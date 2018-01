Naviguer dans les répertoires

Voici le quatrième volet de mon cours d’introduction au shell Bash. La dernière fois, nous avons vu l’affichage à l’écran. Aujourd’hui, nous abordons certains aspects de la navigation dans l’arborescence des répertoires.

Le caractère ~

Le caractère ~ (tilde) représente le répertoire d’accueil de l’utilisateur courant.

$ whoami kikinovak $ cd ~ $ pwd /home/kikinovak $ ls ~/ISO CentOS Debian Mageia Neon PopOS Slax SolydK Ubuntu

Si le caractère ~ est immédiatement suivi d’un mot, ce dernier est considéré comme un nom d’utilisateur.

# pwd /root # cd ~microlinux # pwd /home/microlinux

La commande interne cd

La commande cd sans argument permet à l’utilisateur de revenir dans son répertoire d’accueil.

$ cd $ pwd /home/kikinovak

Comme nous venons de le voir, on peut effectuer la même opération en utilisant le caractère ~ , qui représente le répertoire d’accueil de l’utilisateur courant.

$ cd ~ $ pwd /home/kikinovak

L’option - permet de revenir dans le répertoire précédent.

$ pwd /home/kikinovak $ cd /tmp/ $ pwd /tmp $ cd - /home/kikinovak $ pwd /home/kikinovak

Gérer une pile de répertoires avec pushd et popd

La commande cd avec l’option - est très pratique pour revenir dans le répertoire précédent. Or, il peut s’avérer pratique d’empiler les chemins pour les réutiliser par la suite. Dans ce cas, on utilisera les commandes pushd , popd et dirs pour gérer les piles de répertoire, comme le montre l’exemple suivant.

$ pwd /home/kikinovak $ pushd /tmp/ /tmp ~ $ pushd /var/log/ /var/log /tmp ~ $ pushd /usr/bin/ /usr/bin /var/log /tmp ~ $ dirs /usr/bin /var/log /tmp ~ $ popd /var/log /tmp ~ $ popd /tmp ~ $ popd ~ $ pwd /home/kikinovak

Chaque invocation de pushd ajoute un chemin à la pile de répertoires. En contrepartie, popd enlève un chemin à cette pile et revient dans le répertoire précédent sur la pile. Quant à la commande dirs , elle sert tout simplement à afficher la pile.

La suite au prochain numéro.