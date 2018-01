L’affichage à l’écran

Voici le troisième volet de mon cours d’introduction au shell Bash. La dernière fois, nous avons vu les commandes internes et externes. Aujourd’hui, nous abordons les différentes manières d’afficher des informations à l’écran.

La commande echo

La commande interne echo permet de réaliser des affichages à l’écran.

$ echo Yatahongaga ! Yatahongaga !

Ce qui suit la commande echo est considéré comme un argument ou une série d’arguments. L’affichage sera donc traité en conséquence.

$ echo Du texte avec des espaces Du texte avec des espaces

Pour préserver l’espacement, il faudra utiliser des guillemets ou des apostrophes.

$ echo "Du texte avec des espaces" Du texte avec des espaces $ echo 'Du texte avec des espaces' Du texte avec des espaces

La commande echo du shell Bash doit être utilisée avec l’option -e pour que l’interprétation des caractères d’échappement ait lieu. Pour plus de détails, voir man echo .

Le caractère



Le caractère

sert à provoquer un saut de ligne.

$ echo -e "Première ligne

Deuxième ligne

Troisième ligne" Première ligne Deuxième ligne Troisième ligne

On peut également utiliser des apostrophes au lieu des guillemets.

$ echo -e 'Première ligne

Deuxième ligne

Troisième ligne' Première ligne Deuxième ligne Troisième ligne

Le caractère \c

Le caractère \c sert à éliminer le saut de ligne naturel de la commande echo . Il doit se situer impérativement en dernière position de l’argument de echo , juste avant le guillemet fermant. L’option -e est indispensable pour l’interprétation du caractère d’échappement \c .

$ echo "Première ligne" ; echo "Deuxième ligne" Première ligne Deuxième ligne $ echo -e "Première ligne\c" ; echo -e "Deuxième ligne\c" Première ligneDeuxième ligne $

Alternativement, l’option -n peut remplacer le caractère \c .

$ echo -n "Première ligne" ; echo -n "Deuxième ligne" Première ligneDeuxième ligne $

Le caractère \t

Le caractère \t permet d’afficher une tabulation.

$ echo -e "|\tTab 1\tTab 2\tTab 3\tTab 4\t|" | Tab 1 Tab 2 Tab 3 Tab 4 |

Pour aller plus loin

À partir du moment où l’on souhaite contrôler davantage le formatage de l’affichage du shell, on utilisera la commande printf . Nous l’aborderons plus loin, étant donné qu’elle est un peu “pointue” à manipuler. Pour l’instant, nous allons faire avec les moyens de bord et utiliser echo avec la poignée d’options de mise en forme que nous venons de voir.

Documentation

Christine Deffaix-Rémy – Programmation shell sous Unix/Linux, pp. 27 – 30

Carl Albing – Bash Cookbook, pp. 28 – 33

La suite au prochain numéro.