La télémaintenance facile avec DWService

DWService est un service de contrôle d’accès à distance facile à prendre en main disponible pour Linux, Windows, Mac OS X et Raspberry. L’agent est publié sous licence libre, et il est gratuitement téléchargeable pour toutes les plate-formes. L’accès aux machines distantes s’effectue depuis un simple navigateur web, même depuis une tablette ou un smartphone.

Pour ma part, j’utilise DWService depuis quelques mois pour accéder aux postes de travail Linux de mes clients, ce qui me permet la plupart du temps de les dépanner rapidement en prenant la main à distance, par exemple pour configurer une nouvelle imprimante.

Depuis peu, je l’installe également sur les serveurs de réseau local que j’installe dans les TPE et PME, ce qui m’évite de configurer une redirection de ports sur le modem/routeur de l’entreprise ou de m’arracher les cheveux lorsque le client n’a pas d’adresse IP fixe. [1]

Enfin, j’ai même eu l’occasion récemment de tester DWService chez un client qui doit piloter un parc de machines distantes tournant sous Windows, et il en est ravi.

Inscription sur la plate-forme

La première étape, c’est la création d’un compte sur la plate-forme en ligne DWService. C’est entièrement gratuit, et tout ce qu’il faut, c’est fournir une adresse e-mail et un mot de passe suffisamment compliqué. Une fois qu’on a confirmé l’adresse e-mail, le tour est joué.

Installer l’agent sur un PC Linux

Une fois que l’on dispose d’un compte valide sur la plate-forme DWService, on peut créer un ou plusieurs agents. On va commencer par créer un agent sur un poste de travail tournant sous Linux.

Sur la page de téléchargement, je récupère la version pour Linux x86 (32/64 bit) . Le téléchargement se présente sous forme d’un fichier dwagent.sh qui pèse un peu moins de 10 Mo. J’ouvre un terminal graphique, et je range le fichier dans un endroit approprié comme /root , en tant que root bien sûr.

Je commence par rendre le fichier exécutable.

# chmod +x dwagent.sh

Je l’exécute depuis le terminal graphique.

# ./dwagent.sh Extracting file ... Running installer ...

J’accepte la licence en cliquant sur Installer.

Je confirme la destination /usr/share/dwagent par défaut.

Je crée un nouvel agent sur ma machine.

Je saisis mon identifiant DWS et mon mot de passe, et je choisis un nom pour l’agent nouvellement créé.

L’agent est installé, et je peux sereinement supprimer le fichier d’installation.

# rm dwagent.sh

Contrôler un PC à distance

À partir de là, mon PC apparaît dans le tableau de bord de DWService. S’il est allumé, il s’affiche sous forme de lien cliquable. Les machines éteintes s’affichent en gris. Notez que le tableau de bord de DWService permet d’organiser les agents en groupes, ce qui s’avère pratique si vous avez beaucoup de machines à gérer. Dans ce cas, vous pourrez les regrouper selon les entreprises, les écoles, les médiathèques, etc.

Dans la fenêtre Applications, je dispose de plusieurs manières d’accéder à mon PC distant. L’onglet Écran permet d’accéder directement à ce qui s’affiche à l’écran du PC, alors que l’onglet Invite de commande ouvre une console sur la machine distante.

Lorsque j’utilise le partage de l’écran distant, je bascule vers l’affichage en plein écran, aussi bien pour le navigateur (touche F11) que pour DWService.

Installer l’agent sur un serveur Linux

La documentation officielle ne le mentionne pas, mais il est également possible d’installer un agent DWService sur un serveur Linux dépourvu d’interface graphique. Dans ce cas, la procédure d’installation affichera un dialogue en mode console.

Pour télécharger dwagent.sh depuis le serveur, on peut utiliser Links.

# links https://www.dwservice.net

Rendre le fichier exécutable.

# chmod +x dwagent.sh

Lancer le programme d’installation.

# ./dwagent.sh Extracting file ... Running installer ... **************************************** Commands: #BACK to go back. #EXIT to exit. **************************************** License This software is free and open source. It consists of one main component and several accessory components defined "app" that could be governed by different licenses. For more informations visit: https://www.dwservice.net/en/licenses-sources.html Security To protect your privacy we guarantee that no information will be stored on our servers and communications are encrypted so third parties can't read them anyway. Software updates The updates of this software are automatic. 1. Install 2. Run 3. I do not accept Option (3): 1 Waiting...

Confirmer la destination /usr/share/dwagent par défaut.

Select the installation path: Path (/usr/share/dwagent): [Entrée] Waiting... Do you want install DWAgent to '/usr/share/dwagent'? 1. Yes 2. No Option (2): 1 Waiting... Folder creation... Downloading file config.xml... Downloading file files.xml... Downloading file agentupd_linux_x86_64.zip... Downloading file agent.zip... Downloading file agentui.zip... Downloading file agentapps.zip... Downloading file agentui_linux_x86_64.zip... Copying files... Installing service... Starting service... Installing monitor... Installing shortcuts...

Je crée un nouvel agent sur mon serveur.

How do you prefer to configure the agent? 1. Entering the installation code 2. Creating a new agent Option (1): 2 Waiting... Enter data to create a new agent: DWS user: info@microlinux.fr DWS password: ********************** Agent name: serveur-microlinux Waiting... Creating agent in progress... Installation has been completed. Removing temp directory ...

Là aussi, je peux faire le ménage et supprimer le programme d’installation.

# rm dwagent.sh

Contrôler un serveur à distance

À partir de là, mon serveur apparaît dans le tableau de bord de DWService comme n’importe quel PC. La seule différence, c’est que l’onglet Écran n’apparaît pas, faute d’interface graphique. Comme il faut s’y attendre, je dois me connecter via l’onglet Invite de commande.

Conclusion

Au bout de quelques mois d’utilisation, je suis ravi de DWService, qui fonctionne à merveille pour contrôler à distance un parc de machines auxquelles on ne peut pas accéder via SSH, ou que l’on doit contrôler en mode graphique. Je ne peux donc que vous le conseiller. Et si vous êtes un administrateur Windows, DWService pourra venir remplacer TeamViewer, étant donné qu’il fonctionne tout aussi bien et que vous n’êtes pas embêté par les restrictions de licence.

Certains fournisseurs d’accès soi-disant “professionnels” considèrent qu’une adresse IP fixe pour une entreprise est un luxe que l’on propose éventuellement en option au client, en le facturant en conséquence. Orange, c’est vous que je regarde avec vos Livebox Pro qui n’ont de pro que le nom.