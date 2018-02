Initialiser un dépôt Github sous CentOS 6

Ces dernières semaines, j’ai créé une série de dépôts Github pour ranger proprement mes scripts post-installation pour les différentes distributions Linux que j’utilise sur les serveurs et les postes de travail. Sur le vieux matériel qui ne supporte pas un OS 64-bits, il m’arrive parfois d’installer CentOS 6, vu que c’est encore supporté officiellement jusqu’en 2020. Or, je viens de tomber sur une erreur inattendue, que j’ai décidé de documenter ici.

Lorsqu’on crée un dépôt sur Github et qu’on décide de l’initialiser manuellement, l’interface est assez conviviale dans la mesure où elle nous affiche la série de commandes nécessaires à l’initialisation du dépôt.

Je me suis alors retrouvé confronté à l’erreur suivante.

# git push -u origin master The requested URL returned error: 403 Forbidden while accessing https://github.com/kikinovak/centos-6-server-lan.git/info/refs fatal: HTTP request failed

Une recherche effectuée sur le Web m’a montré que je n’étais pas le seul à avoir cette erreur. Il se trouve que la version de git livrée avec CentOS 6 est assez ancienne.

# git --version git version 1.7.1

La plupart des tutos conseillent de résoudre le problème en effectuant une mise à jour de git , le plus souvent en passant par le dépôt tiers RPMForge, qui n’est plus maintenu depuis des lustres.

Pour faire les choses plus proprement, on va garder notre version de git et adapter la commande d’initialisation en conséquence.

# git init # git add README.md # git commit -m "Commit initial." # git remote add origin \ https://kikinovak@github.com/kikinovak/centos-6-server-lan.git # git push -u origin master

Notons enfin que si à l’avenir je souhaite accéder à ce dépôt en écriture, il faudra que je le rapatrie comme ceci.

# git clone \ https://kikinovak@github.com/kikinovak/centos-6-server-lan