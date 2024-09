Ansible par la pratique (5) – Direnv

Voici le cinquième article de la formation Ansible. Dans mon précédent article, nous avons mis en place l’authentification par clé SSH entre le Control Host et les Target Hosts avant d’envoyer un ping Ansible vers ces derniers. Aujourd’hui, nous allons voir de plus près un composant qui ne fait pas partie d’Ansible à proprement parler, mais qui va nous faciliter la vie dans l’organisation et la gestion de nos configurations : l’outil direnv .

Gérer les variables de projet avec Direnv

Là comme ailleurs, nous allons préférer la pratique à la théorie. Placez-vous dans le répertoire du quatrième atelier pratique :

$ cd ~/formation-ansible/atelier-04

Voici les deux machines virtuelles de cet atelier :

Machine virtuelle Adresse IP debian 10.23.45.10 rocky 10.23.45.20

Démarrez les machines virtuelles :

$ vagrant up

Connectez-vous à la VM sous Debian :

$ vagrant ssh debian

direnv est une extension du shell qui permet de définir ou de modifier des variables d’environnement en fonction du répertoire de travail en cours. L’opération se fait de manière automatique, simplement en changeant de répertoire. Dès que vous quittez le répertoire en question, les modifications spécifiques sont supprimées.

Mettez à jour les informations sur les paquets :

$ sudo apt update

direnv est fourni par les dépôts officiels de la distribution :

$ sudo apt install -y direnv

Pour intégrer direnv au shell Bash, ajoutez une ligne au fichier de configuration ~/.bashrc :

$ echo 'eval "$(direnv hook bash)"' >> ~/.bashrc

Activez direnv sans passer par une reconnexion :

$ source ~/.bashrc

Pour utiliser direnv , il suffit de créer un fichier .envrc avec une définition de variable dans un répertoire donné :

$ mkdir -v monprojet mkdir: created directory 'monprojet' $ cd monprojet/ $ pwd /home/vagrant/monprojet

À présent, créez le fichier .envrc suivant dans ce répertoire :

$ echo "export TESTVAR=Yatahongaga" > .envrc

Chaque fois que vous créez ou modifiez un tel fichier .envrc , direnv vous affiche une demande d’autorisation qu’il faudra confirmer explicitement :

direnv: error /home/vagrant/monprojet/.envrc is blocked. Run `direnv allow` to approve its content $ direnv allow direnv: loading ~/monprojet/.envrc direnv: export +TESTVAR

Partant de là, la définition de la variable TESTVAR dépendra du répertoire où vous vous trouvez :

$ echo $TESTVAR Yatahongaga $ cd direnv: unloading $ echo $TESTVAR $ cd monprojet/ direnv: loading ~/monprojet/.envrc direnv: export +TESTVAR $ echo $TESTVAR Yatahongaga

À présent, nous allons modifier .envrc pour utiliser expand_path , une fonction qui transforme un chemin relatif en chemin absolu :

$ echo 'export ANSIBLE_CONFIG=$(expand_path ansible.cfg)' > .envrc direnv: error /home/vagrant/monprojet/.envrc is blocked. Run `direnv allow` to approve its content $ direnv allow direnv: loading ~/monprojet/.envrc direnv: export +ANSIBLE_CONFIG

La valeur de la variable ANSIBLE_CONFIG correspondra au chemin absolu du fichier ansible.cfg en argument :

$ echo $ANSIBLE_CONFIG /home/vagrant/monprojet/ansible.cfg $ mkdir -v sousrepertoire mkdir: created directory 'sousrepertoire' $ cd sousrepertoire/ $ echo $ANSIBLE_CONFIG /home/vagrant/monprojet/ansible.cfg

Peut-être bien que vous ne voyez pas exactement à quoi tout cela peut nous servir. Je vous conseille de suspendre votre jugement et d’attendre la mise en place de nos premiers playbooks Ansible. Vous verrez alors toute l’utilité de direnv .

Quittez la VM :

$ exit

Installer Direnv sous Rocky Linux

Connectez-vous à la VM sous Rocky Linux :

$ vagrant ssh rocky

Red Hat Enterprise Linux et les clones comme Rocky Linux ne fournissent pas direnv , ni dans les dépôts officiels ni même dans les dépôts tiers comme EPEL. Il faut donc procéder à une installation manuelle depuis la page du projet :

$ VERSION="2.34.0" $ sudo wget https://github.com/direnv/direnv/releases/download/v$VERSION/direnv.linux-amd64 \ -O /usr/local/bin/direnv $ sudo chmod 0755 /usr/local/bin/direnv $ echo 'eval "$(direnv hook bash)"' >> ~/.bashrc $ source ~/.bashrc

Maintenant que direnv est installé, je peux tester son bon fonctionnement :

$ mkdir test $ cd test/ $ pwd /home/vagrant/test $ echo "export TESTVAR=Yatahongaga" > .envrc direnv: error /home/vagrant/test/.envrc is blocked. Run `direnv allow` to approve its content $ direnv allow direnv: loading ~/test/.envrc direnv: export +TESTVAR $ echo $TESTVAR Yatahongaga $ cd direnv: unloading

Quittez la VM :

$ exit

Supprimez les deux VM :

$ vagrant destroy -f

