disque et peuvent éventuellement être récupérées avec un outil comme PhotoRec.

Pour supprimer efficacement les données d’un disque sans avoir à recourir à sa destruction mécanique, vous pouvez utiliser la commande shred comme ceci par exemple.

# shred -vzn 8 /dev/sda shred: /dev/sda: pass 1/9 (random)... shred: /dev/sda: pass 1/9 (random)...522MiB/60GiB 0% shred: /dev/sda: pass 1/9 (random)...735MiB/60GiB 1% shred: /dev/sda: pass 1/9 (random)...982MiB/60GiB 1% shred: /dev/sda: pass 1/9 (random)...1005MiB/60GiB 1% shred: /dev/sda: pass 1/9 (random)...1.4GiB/60GiB 2% ...

Utilisée avec les options ci-dessus, la commande shred est d’ailleurs conforme au standard 5220-22M du US Department of Defense concernant l’effacement de données sur un support magnétique.

