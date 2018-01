Qu’est-ce que le shell ?

Comme la plupart des administrateurs Linux, j’ai appris à me servir du shell Bash “sur le tas”, en lisant de la documentation et des tutos, en recopiant des scripts shell et en les adaptant à ma sauce, avec une bonne dose de tentative et échec. Au fil des années, j’ai rédigé une floppée de scripts Bash, sans avoir jamais appris de manière formelle à le faire. Depuis quelque temps, je me suis dit que ça serait peut-être une bonne idée de mettre un peu d’ordre dans tout ça. On va donc tenter d’expliquer le shell Bash aux débutants, en commençant par le début, en mettant un pied devant l’autre et en terminant par la fin. Suivez le guide, et on verra ce que ça donne en cours de route.

Définition du shell

Le shell est un programme ayant pour fonction d’assurer l’interface entre l’utilisateur et le système Linux. C’est un interpréteur de commandes. Autrement dit, c’est quelque chose qui vous permet de communiquer avec l’ordinateur par le biais du clavier et de l’écran. Le shell est donc la partie du système qui vous permet de saisir des commandes.

Si vous savez invoquer des commandes dans un shell, vous êtes capable d’écrire un script shell (ou script Bash, puisque nous parlons ici du shell Bash). Un script shell, c’est tout simplement une série de commandes écrites dans un fichier. Le shell lit les commandes depuis le fichier comme si vous les invoquiez directement dans un terminal.

Il y donc deux manières d’utiliser Bash :

comme interface utilisateur ;

comme environnement de programmation.

Plusieurs shells sont disponibles sur les plates-formes Linux.

Caractéristiques du shell

Les interpréteurs de commandes disponibles en environnement Unix et Linux ont en commun les fonctionnalités suivantes.

Ils proposent un jeu de caractères spéciaux permettant de déclencher des actions particulières.

Ils possèdent des commandes internes et des mots clés parmi lesquels certains sont utilisés pour faire de la programmation.

Ils utilisent des fichiers d’initialisation permettant à un utilisateur de paramétrer son environnement de travail.

Chaque shell propose ses propres caractères spéciaux, commandes internes, mots clés et fichiers de paramétrage. Heureusement, les interpréteurs les plus utilisés actuellement dérivent tous du shell Bourne et ont, par conséquent, un certain nombre de fonctionnalités en commun.

Historique du shell

Le shell qui est considéré comme le plus ancien est le Bourne Shell ( sh ). Il a été écrit dans les années 1970 par Steve Bourne aux laboratoires AT&T. Outre sa capacité à lancer des commandes, il offre des fonctionnalités de programmation. Le Bourne Shell est un shell ancien qui est de moins en moins utilisé sur les plates-formes Unix.

Durant la même période, Bill Joy invente le C-Shell ( csh ), incompatible avec le Bourne Shell, mais qui offre des fonctionnalités supplémentaires telles que l’historique des commandes, le contrôle des tâches ou la possibilité de créer des alias de commandes. Ces trois aspects seront repris plus tard dans le Korn Shell. Le C-Shell est peu utilisé dans le monde Unix.

En 1983, David Korn reprend le Bourne Shell et l’enrichit. Ce nouvel interpréteur prendra le nom de Korn Shell ( ksh ). Il sera de plus en plus employé et deviendra un standard de fait. Le ksh88 (version datant de 1988) est, avec le Bourne Again Shell, le shell le plus utilisé actuellement. Il a servi de base à la normalisation POSIX du shell.

En 1993, une nouvelle version du Korn Shell voit le jour ( ksh93 ). Celle-ci présente une compatibilité arrière avec le ksh88 , à quelques exceptions près. Le ksh93 est disponible sur certaines versions Unix récentes comme Solaris et AIX.

La Free Software Foundation propose le Bourne Again Shell ( bash ). Bash est censé être le shell standard des systèmes GNU. Le jeu de mots qui constitue son nom est un hommage à Steven Bourne. Bash est conforme à la norme POSIX à laquelle il a ajouté quelques extensions. Ce shell est l’interpréteur fourni en standard sur les systèmes Linux. Il est également disponible en standard ou en téléchargement sur les systèmes Unix.

Scripts de démarrage

Sur certaines plates-formes, les scripts de démarrage sont interprétés par un Bourne Shell. Si l’on souhaite modifier ces scripts ou créer de nouveaux scripts de démarrage, il faut dans ce cas se restreindre à la syntaxe Bourne Shell. De manière plus générale, il faut utiliser la syntaxe qui correspond au shell qui interprète les scripts de démarrage.

Autres scripts

Dans les cas les plus fréquents – scripts de traitement exécutés en mode de fonctionnement Unix normal – le développeur choisira soit le shell Bash, soit le Korn Shell 88 ou 93, selon le shell disponible sur sa plate-forme. En ce qui nous concerne, nous nous concentrerons sur le shell Bash.

Documentation

Christine Deffaix-Rémy – Programmation shell sous Unix/Linux, pp. 19 – 22

Brian Ward – How Linux Works, p. 249

Cameron Newham – Learning the Bash shell, pp. 1 – 5

Carl Albing – Bash Cookbook, pp. 1 – 4

La suite au prochain numéro.