Coup de pouce pour un ami qui a tout perdu à Valleraugue

Le 19 septembre 2020, la commune de Valleraugue au pied du Mont Aigoual a eu autant de pluie en quelques heures que la région parisienne en un an. Les rivières sont entrées en crue et ont ravagé les ponts, les routes et les maisons sur leur passage.

Mon ami Sergueï habite la maison entre le pont et le temple, qui fait partie des habitations les plus ravagées. Il a eu l’eau jusqu’au plafond, et toutes ses affaires ont été noyées sous trois mètres d’eau mélangés au fioul de la cuve qui a été arrachée au passage.

Toutes les affaires de Sergueï et de son fils ont été détruites : leurs vêtements, leurs livres, leur ordinateur, la chaîne hi-fi, les CD, les photos, etc. Tout a été noyé par l’inondation, et il ne leur reste plus que les vêtements qu’ils portaient sur eux la semaine dernière.

Les assurances ne remboursent évidemment que les objets pour lesquels il y a une facture. Quant à l’état, tout ce qu’il a envoyé jusqu’à présent, c’est le ministre Gérald Darmanin. Comme si les habitants de Valleraugue n’avaient pas déjà assez souffert.

Cette page permet à tous ceux qui le souhaitent de filer un coup de pouce à Sergueï pour lui permettre de repartir de zéro.

Cagnotte pour Sergueï sur le site Leetchi.com

Merci à tous !

Nico