Configuration de base du pare-feu FirewallD sur un serveur Rocky Linux 8

FirewallD est un système de pare-feu principalement utilisé sur les systèmes Fedora et Red Hat Enterprise Linux et toutes les distributions dérivées de cette dernière comme Rocky Linux, Alma Linux, Springdale Linux et Oracle Linux. On le trouve également sur d’autres distributions comme OpenSUSE. C’est un frontal à iptables qui comporte une série d’avantages par rapport à la gestion « classique » d’un pare-feu avec un script shell fait maison.

FirewallD a un comportement dynamique, ce qui veut dire qu’un changement « à chaud » de la configuration n’entraîne pas nécessairement un rechargement intégral de l’ensemble des règles du pare-feu avec toutes les perturbations que cela entraîne.

Il est plus confortable à manipuler qu’une litanie de règles iptables .

. Les règles prédéfinies sont probablement plus saines que ce que l’on pourra concocter avec un script fait maison.

FirewallD est très bien documenté dans la littérature imprimée et un peu partout sur le web. Je ne vais donc pas réinventer la roue et vous concocter un cours magistral sur FirewallD. Au lieu de cela, je vais reprendre les trois cas pratiques présentés dans mon article sur NetworkManager et procéder à la configuration de base du pare-feu pour chacun d’entre eux.

Qu’est-ce que j’entends concrètement par « configuration de base » ?

Associer les interfaces réseau aux zones appropriées. Une zone est une collection de règles de pare-feu associées à un certain contexte. FirewallD fournit toute une série de zones prédéfinies. Supprimer quelques services prédéfinis comme cockpit , dhcpv6-client , mdns ou samba-client . Autoriser le seul service SSH comme point de départ. L’ouverture et/ou la redirection des ports sera traitée au fur et à mesure dans les articles sur les services correspondants.

FirewallD sur un serveur LAN

Le serveur dispose d’une interface réseau enp3s0 associée à la zone public .

$ nmcli con show NAME UUID TYPE DEVICE LAN 7be5ccc4-a7c8-4c43-abf6-f4882edf70d3 ethernet enp3s0 $ firewall-cmd --get-active-zones public interfaces: enp3s0

Je définis la zone appropriée internal pour l’interface.

$ sudo firewall-cmd --permanent --zone=internal --change-interface=enp3s0 $ sudo firewall-cmd --set-default-zone=internal

Théoriquement, rien ne m’empêcherait de conserver la zone public par défaut. C’est juste une question de pratique personnelle. Pour ma part, je réserve la zone public aux machines disposant d’une ouverture frontale sur Internet.

Je supprime quelques services prédéfinis.

$ sudo firewall-cmd --permanent --remove-service=cockpit $ sudo firewall-cmd --permanent --remove-service=dhcpv6-client $ sudo firewall-cmd --permanent --remove-service=mdns $ sudo firewall-cmd --permanent --remove-service=samba-client $ sudo firewall-cmd --reload

FirewallD sur un routeur

Le serveur dispose de deux interfaces enp2s0 ( WAN ) et enp3s1 ( LAN ) associées à la zone public .

$ nmcli con show NAME UUID TYPE DEVICE WAN a46043b5-c71d-3795-9548-96e5c136f942 ethernet enp2s0 LAN 9667c35b-5f84-4de8-9300-f4144a6db1c6 ethernet enp3s1 $ firewall-cmd --get-active-zones public interfaces: enp2s0 enp3s1

Dans un premier temps, j’associe la zone external à l’interface enp2s0 .

$ sudo firewall-cmd --permanent --zone=external --change-interface=enp2s0

Ensuite, j’associe la zone internal à l’interface enp3s1 .

$ sudo firewall-cmd --permanent --zone=internal --change-interface=enp3s1

Je définis la zone internal comme zone par défaut.

$ sudo firewall-cmd --set-default-zone=internal

Je supprime quelques services prédéfinis.

$ sudo firewall-cmd --permanent --remove-service=cockpit $ sudo firewall-cmd --permanent --remove-service=dhcpv6-client $ sudo firewall-cmd --permanent --remove-service=mdns $ sudo firewall-cmd --permanent --remove-service=samba-client $ sudo firewall-cmd --reload

Je redémarre le serveur et je vérifie successivement la configuration des zones.

$ sudo firewall-cmd --list-all --zone=internal $ sudo firewall-cmd --list-all --zone=external

Notez que la configuration par défaut de la zone external gère d’emblée le relais des paquets sans qu’il y ait quoi que ce soit à configurer à la main.

$ sudo firewall-cmd --list-all --zone=external | grep masquerade masquerade: yes

FirewallD sur un serveur dédié

Le serveur dispose d’une interface réseau eth0 associée à la zone public .

$ nmcli con show NAME UUID TYPE DEVICE WAN f1f2025e-dbed-3596-b314-371972966e30 ethernet eth0 $ firewall-cmd --get-active-zones public interfaces: eth0

J’inscris la zone explicitement dans la configuration de l’interface réseau.

$ echo "ZONE=public" | sudo tee -a /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

J’affiche la configuration de la zone.

$ sudo firewall-cmd --list-all public (active) target: default icmp-block-inversion: no interfaces: eth0 sources: services: cockpit dhcpv6-client ssh ports: protocols: masquerade: no forward-ports: source-ports: icmp-blocks: rich rules:

Je supprime cockpit et dhcpv6-client pour ne garder que le seul service ssh .

$ sudo firewall-cmd --permanent --remove-service=cockpit $ sudo firewall-cmd --permanent --remove-service=dhcpv6-client success $ sudo firewall-cmd --reload success

