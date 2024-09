Ansible par la pratique (11) – Handler

Voici le onzième article de la formation Ansible. Dans notre précédent article, nous avons installé un serveur web simple à l’aide d’un playbook Ansible. Aujourd’hui nous allons peaufiner la configuration d’Apache, ce qui nous permettra de découvrir un autre concept fondamental : les handlers.

Exécuter une tâche en cas de changement

Placez-vous dans le répertoire du onzième atelier pratique :

$ cd ~/formation-ansible/atelier-11

Voici les quatre machines virtuelles de cet atelier :

Machine virtuelle Adresse IP control 10.23.45.10 target01 10.23.45.20 target02 10.23.45.30 target03 10.23.45.40

Toutes ces VM tournent sous Debian. Démarrez-les :

$ vagrant up

Connectez-vous au Control Host :

$ vagrant ssh control

L’environnement de cet atelier est préconfiguré et prêt à l’emploi :

Ansible est installé sur le Control Host.

Le fichier /etc/hosts du Control Host est correctement renseigné.

du Control Host est correctement renseigné. L’authentification par clé SSH est établie sur les trois Target Hosts.

Le répertoire du projet existe et contient une configuration de base et un inventaire.

Direnv est installé et activé pour le projet.

Le validateur de syntaxe yamllint est également disponible.

Rendez-vous dans le répertoire du projet :

$ cd ansible/projets/ema/ direnv: loading ~/ansible/projets/ema/.envrc direnv: export +ANSIBLE_CONFIG $ ls -l total 12 -rw-r--r-- 1 vagrant vagrant 65 Sep 19 11:13 ansible.cfg -rw-r--r-- 1 vagrant vagrant 135 Sep 19 11:13 inventory drwxr-xr-x 2 vagrant vagrant 4096 Sep 19 11:13 playbooks

L’inventaire des machines définit un groupe [debian] avec les trois Target Hosts :

$ cat inventory [debian] target01 target02 target03 [debian:vars] ansible_python_interpreter=/usr/bin/python3 ansible_user=vagrant ansible_become=yes

Testez la connectivité à vos cibles :

$ ansible debian -m ping target01 | SUCCESS => { "changed": false, "ping": "pong" } target02 | SUCCESS => { "changed": false, "ping": "pong" } target03 | SUCCESS => { "changed": false, "ping": "pong" }

Exécutez le playbook apache-01.yml du précédent article :

$ cd playbooks/ $ ansible-playbook apache-01.yml

Pour commencer, nous allons étoffer notre playbook en ajoutant une redirection :

- name: Configure redirect copy: dest: /etc/apache2/conf-available/redirect.conf content: | Redirect /start http://www.startpage.com

Sur les systèmes Debian, ce genre de configuration doit être intégrée à l’aide de la commande a2enconf qui crée un lien symbolique dans le répertoire adjacent /etc/apache2/conf-enabled . Le paramètre creates garantit l’idempotence de la tâche :

- name: Activate redirect command: cmd: a2enconf redirect creates: /etc/apache2/conf-enabled/redirect.conf

La commande a2enconf est définie par le paramètre cmd du module command . On pourrait très bien se contenter de ce seul paramètre. Dans ce cas, Ansible exécuterait la commande à chaque invocation du playbook en affichant un changement, étant donné que les commandes ne sont jamais idempotentes par défaut.

C’est le paramètre creates qui garantit l’idempotence ici. Il indique le chemin vers un fichier (ou un lien symbolique dans notre cas). Si le fichier (ou le lien symbolique) en question est déjà présent sur le système, Ansible fait l’impasse sur l’exécution de la commande et affiche ok .

Il ne reste plus qu’à prendre en compte cette nouvelle configuration :

- name: Reload Apache service: name: apache2 state: reloaded

Exécutez le playbook avec les tâches que nous venons de définir :

$ ansible-playbook apache-01.yml --start-at-task="*redirect*" PLAY [debian] ************************************************************************ TASK [Gathering Facts] *************************************************************** ok: [target02] ok: [target03] ok: [target01] TASK [Configure redirect] ************************************************************ changed: [target03] changed: [target02] changed: [target01] TASK [Activate redirect] ************************************************************* changed: [target02] changed: [target03] changed: [target01] TASK [Reload Apache] ***************************************************************** changed: [target01] changed: [target02] changed: [target03] PLAY RECAP *************************************************************************** target01 : ok=4 changed=3 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0 target02 : ok=4 changed=3 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0 target03 : ok=4 changed=3 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0

Testez le résultat dans un navigateur web ou plus simplement avec curl :

$ curl target01/start <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"> <html><head> <title>302 Found</title> </head><body> <h1>Found</h1> <p>The document has moved <a href="http://www.startpage.com">here</a>.</p> <hr> <address>Apache/2.4.62 (Debian) Server at target01 Port 80</address> </body></html>

À première vue, tout se passe comme prévu. Le problème ici, c’est que les états reloaded et restarted du module service ne sont jamais idempotents. Autrement dit : le rechargement du service s’effectue dans tous les cas, peu importe s’il y a eu un changement dans la configuration ou non.

Et c’est précisément dans ce genre de situation où nous allons utiliser un handler : une tâche qui est appelée uniquement lorsqu’il y a eu un changement.

