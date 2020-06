Serveur IMAP avec Dovecot sous CentOS 7

Voici notre troisième article sur la mise en place d’un serveur mail sous CentOS 7. L’installation de Postfix nous a permis d’envoyer et de recevoir des e-mails directement sur le serveur, en utilisant le client mutt . En revanche, l’utilisation d’un client mail externe comme Mozilla Thunderbird nécessite un accès distant aux boîtes mail du serveur. C’est là où Dovecot entre en jeu.

Dovecot est un serveur IMAP et POP3 pour les systèmes d’exploitation Unix et dérivés. Nous n’utiliserons que le seul protocole IMAP, où les e-mails restent sur le serveur, tout en étant gérés à distance.

La première configuration proposée ici n’a qu’une visée pédagogique. Elle n’est pas sécurisée. Pour utiliser Dovecot dans un environnement de production, nous devons impérativement ajouter le chiffrement SSL/TLS par la suite.

Prérequis

Dans le pare-feu, il faudra ouvrir le port 143 en TCP pour le protocole IMAP.

$ sudo firewall-cmd --permanent --add-service=imap $ sudo firewall-cmd --reload $ sudo firewall-cmd --list-all public (active) target: default icmp-block-inversion: no interfaces: eth0 sources: services: dns ftp http https imap irc smtp ssh ports: 50001-50010/tcp protocols: masquerade: no forward-ports: source-ports: icmp-blocks: rich rules:

Pour mes tests, j’utilise l’adresse jean.mortreux@slackbox.fr que j’ai mise en place dans Postfix.

Avant de configurer Thunderbird, il faudra s’assurer que l’utilisateur en question dispose d’au moins un mail.

$ mail jean.mortreux@slackbox.fr Subject: Mail de bienvenue Bienvenue sur le serveur mail.slackbox.fr. . EOT

Vous comprenez du coup la véritable motivation derrière les mails de bienvenue. Ce n’est pas forcément parce que les fournisseurs d’accès sont des gens bien élevés.

Installation

Dovecot est fourni par le dépôt officiel de CentOS.

$ sudo yum install dovecot

Configuration initiale

Les fichiers de configuration de Dovecot se trouvent dans le répertoire /etc/dovecot . En dehors du fichier /etc/dovecot/dovecot.conf , le répertoire /etc/dovecot/conf.d contient une véritable forêt de fichiers de configuration, totalisant près de 1.500 lignes de texte.

Pas la peine de s’inquiéter pourtant. D’une part, la plupart de ces 1.500 lignes sont des commentaires, souvent très détaillés. Les directives à proprement parler occupent relativement peu de place.

D’autre part, Dovecot est immédiatement utilisable dans sa configuration par défaut, ou presque. Il suffit d’éditer une poignée de directives pour disposer d’un serveur IMAP fonctionnel, et c’est ce que nous allons faire.

Le premier fichier à éditer, c’est /etc/dovecot/dovecot.conf . À la ligne 24, l’option protocols permet de spécifier le protocole du serveur.

# Protocols we want to be serving. protocols = imap

Un peu plus loin, à la ligne 30, la directive listen permet de définir Dovecot pour l’IPv4 et/ou l’IPv6. Nous n’utiliserons que l’IPv4.

# A comma separated list of IPs or hosts where to listen in for # connections. "*" listens in all IPv4 interfaces, "::" listens in # all IPv6 interfaces. If you want to specify non-default ports or # anything more complex, edit conf.d/master.conf. listen = *

Ensuite, nous allons autoriser l’authentification en texte clair en éditant /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf à la ligne 10. Décommenter et désactiver l’option disable_plaintext_auth comme ceci.

disable_plaintext_auth = no

Toujours dans le fichier 10-auth.conf , ajouter l’argument login à la directive auth_mechanisms aux alentours de la ligne 100. Cet argument permet à des clients comme Outlook Express ou Windows Mail de se connecter au serveur.

auth_mechanisms = plain login

Postfix utilise le format Maildir/ pour stocker les mails, et c’est ce que nous allons spécifier à Dovecot dans le fichier /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf , en décommentant et en éditant l’option mail_location à la ligne 30.

mail_location = maildir:~/Maildir

Désactiver le chiffrement SSL dans /etc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf , à la ligne 8.

ssl = no

Configurer l’authentification SMTP pour Postfix

Le MTA Postfix n’est pas capable d’effectuer l’authentification SMTP. C’est Dovecot qui va s’en charger.

Dans un premier temps, éditer /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf , décommenter la stance suivante aux alentours de la ligne 96 en l’éditant comme ceci.

# Postfix smtp-auth unix_listener /var/spool/postfix/private/auth { mode = 0666 user = postfix group = postfix }

Ensuite, ajouter une série de directives à la fin du fichier /etc/postfix/main.cf .

# Authentification SMTP smtpd_sasl_auth_enable = yes smtpd_sasl_type = dovecot smtpd_sasl_path = private/auth # Restrictions SMTP smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, reject_unauth_destination

Prendre en compte les modifications.

$ sudo systemctl reload postfix

Premier lancement

Activer et démarrer Dovecot.

$ sudo systemctl enable dovecot --now

Vérifier si Dovecot tourne correctement.

$ systemctl status dovecot ● dovecot.service - Dovecot IMAP/POP3 email server Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/dovecot.service; enabled; vendor preset: disabled) Active: active (running) since ven. 2019-06-14 15:39:46 CEST; 4s ago

Configuration de Thunderbird

Sur un poste client, lancer Thunderbird, interrompre la configuration automatique en cliquant sur Configuration manuelle et renseigner les champs comme ceci. Ne cliquez pas sur Tester, ça ne fonctionnera pas, étant donné que nous ne disposons pas (encore) d’une connexion sécurisée.

Étant donné que nous n’utilisons aucun chiffrement, Thunderbird nous gratifie d’un avertissement haut en couleurs, ce qui est tout à fait normal. N’oublions pas que dans la configuration actuelle, nos données d’utilisateur se baladent en texte clair dans le réseau.

À partir de là, nous sommes prêts à envoyer et recevoir des mails à des fins de test.

Si l’envoi de messages ne fonctionne pas, c’est que votre fournisseur d’accès a très probablement bloqué les connexions vers le port 25. Nous pourrions certes définir un autre port SMTP pour contourner ce blocage, mais vous verrez que le problème se résoudra avec l’utilisation d’un autre port avec le chiffrement.

La sécurisation des connexions fera l’objet de notre prochain article.



