Personnaliser GDM sous CentOS

GDM (GNOME Display Manager) est le gestionnaire de connexion par défaut de Red Hat Enterprise Linux et CentOS pour les environnements de bureau officiellement supportés. Il s’affiche donc non seulement pour le bureau GNOME, il se substitue également à KDM ou SDDM lorsqu’on opte pour un bureau KDE.

Il m’arrive d’avoir à personnaliser ce composant du système, pour remplacer le logo du distributeur par celui de mon entreprise, ou pour désactiver l’affichage de la liste des utilisateurs lorsque ceux-ci sont trop nombreux. Étant donné que la personnalisation de certains composants de GNOME est un peu particulière, j’en ai fait un petit article pour documenter la configuration.

Afficher un logo personnalisé

Dans la configuration par défaut, GDM affiche le logo de CentOS.

Si l’on souhaite remplacer le logo du distributeur par un logo personnalisé, il faut d’abord créer un fichier /etc/dconf/profile/gdm en l’éditant comme ceci.

user-db:user system-db:gdm file-db:/usr/share/gdm/greeter-dconf-defaults

Ensuite, je vais créer un deuxième fichier /etc/dconf/db/gdm.d/01-logo que je vais éditer comme ceci.

[org/gnome/login-screen] logo='/usr/share/pixmaps/microlinux-logo.png'

Pour le format du logo, on a le choix entre tous les formats image courants et moins courants comme le PNG, le JPG, le SVG et beaucoup d’autres encore. En ce qui concerne la taille, l’image est automatiquement redimensionnée proportionnellement pour une hauteur de 48 pixels.

Il ne me reste plus qu’à mettre à jour la base de données système pour prendre en compte les modifications.

# dconf update

Et voilà comment ça se présente dorénavant.

Désactiver la liste des utilisateurs

Sur une installation dans une école ou une entreprise, avec une authentification centralisée et un nombre important d’utilisateurs, il est conseillé de désactiver l’affichage de la liste des utilisateurs.

Là encore, il faut d’abord passer par le fichier /etc/dconf/profile/gdm qu’on a vu tout à l’heure. Si vous ne l’avez pas créé pour la personnalisation du logo, il va falloir le faire maintenant.

user-db:user system-db:gdm file-db:/usr/share/gdm/greeter-dconf-defaults

Ensuite, créer un fichier /etc/dconf/db/gdm.d/00-login-screen en l’éditant comme ceci.

[org/gnome/login-screen] # Ne pas afficher la liste des utilisateurs disable-user-list=true

Là aussi, il faut mettre à jour la base de données du système pour prendre en compte les modifications.

# dconf update

À la prochaine déconnexion, GDM demandera à l’utilisateur de fournir son identifiant.