Dans un premier temps, nous allons modifier la tâche qui effectue le changement en question. La section notify envoie une notification au handler :

- name: Configure redirect copy: dest: /etc/apache2/conf-available/redirect.conf content: | Redirect /start http://www.startpage.com notify: Reload Apache

La tâche en question va déménager dans une nouvelle section handlers qui se situe au même niveau que la section tasks :

handlers: - name: Reload Apache service: name: apache2 state: reloaded

Dans l’état actuel des choses, il n’y aura rien de nouveau sous le soleil. Pour voir notre handler en action, il nous suffit de modifier la redirection comme ceci par exemple :

- name: Configure redirect copy: dest: /etc/apache2/conf-available/redirect.conf content: | Redirect /start https://www.startpage.com notify: Reload Apache

Voici la nouvelle mouture de notre playbook dans son intégralité :

--- # apache-01.yml - hosts: debian tasks: - name: Update package information apt: update_cache: true cache_valid_time: 3600 - name: Install Apache apt: name: apache2 - name: Start & enable Apache service: name: apache2 state: started enabled: true - name: Install custom web page copy: dest: /var/www/html/index.html mode: 0644 content: | <!doctype html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <title>Test</title> </head> <body> <h1>My first Ansible-managed website</h1> </body> </html> - name: Configure redirect copy: dest: /etc/apache2/conf-available/redirect.conf content: | Redirect /start https://www.startpage.com notify: Reload Apache - name: Activate redirect command: cmd: a2enconf redirect creates: /etc/apache2/conf-enabled/redirect.conf handlers: - name: Reload Apache service: name: apache2 state: reloaded ...

Et voici le résultat des courses :

$ ansible-playbook apache-01.yml --start-at-task="*redirect*" PLAY [debian] ************************************************************************ TASK [Gathering Facts] *************************************************************** ok: [target02] ok: [target03] ok: [target01] TASK [Configure redirect] ************************************************************ changed: [target03] changed: [target02] changed: [target01] TASK [Activate redirect] ************************************************************* ok: [target03] ok: [target02] ok: [target01] RUNNING HANDLER [Reload Apache] ****************************************************** changed: [target01] changed: [target03] changed: [target02] PLAY RECAP *************************************************************************** target01 : ok=4 changed=2 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0 target02 : ok=4 changed=2 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0 target03 : ok=4 changed=2 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0

Quelques remarques en vrac :

Un handler est identifié par son nom.

La notification est envoyée dans la section notify de la tâche.

de la tâche. Les handlers sont exécutés à la fin d’un play le cas échéant.

Il arrive assez régulièrement que vous ayez besoin d’exécuter un handler avant la fin d’un play. Dans ce cas, vous pouvez forcer l’exécution de tous les handlers notifiés jusqu’ici en utilisant la commande suivante dans le playbook :

- meta: flush_handlers

Quittez le Control Host :

$ exit

Supprimez toutes les VM :

$ vagrant destroy -f

Exercice

Placez-vous dans le répertoire du douzième atelier pratique :

$ cd ~/formation-ansible/atelier-12

Voici les quatre machines virtuelles de cet atelier :

Machine virtuelle Adresse IP control 10.23.45.10 target01 10.23.45.20 target02 10.23.45.30 target03 10.23.45.40

Les VM tournent toutes sous Rocky Linux. Démarrez-les :

$ vagrant up

Connectez-vous au Control Host :

$ vagrant ssh control

L’environnement de cet atelier est préconfiguré et prêt à l’emploi :

Ansible est installé sur le Control Host.

Le fichier /etc/hosts du Control Host est correctement renseigné.

du Control Host est correctement renseigné. L’authentification par clé SSH est établie sur les trois Target Hosts.

Le répertoire du projet existe et contient une configuration de base et un inventaire.

Direnv est installé et activé pour le projet.

Le validateur de syntaxe yamllint est également disponible.

Rendez-vous dans le répertoire du projet :

$ cd ansible/projets/ema/ direnv: loading ~/ansible/projets/ema/.envrc direnv: export +ANSIBLE_CONFIG $ ls -l total 8 -rw-r--r--. 1 vagrant vagrant 65 Sep 19 14:26 ansible.cfg -rw-r--r--. 1 vagrant vagrant 128 Sep 19 14:26 inventory drwxr-xr-x. 2 vagrant vagrant 6 Sep 19 14:26 playbooks

L’inventaire des machines définit un groupe [redhat] avec les trois Target Hosts :

$ cat inventory [redhat] target01 target02 target03 [redhat:vars] ansible_python_interpreter=/usr/bin/python3 ansible_user=vagrant ansible_become=yes

Écrivez un playbook chrony.yml qui assure la synchronisation NTP de tous vos Target Hosts :

Installez le paquet chrony .

. Activez et démarrez le service chronyd correspondant.

correspondant. Jetez un œil sur le fichier de configuration /etc/chrony.conf fourni par défaut.

fourni par défaut. Installez une configuration personnalisée (cf. ci-dessous).

Prenez en compte cette nouvelle configuration.

Vérifiez la syntaxe correcte de votre playbook chrony.yml .

. Vérifiez l’idempotence de votre playbook.

Voici la configuration à installer :

# /etc/chrony.conf server 0.fr.pool.ntp.org iburst server 1.fr.pool.ntp.org iburst server 2.fr.pool.ntp.org iburst server 3.fr.pool.ntp.org iburst driftfile /var/lib/chrony/drift makestep 1.0 3 rtcsync logdir /var/log/chrony

Attention : le service chronyd n’accepte pas la directive reloaded . Autrement dit, vous devez passer par un systemctl restart chronyd pour prendre en charge la nouvelle configuration. Il faudra donc utiliser la directive restarted dans le module service .

La suite au prochain numéro.

