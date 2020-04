Configurer un client NFS sous OpenSUSE Leap

Dans notre précédent article, nous avons décrit la mise en place d’un serveur NFS comme première brique logicielle dans la configuration d’un réseau local avec des profils itinérants et une authentification centralisée. Passons maintenant à la deuxième brique, le montage des partages NFS sur les postes clients.

Prérequis

Le serveur et les postes clients doivent impérativement être synchronisés via NTP, faute de quoi on peut s’attendre à toute une série de dysfonctionnements bizarres.

Nous allons démarrer les clients en mode console par défaut, le temps de tout mettre en place.

# systemctl set-default multi-user.target # reboot

Supprimer tous les utilisateurs locaux du système et vérifier si le point de montage /home est bien vide.

# userdel -r microlinux # ls /home/

Configuration des partages NFS

OpenSUSE dispose de l’outil de configuration YaST (Yet another Setup Tool), qui fonctionne également en mode console avec une interface NCurses.

# yast

Naviguez vers Services Réseau en utilisant les touches fléchées, puis appuyez sur [Entrée] pour ouvrir cette catégorie. De manière similaire, ouvrez le menu Client NFS.

Appuyez quatre fois sur la touche [Tab] pour mettre les Partages NFS en surbrillance, puis appuyez sur [FlècheDroite] pour ouvrir les Paramètres NFS.

Utilisez la touche [Tab] pour naviguer d’un paramètre à l’autre. Vérifiez si Activer NFSv4 est bien coché, puis ouvrez Nom de domaine NFSv4 et définissez le nom de domaine. Ne vous occupez pas des autres paramètres et confirmez par OK.

Retournez dans le menu Client NFS et appuyez une seule fois sur [Tab] pour Ajouter un partage.

L’écran subséquent me permet de fournir les paramètres de mon partage NFS.

Nom d’hôte du serveur NFS : amandine.microlinux.lan

Répertoire distant : /home

Version de NFS : Forcer NFSv4

Point de montage (local) : /home

Options : defaults,_netdev

L’option _netdev indique au système qu’il s’agit d’un disque réseau et qu’il doit au moins attendre d’être connecté pour le monter.

Je procède de même pour configurer le partage distant /data avec le point de montage local /data .

Il ne me reste plus qu’à confirmer et à quitter YaST. Sous le capot, mes partages NFS ont été inscrits dans /etc/fstab .

amandine.microlinux.lan:/data /data nfs defaults,_netdev,nfsvers=4 0 0 amandine.microlinux.lan:/home /home nfs defaults,_netdev,nfsvers=4 0 0

Ils ne sont pas encore montés, mais rien ne m’empêche d’effectuer un premier test à la main.

# mount -t nfs4 amandine:/home /home # ls /home/ adebuf fbanester fteyssier jmortreux microlinux nkovacs # mount -t nfs4 amandine:/data /data # ls /data/ audio iso video

Il ne me reste plus qu’à redémarrer et à vérifier l’état de mes partages.

# ls /home/ adebuf fbanester fteyssier jmortreux microlinux nkovacs # ls /data/ audio iso video # mount | grep nfs4 amandine.microlinux.lan:/home on /home type nfs4 (rw,relatime, ... ,_netdev) amandine.microlinux.lan:/data on /data type nfs4 (rw,relatime, ... ,_netdev)

La rédaction de cette documentation demande du temps et des quantités significatives de café espresso. Vous appréciez ce blog ? Offrez un café au rédacteur en cliquant sur la tasse.

.