Introduction à Linux & l’Open Source – Une formation vidéo pour tous

Confinement Jour 35. Comme beaucoup de gens, je me retrouve au chômage partiel, du moins pour tout ce qui touche à la formation présentielle et aux installations sur site. J’ai donc passé les deux dernières semaines à confectionner un cours de culture générale sur Linux et l’Open Source, en une série de dix-sept vidéos courtes et accessibles à tout le monde.

À qui s’adresse cette petite formation ?

aux décideurs des entreprises frileux face à Linux et l’Open Source

aux responsables informatiques des administrations

aux professionnels de Linux curieux d’en savoir un peu plus

aux particuliers qui utilisent Linux sans savoir ce que c’est

à tous ceux qui pensent que « Linux » est une marque de lessive

Cliquez ici pour voir la formation en entier (durée : 1h22) :

Voici le programme de la formation en détail.

L’ensemble des vidéos a été confectionné sur une station de travail OpenSUSE Leap KDE avec le logiciel de présentation LibreOffice Impress et l’application de screencast Vokoscreen.

